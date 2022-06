IA sobre rieles. Así funciona un tren autónomo

Asimismo, con un flujo más dinámico en las vías se garantiza que los andenes no se saturen, ya que detrás de cada tren viene otro que ayudará a que el tránsito no se acumule, lo que se traduce en una movilidad más eficiente, con horarios bien definidos de entrada y salida. Esto es posible gracias al CBTC (Control de trenes basado en comunicaciones), ya que permite tener referencia del posicionamiento preciso de cada tren y con ello se puede regular la separación segura entre trenes, de manera que se puede aumentar el número de corridas y con ello la capacidad de transportar a más gente en momentos clave.

A partir de haber detectado las condiciones de su entorno, la computadora a bordo toma una decisión, ya sea acelerar, disminuir la velocidad, detenerse o no actuar. En pocas palabras, el tren reacciona de manera diferente dependiendo de lo que vaya detectando en el camino, ya sea el paso de un animal, la presencia de una bolsa o la aparición de un obstáculo. Aquí, los satélites juegan también un papel estratégico, ya que estos permiten determinar la ubicación exacta del tren en todo momento.

Es increíble la sencillez con la que puede operar un tren con Inteligencia Artificial, lo cual no necesariamente quiere decir que vamos a prescindir de la actividad humana. Por el contrario, vamos a potenciar la eficiencia con la que un trabajador puede brindar sus servicios a partir de un sistema que le permita operar de manera eficiente.

Sabemos que gran parte de los retrasos y problemas que tenemos en los sistemas del transporte se deben al factor humano. Pero qué tal si nos apoyamos en la Inteligencia Artificial (IA). Es seguro que muchos de los detalles como el cansancio, el estado de ánimo, la salud u otros pormenores no serían obstáculo para garantizar que los itinerarios se cumplan en tiempo y forma.

No, no necesariamente estamos hablando de Japón u otro país en el que el servicio ferroviario tiene una disciplina muy bien definida. Estamos hablando de un sistema de trenes autónomos, un sueño que hoy se ve posible luego de que el Operador Ferroviario Nacional Francés (SNCF) anunció en diciembre pasado que había probado un tren con autonomía parcial en octubre de 2020. A partir de entonces varias empresas, entre ellas Thales, planean desarrollar prototipos de trenes para el año 2023.

Continue Reading