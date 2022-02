IBM ofrecerá alojamiento en la nube para S/4HANA

SAP nombró a IBM su primer “proveedor premium” para Rise with SAP, lo que le permite alojar S/4HANA en IBM Cloud como parte de una oferta integral con los servicios de consultoría de IBM.

Hace un año, SAP ofreció simplificar la migración a S/4HANA Cloud con su servicio basado en suscripción todo en uno Rise with SAP, lo que significa que las empresas no necesitan administrar por separado el costo de las licencias de software, el soporte y el alojamiento en la nube. Sin embargo, los clientes todavía han tenido que tratar con al menos tres socios: SAP, un integrador de sistemas y uno de los tres grandes hiperescaladores.

Es posible que los CIO pronto puedan eliminar uno de ellos, ya que SAP está permitiendo que IBM ofrezca alojamiento en la nube junto con los servicios de consultoría que ya ofrece bajo el paraguas de Rise with SAP.

IBM llama a su combinación de servicios de asesoramiento, implementación y gestión de aplicaciones de IBM Consulting con servicios técnicos gestionados de IBM Cloud “Breakthrough with IBM for Rise with SAP”.

Con este anuncio, SAP está nombrando a IBM un “proveedor premium” para Rise, para la provisión de hospedaje y consultoría de la compañía. Es una nueva designación, hasta ahora exclusiva de IBM.

“En este momento, IBM claramente es el líder en este espacio”, aseveró Brian Duffy, presidente de Cloud de SAP. “Hay muy pocos jugadores que pueden hacer eso, y nosotros, como organización, somos muy selectivos en cuanto a a quién queremos hacerle esa oferta”.

Duffy no dijo quién más podría calificar.

Oracle tiene su propia plataforma en la nube y servicios de consultoría, pero probablemente no esté interesado.

Potenciales retadores

De hecho, SAP tiene otros socios que brindan consultoría y servicios en la nube, externó la vicepresidenta y analista principal de Forrester, Liz Herbert. Ofreció NTT y Fujitsu como ejemplos y sugirió que dado que Accenture ya es compatible con Rise with SAP y revende servicios en la nube de los hiperescaladores, algún día podría calificar, al igual que algunos de sus pares con negocios de reventa en la nube.

Eso daría a los clientes de SAP más opciones, dijo Herbert, pero la elección trae sus propios problemas. “Los clientes sienten que no tienen suficiente claridad sobre las compensaciones entre estas diferentes opciones”, afirmó.

Y hay muchas compensaciones que los CIO deben considerar. Los clientes que ya tienen acuerdos existentes con IBM para consultoría o infraestructura podrían verse atraídos por la nueva oferta, pero igualmente, algunos podrían estar tratando de evitar gastos excesivos con un proveedor en particular, añadió Herbert.

Charles King, presidente y analista principal de Pund-IT, destacó otra compensación: poner todos los huevos en una canasta en lugar de repartirlos. IBM ha ajustado sistemas basados ​​en sus propios servidores Power, en su propia nube, específicamente para cargas de trabajo de SAP. Pero “dado que IBM Cloud también admite servicios de nube híbrida con todas las principales plataformas de nube pública, los clientes también pueden integrar esos servicios como parte de sus entornos SAP si así lo desean”, advirtió King.

Obstáculos para la migración a S/4HANA

Los CIO que migran a S/4HANA deben sortear muchos obstáculos, afirmó Peter Rutten, vicepresidente de investigación dentro de la práctica de infraestructura mundial de IDC. El costo es uno de estos obstáculos, pues la investigación de esta firma sitúa el costo promedio de la consultoría de terceros en una migración S/4HANA en 1.5 millones de dólares, y la interrupción general del negocio cuesta aproximadamente lo mismo. Si las empresas necesitan pasar de una base de datos que no es de SAP a HANA, eso promediará 4.9 millones de dólares, aseveró.

El tiempo es otro factor, continuó Rutten. Los proyectos de migración generalmente se prolongan durante uno o dos años y completarlos requiere una asombrosa variedad de servicios y herramientas, que sólo alrededor de la mitad de las empresas encuentran efectivas: “Necesitan mucha más y mejor ayuda”.

Ayuda es lo que IBM quiere ofrecer, especifió Hillery Hunter, CTO de IBM Cloud: “Se trata realmente de ayudar a la base de clientes empresariales a mover su patrimonio en una dirección modernizada y trasladar su patrimonio a entornos de nube e híbridos”.

Hunter destacó otros obstáculos que las empresas han encontrado en su migración a la nube hasta ahora: confiabilidad, control sobre su entorno y seguridad. Esas son áreas en las que IBM puede hacer algo, dijo.

Para mayor confiabilidad, IBM ofrecerá la edición privada de SAP S/4HANA Cloud en las regiones multizona (MZR) de IBM Cloud como parte de su soporte para Rise with SAP. Cada uno de los MZR cuenta con tres o más centros de datos independientes, de modo que si uno falla, los demás pueden continuar brindando soporte a la aplicación para los clientes de la región. IBM dice que esto puede aumentar la disponibilidad del 99,9% al 99,99%. Los MZR incluyen Dallas, Washington DC, Sao Paolo, Toronto, Frankfurt, Londres, Sydney y Tokio.

Por seguridad, dijo Hunter, “Hemos implementado muchos tipos diferentes de servicios que permiten la privacidad de datos única en la industria y el uso de enclaves seguros, criptografía avanzada y otras cosas por el estilo, cosas que ayudan a crear una estructura para datos más confidenciales”. , para que las cargas de trabajo más sensibles se trasladen a la nube”.

Hay dos aspectos para dar a los clientes más control. Una es al comienzo del proyecto, personalizando la implementación y eligiendo qué datos cargar. La edición privada de S/4HANA Cloud, lanzada en 2021, se distingue de la oferta de S/4HANA Cloud para múltiples inquilinos y la de S/ 4HANA para un solo inquilino. La edición extendida de 4HANA Cloud ofrece un mayor alcance para la configuración y modificación y la posibilidad de migrar selectivamente conjuntos de datos de ERP heredados a S/4HANA en lugar de tener que crear una implementación de ERP completamente nueva.

El otro es su monitoreo continuo: “Descubrimos que existe una gran necesidad de llegar a un lugar de registro y monitoreo común, la capacidad de ver todo su patrimonio, sin importar dónde se encuentre, de manera consistente”, dijo Hunter. “Tenemos un fuerte enfoque en ayudar a nuestros clientes a tener consistencia en su estado de nube híbrida, es decir, en la nube, en las instalaciones, tal vez también en otros entornos de nube”.

Peter Sayer, CIO.com