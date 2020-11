Emergencia sanitaria incrementa la influencia de los CIO en las compañías

El 70% de las organizaciones ha incrementado y mejorado la colaboración entre las áreas de tecnología y de negocio, según el informe CIO Survey 2020, elaborado por KPMG a partir de una encuesta a más de 4,200 líderes de Tecnología de 83 países. Además, los responsables de IT perciben tener más influencia: más de seis de cada diez encuestados creen firmemente que su influencia ha aumentado a raíz de la pandemia.

Los CIO se han visto sometidos a la presión y la urgencia de ofrecer soluciones inmediatas en un escenario inédito y excepcional.

“Al principio, con la selección de las herramientas adecuadas para mantener las operaciones de las empresas; y después, iniciando o dando continuidad a procesos de digitalización para adaptarse al momento actual”, según se refleja en el estudio de KPMG.

Debido a toda esta aportación, “el CIO se ha convertido en un partner de referencia dentro de la estrategia corporativa y un influencer en el comité de dirección, no solo a nivel tecnológico, sino como un facilitador en cualquier iniciativa de transformación dentro de esta nueva normalidad”, sostiene Fernando Echevarría, socio responsable de Tecnología en el área de Consultoría de KPMG.

Foco en la ciberseguridad

Otro de los datos a destacar del informe es que un 41% de las organizaciones reconoce que el trabajo en remoto de estos meses ha expuesto más a los empleados y ha supuesto un incremento de los ciberataques, principalmente de phishing y malware. Por este motivo, Echevarría considera que “será fundamental trabajar la creatividad para desarrollar iniciativas (como pilotos pequeños en modalidad agile) con unos presupuestos cada vez más reducidos y, por supuesto, definir una estrategia de ciberseguridad con la que minimizar los riesgos y reducir los tiempos de respuesta ante los ataques”.

La pandemia ha acelerado la transformación digital y la adopción de tecnologías emergentes. De hecho, el 47% afirma haber realizado alguna inversión en seguridad y privacidad. Pero la poca experiencia in-house deja al descubierto un amplio margen de mejora.

“En esta nueva realidad, los responsables de IT están abriendo los ojos en tres aspectos. Primero, en la importancia de establecer relaciones con empresas de servicios de alta capacidad (proveedores de referencia) que les permitan flexibilizar perfiles y adecuar necesidades según el momento. Por otro lado, están entendiendo el potencial de disponer de un pool de talento sin una localización física concreta (el teletrabajo lo permite) y su orientación a resultados. Y, en tercer lugar, han tomado consciencia de la necesidad de reposicionar el área de IT en la organización, para que no sea considerada como un mero instrumento de soporte interno”, concluye Echevarría.