Inicia el MWC: “Estos no son tiempos de conflicto, sino de colaboración”

Global System for Mobile

Hizo hincapié en que esta nueva era que se está desencadenando debe tener muy presente su dimensión humana y social. “Los seres humanos nunca deben ser categorizados por su acceso a la digitalización. No debe haber distinción entre los que tienen acceso al nuevo mundo digital y los que no lo tienen”. Para el presidente de Telefónica, el nuevo mundo tecnológico y superconectado proporciona una magnífica oportunidad para el progreso del conjunto de la sociedad.

En su discurso inaugural, Álvarez-Pallete expuso la conveniencia de que sean atendidas las necesidades de los operadores: “Respetamos a todos los actores de la nueva economía. Pero nosotros también merecemos respeto. Es imposible afrontar los nuevos tiempos con las viejas normas. Nuestro sector no pide privilegios, sino justicia. El tráfico de datos crece hasta un 50% anual. El reto de la inversión es enorme y merece especial atención. La carga de la inversión necesaria para gestionar este creciente volumen de tráfico debe recaer de forma justa”, aseveró el directivo.

De esta manera, Rusia no dispone del espacio previsto en esta exposición, al contrario que la mayoría de los países.

“La tecnología nos ha dado el poder de cambiar las cosas, pero ahora debemos decidir si las cambiamos para bien o para mal”, aseveró Álvarez-Pallete, quien también es presidente de Telefónica. “Las convulsiones del siglo XX y los desconcertantes acontecimientos de los albores del siglo XXI, como lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, nos han recordado que la tecnología carece de valores”. No obstante, destacó que “la tecnología nos ha permitido cambiar cosas y hacer otras muchas nuevas, pero somos nosotros quienes debemos decidir qué y cómo hacerlo”.

Con un mensaje sobre el futuro y una advertencia de “optimista preocupado” sobre el presente, el presidente de la Global System for Mobile Association (GSMA), José María Álvarez-Pallete, inauguró el Mobile World Congress (MWC), cuya edición de 2022 comenzó este lunes en Barcelona.

