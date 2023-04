Innovación,  diferenciador para proveer servicios médicos de alta especialidad: Amado Piñón Durán, Gerente de TI de Comerlat

Categoría: “Transformación digital”

PROYECTO: Innovación tecnológica Comerlat.

OBJETIVO: Contar con la mejor tecnología en Internet, red alámbrica, red WiFi y conmutador virtual.

DESCRIPCIÓN: Comerlat presentaba un atraso tecnológico en comunicaciones al contar con líneas analógicas en un conmutador físico, cuya actualización cada año era más costosa.

La red alámbrica no cumplía con los estándares y la red WiFi no estaba homologada. Esto traía como consecuencia que a menudo hubiera pérdida de señal. Asimismo, el Internet de la oficina no era estable, y tampoco se contaba con un filtrado de contenidos ni firewall.

A raíz de lo anterior, la empresa determinó la adquisición de un switch y access point, a través de los cuales se recibe la señal WiFi, y ya no fue necesario invertir en cableado. Ahora la empresa dispone de un Internet dedicado de 100 megas, y uno secundario de 50.

RESULTADOS/BENEFICIOS: Amado Piñón Durán, Gerente de TI de Comerlat, destacó que se ha logrado disponibilidad de la información en tiempo y forma, sin pérdidas. “También se han homologado las redes WiFi y se entra a la red sin problema”.

Agregó que el conmutador instalado es virtual, con 190 extensiones, el cual se puede responder desde la computadora y un dispositivo móvil, evitando con ello perder oportunidades de negocio o clientes. También se puede hacer uso del chat y videoconferencia.

La disminución de costos en el uso de telefonía celular fue otro beneficio, destacó Piñón Durán. Asimismo, se redujeron en casi 60% los costos en telefonía general y se están adquiriendo equipos de cómputo con tecnología biométrica para tener tres niveles de

seguridad.

Amado Piñón Durán, Gerente de TI de Comerlat, en la entrega de los Premios CIO100 2022 – Décima Séptima Edición.