Java y Python son los lenguajes de programación más demandados en el mercado laboral

En el ámbito laboral actual se está produciendo una fuerte demanda de determinados lenguajes de programación. Los más requeridos son Java, Python, SQL, C++ y JavaScript, según un informe de HackerRank, que destaca, aunque muy por detrás, otros Bash, C#, Go, TypeScript y R.

Java, Python y SQL lideran la lista de lenguajes de programación más demandados en el mundo laboral, según un informe publicado este mes por la empresa de desarrollo HackerRank. La demanda de otros lenguajes, como Go y TypeScript, también está creciendo, pero va muy a la zaga.

El informe se basa en datos extraídos de la propia plataforma de HackerRank, en lugar de las respuestas de las encuestas, como otros informes anteriores de la compañía. El documento clasifica los conocimientos de ingeniería de software y los lenguajes de programación más demandados por los empleadores y los desarrolladores, basándose en el número de evaluaciones de conocimientos específicos que la empresa realizó el año pasado.

Los cinco primeros lenguajes por volumen fueron Java, Python, SQL, C++ y JavaScript. Muy por detrás de estos lenguajes, pero clasificados del sexto al décimo lugar respectivamente, se encontraban Bash, C#, Go, TypeScript y R. Entre los líderes, la demanda de TypeScript y Go fue la que más creció en 2022, al igual que la de PHP. Las evaluaciones de Go aumentaron un 301% en 2022, mientras que las de TypeScript aumentaron un 392%. La demanda de Swift y Ruby se desplomó, según la compañía. El volumen de evaluaciones de Swift fue solo el 80% del volumen en 2021, mientras que el volumen de evaluaciones de Ruby fue el 66% de lo que fue en 2021.

Para estimar la demanda de los empleadores de lenguajes específicos, se evaluaron las pruebas de HackerRank Work. La demanda de habilidades se evaluó basándose en el número de pruebas de HackerRank Work que utilizaban preguntas de bibliotecas específicas. Para evaluar las preferencias de los desarrolladores, HackerRank realizó un seguimiento de los idiomas enviados por los candidatos cuando tienen varias opciones disponibles, así como de la competencia en esos idiomas. También se evaluaron los datos de la práctica de la Comunidad HackerRank.

Otras conclusiones del informe de HackerRank son que R y Scala experimentaron una pérdida de desarrolladores en 2022; que se espera que los lenguajes que crecieron en 2021 y 2022 sigan creciendo en 2023, como Java, Python y SQL; que la demanda de habilidades de REST API creció un 179%; la demanda de habilidades de Docker ha sido eclipsada por la de habilidades de orquestación de contenedores Kubernetes; la demanda de empleadores y desarrolladores de habilidades de ciencia de datos y aprendizaje automático está creciendo; y, por último, en general, la industria tecnológica sigue creciendo, aunque el crecimiento en 2022 se desaceleró en comparación con 2021.

-IDC.es