Jordi Botifoll, nuevo VP para Iberoamérica de NetApp

NetApp nombró a Jordi Botifoll como nuevo vicepresidente de la recién creada región Iberoamérica de dicha organización, la cual pretende aprovechar las sinergias entre los mercados tan bien alineados como el español, el portugués y el latinoamericano, y pone de relieve la clara apuesta de NetApp por la región y su potencial de crecimiento en los próximos años.

Jordi Botifoll es uno de los directivos españoles de mayor éxito internacional. Durante sus más de 20 años en Cisco, ha ido desarrollando e implementando la estrategia de esta compañía desde diversos puestos de responsabilidad, como el de Vicepresidente Senior Senior perteneciendo a la organización de Américas, gestionando 45 países y territorios diferentes de la organización; y antes de eso, como Vicepresidente Senior perteneciendo a la organización de EMEA y Director Ejecutivo de Cisco para España y Portugal.

En los inicios de su carrera, también ha ocupado puestos de responsabilidad para el mercado español y portugués en organizaciones punteras del ámbito TIC como Lotus, IBM o Grupo Auna, parte de France Telecom.

Jordi Botifoll es reconocido por su estilo de liderazgo fundamentado en la promoción de la innovación, en la creación de equipos multiculturales de alto rendimiento y por sus esfuerzos en articular unas relaciones sólidas con los líderes empresariales y gubernamentales en las distingas geografías, donde ha estado ejerciendo sus funciones.

La estrategia de liderazgo multicultural de Botifoll en materia de inclusión y diversidad ha sido reconocida externamente por el Great Place to Work Institute, donde Botifoll y sus equipos han alcanzado el estatus de empresa de TI número 1 y 2 en varios países de EMEA y Latam. Y en 2017, asimismo, fue nombrado ‘Top Geography Great Leader in Latin America’ por el Great Place to Work Institute.

El directivo también se ha hecho merecedor de prestigiosos premios, como el “HITEC 50” de The Hispanic IT Executive Council, que aglutina a los 50 líderes en ventas más influyentes de la industria de las TI.