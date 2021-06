La adopción empresarial de la realidad aumentada crece a un ritmo del 66%

El mercado de consumo ya no es el único donde la tecnología de realidad aumentada crece de forma vertiginosa. El mundo de la empresa empieza a ver la utilidad de esta tecnología, impulsada aún más por una pandemia que ha acelerado el acceso al trabajo en remoto de una forma sin precedentes.

Así lo indicaron los expertos de la firma de análisis ABI Research, que aseguron en un informe (Augmented and Mixed Reality Market Data de ABI Research: Devices, Use Cases, Verticals, and Value Chain) que en 2026 se comercializarán casi 28 millones de gafas inteligentes de realidad aumentada y mixta, mientras que el mercado mundial de realidad aumentada y mixta superará los 175,000 millones de dólares ese mismo año.

El crecimiento y la demanda a los que se refiere ABI se extienden tanto a las empresas como a los consumidores, aunque en su informe especifica que la demanda empresarial, que califica de “gradual pero constante”, se unirá a la aceleración de la actividad de los consumidores en los próximos años.

De hecho, aunque la adopción de esta tecnología es elevadísima en algunos verticales de consumo (con crecimientos por encima del 100%), la realidad es que la adopción de la realidad aumentada por parte de las empresas aumentará a un ritmo del 66% (CAGR) hasta 2026.

“El valor inicial mostrado en la asistencia remota, la formación y la captura de conocimientos se disparó junto con la COVID, un escenario donde la habilitación de los trabajadores remotos se convirtió en un requisito más que en un valor añadido. No todo ese interés se convirtió en una adopción inmediata, pero este no hace más que reforzarse incluso cuando la pandemia empieza a disminuir”, indicó el mencionado estudio.

El informe mencionó que las plataformas de realidad aumentada para empresas de la talla de PTC, Teamviewer, RE’FLEKT y ScopeAR están compitiendo y cooperando con el aumento de los esfuerzos internos de las empresas que entran en el espacio con esfuerzos de digitalización más amplios, así como con objetivos de inmersión más centrados.

No obstante, los grandes jugadores de este mercado a nivel general (más para consumo) son Apple, Facebook, Google, Samsung, Huawei y Microsoft. “Esos grandes nombres tecnológicos, con inversiones activas y productos que van desde los ya disponibles a los anunciados, pasando por los casi anunciados, están creando un mercado de realidad aumentada para el consumidor que será dinámico y maduro”, apuntó Eric Abbruzzese, director de investigación de ABI Research.

Sea cual sea el mercado, los cascos/gafas de realidad virtual y mixta serán los protagonistas en términos de tasa de crecimiento, con casi un 130% de CAGR para las gafas de realidad mixta, frente al 60% de las de realidad aumentada. El descenso de los precios, reforzado por la nueva competencia de hardware de consumo que debe ser asequible, junto con una mayor oferta competitiva y la oportunidad de software, hacen que, de media, las soluciones de realidad mixta sean la mejor oferta.

“La realidad aumentada ha sufrido altibajos, pero la combinación de la aceptación por parte de las empresas y los consumidores, junto con el soporte de hardware en las gafas inteligentes y los dispositivos móviles por parte de los grandes de la tecnología y los habilitadores de plataformas, crea un panorama de mercado convincente en general. Siguen existiendo problemas de precio e implementación, así como preguntas sobre el valor final de los nuevos casos de uso para los consumidores, pero las inversiones tempranas y continuas en el espacio están resolviendo estos problemas. Las perspectivas de la realidad aumentada son sólidas”, concluyó Abbruzzese.

-IDG.es