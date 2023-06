La ciberseguridad supera al resto del mercado tecnológico con un crecimiento del 12,5%

De esta manera supera al resto del sector tecnológico a pesar del empeoramiento de las condiciones macroeconómicas.

Palo Alto Networks creció un 23,6% en el primer trimestre, ampliando su cuota de liderazgo hasta el 8,7%. Fortinet también aumentó su cuota, un 26,2%, hasta alcanzar el 7,0%. Cisco perdió terreno, con un crecimiento de sólo el 1,4%, al liquidar su cartera de pedidos de firewalls, pero las adquisiciones y el lanzamiento de nuevas plataformas impulsarán sus resultados. CrowdStrike creció un 39,9% para situarse en cuarta posición por delante de Check Point, que creció un 4,2%. Okta (+26,4%) y Microsoft (+32,3%) también ganaron cuota.

“Los clientes priorizaron el gasto en los proyectos más urgentes y los que ofrecían mayor rentabilidad. Aumentaron los ciclos de venta más largos, los retrasos y la reducción de proyectos, mientras que los programas de renovación de hardware se han pospuesto a trimestres futuros”, afirmó Matthew Ball, analista jefe de Canalys.

Los resultados se ajustaron a las previsiones más optimistas de Canalys. La seguridad de la identidad (+14,3%) siguió siendo una prioridad, así como la protección de los trabajadores híbridos, lo que impulsó la inversión en SSE dentro de la seguridad web y del correo electrónico (+16,0%).

El crecimiento fue más rápido entre los grandes clientes, a pesar del mayor escrutinio de todo el gasto. Las ventas a empresas de clientes finales con más de 500 empleados (grandes) crecieron un 13,3%. En las empresas de 100 a 499 empleados (medianas) el crecimiento fue del 13,5%. Palo Alto Networks fue el proveedor número uno para grandes y medianas empresas. Mientras tanto, las ventas de ciberseguridad a empresas de 10 a 99 empleados (pequeñas) crecieron un 7,5%, y a empresas de 1 a 9 empleados (micro) un 4,3%. Los proveedores de seguridad para puntos finales, incluidos Trend Micro, Trellix y otros proveedores regionales, siguieron impulsando la mayor parte del gasto en pequeñas empresas y microempresas.

Los doce principales proveedores de ciberseguridad representaron el 48,6% del gasto total de los clientes durante el trimestre. El resto del mercado siguió estando muy fragmentado. Los principales proveedores siguieron aumentando su cuota del gasto total, especialmente aquellos con estrategias de plataforma, ya que los clientes consolidaron productos multipunto para reducir costos. Las subidas de precios también contribuyeron al crecimiento en segmentos clave del mercado, incluida la seguridad de redes (+9%).

“Los resultados de los principales proveedores de ciberseguridad muestran que la mejora de la ciberresiliencia sigue siendo una prioridad para la mayoría de las organizaciones, a pesar de los retos macroeconómicos actuales y de un mayor escrutinio del presupuesto de TI”, afirmó Ball. “Pero también mostraron que la ciberseguridad no será totalmente inmune a los recortes presupuestarios en 2023. La competencia entre proveedores se intensificará, aunque la mayoría crecerá mediante la venta de suscripciones adicionales a las cuentas existentes. El gasto seguirá siendo muy analizado a lo largo de este año”.

En el reciente informe de Canalys, “Now and next for the cybersecurity ecosystem in 2023“, se describen otras tendencias que afectan al ecosistema de la ciberseguridad.

Norteamérica fue el mayor mercado de ciberseguridad durante el trimestre, con un crecimiento del 12,3% hasta los 9.700 millones de dólares. Sin embargo, la región experimentó la desaceleración más acusada con respecto al trimestre anterior, siendo los colapsos y la incertidumbre en el sector bancario de Estados Unidos un factor clave. EMEA creció un 13,4% hasta alcanzar los 5.800 millones de dólares, Asia-Pacífico aumentó un 10,7% hasta alcanzar los 2.500 millones de dólares y LATAM creció un 15,2% hasta alcanzar los 660 millones de dólares.

-Foundry