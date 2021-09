La Europea migró a Google Cloud y logró ahorros de hasta 32%

La Europea, uno de los mayores distribuidores de vinos, licores y comida gourmet en México, enfrentó grandes retos durante la pandemia, entre los más importantes, el no afectar a sus más de 1,100 colaboradores durante el cierre de tiendas, y para lograrlo, la estrategia apuntó a optimizar costos.

Con el objetivo de contribuir, uno de los pasos emprendidos por el área de TI de La Europea fue reducir los gastos en tecnología sin comprometer el funcionamiento y disponibilidad de sus servicios para los clientes. Para ello, la compañía migró de SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC) a Google Cloud.

La implementación fue realizada por Novis, partner certificado de Google Cloud Platform, quien aseguró la continuidad operacional de las soluciones SAP que ya utilizaba La Europea, pero a través de la infraestructura de nube segura, flexible y escalable de Google, así como de su red de alta velocidad.

De acuerdo con Sergio Arturo García Corona, director de TI y procesos de La Europea, en el primer año, tras implementar la migración, la empresa registró ahorros de 32% y se espera que hacia el tercer año, estos alcancen 50%. La migración a Google Cloud también permitió que se optimizaran los costos relacionados al mantenimientos de la plataforma SAP HEC, a través de los servicios administrados de Novis en Google Cloud Platform.

Los ahorros reportados por la compañía son muy similares a los que la consultora Forrester destaca en su estudio The Total Economic Impact™ Of SAP On Google Cloud. De acuerdo con la firma de análisis, el valor económico de Google Cloud para los clientes de SAP representa hasta un retorno de la inversión (ROI) de más de 160%.

Otros beneficios destacables con la transformación realizada son que La Europea no registra interrupciones o caídas de sus sistemas, además logró mejorar el tiempo de respuesta a sus usuarios a través de sus canales digitales. Por otra parte, hoy cuenta con atención personalizada y tiene visibilidad sobre las acciones de mantenimiento para conservar sus sistemas actualizados.

Recientemente Google Cloud anunció el fortalecimiento de su alianza con SAP, que permite, como en el caso de La Europea, acelerar la transformación de los negocios, facilitar la migración de sus sistemas críticos a la nube y, también, robustecer sus capacidades a través del poder de la inteligencia artificial y machine learning de Google Cloud, combinada a los sistemas de SAP.

“Con este nuevo capítulo en la alianza entre Google Cloud y SAP, estamos capitalizando, como se aprecia en el caso de La Europea, uno de los beneficios más valiosos de la nube: permitir que el cliente elija respaldar su implementación y soluciones de SAP en Google Cloud, sin aumentar los costos y la complejidad, al tiempo que aceleramos las migraciones y la modernización de los procesos comerciales en varias áreas clave del negocio de las empresas”, señaló Alberto Oppenheimer, director de Soluciones y expertos para Google Cloud en Latinoamérica.

A medida que el mundo se recupera de la pandemia, el éxito continuo depende de mantenerse ágil y adaptable, es por ello que Google Cloud continuará apoyando a sus clientes ante los cambios extraordinarios.