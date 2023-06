La forma segura de gastar dinero en consultores de TI

La política es una parte ineludible en la mayoría de los contratos de consultoría. El consejo: no haga de la política el punto más importante.

Traer consultores para comprender la disfunción organizacional y hacer planes para remediarlo puede ser un movimiento inteligente del CIO. Pero a veces los consultores terminan eligiendo bandos. Cuando eso sucede, sus inversiones en consultoría terminan agravando el delito.

Para comprender cómo sucede y cómo prevenirlo, vea si puede encontrar el hilo común en estas historias de clientes desafortunados. Casi todos los consultores de TI tienen historias como éstas. ¿Y los que no? Ellos son los que hay que evitar.

El liquidador de puntos

Nos contrataron para ayudar a una empresa con cinco CIO, cada uno con su propia organización de TI. No, nadie me preguntó mi opinión sobre si esta configuración era una buena idea. No exactamente. El CIO que contrató nuestros servicios nos pidió que evaluáramos la efectividad de la función general de TI y recomendáramos formas de mejorarla. Suficientemente cerca.

Mis colegas consultores y yo estuvimos felices de complacer. Es decir, hasta que un miembro del equipo de administración de nuestro CIO patrocinador nos dio la historia de fondo del compromiso, junto con el guión que se suponía que debíamos leer como entrega final.

¿Cuál era la historia de fondo? Otro de los cinco CIO de la empresa había contratado a una empresa de consultoría diferente. El guión que les habían dado era “descubrir” que nuestro patrocinador estaba dirigiendo su organización de manera tan ineficiente que su longevidad ya no podía estar asegurada.

¿Nuestro guión? “Descubrir” que el patrocinador enemigo había arruinado una importante iniciativa estratégica de tal manera que su longevidad ya no debería estar asegurada.

Rechazamos cortésmente, proporcionamos los hallazgos y las recomendaciones que requería nuestro contrato, y eliminamos a este cliente de nuestra lista de posibles negocios repetidos.

El CIO y el CBO

En otro caso, el director ejecutivo de una empresa con dos CIO a cargo de organizaciones de TI separadas nos trajo para determinar si tener dos CIO y dos organizaciones de TI era una buena idea.

Pero no lo fue.

Cada uno de los dos CIO tenía una fortaleza particular. Uno era bueno para mantener a su equipo enfocado en la entrega de productos de TI. El otro era experto en apuñalar a sus rivales organizacionales por la espalda.

Cada uno de ellos también tenía una debilidad permanente. El que se centró en la entrega hizo un trabajo muy pobre de “gestión”, al presentarse ante el CEO y el equipo de liderazgo ejecutivo como un ejecutivo maduro.

El otro no podría haber comprado una pista sobre cómo administrar una organización de TI si hubiera ido de compras a la Clue Store local armado con una tarjeta American Express de plutonio. Como evidencia, estaba el proyecto estratégico fuera de control que su equipo estaba ejecutando, usando lo que llamaron “Agile” pero que en realidad era “Haphazard”.

Cuando mi equipo y yo estábamos en la transición del descubrimiento a las recomendaciones, nos reunimos con el director ejecutivo y el director financiero, los patrocinadores de nuestro proyecto. Les solicitamos su discreción, les informamos que tenían un Director de Puñaladas por la Espalda (CBO, por sus siglas en inglés) en su equipo y les informamos que nos inclinábamos por resolver sus dos desafíos organizacionales con una única solución: fusionar las dos organizaciones de TI bajo el liderazgo del uno que sabía cómo ejecutar TI.

¿El final resulto? Eliminando nuestra solicitud de discreción, el CEO le dijo todo a la CBO, quien, como era de esperar, luego puso a cargo de la organización de TI recién fusionada, ignorando nuestras recomendaciones de lo contrario.

¿La amenaza?

Hay muchos más ejemplos de after-hours-beer, pero estos deberían ser suficientes para que veas los puntos en común.

Los CIO inteligentes y/o los CEO inteligentes contratan consultores externos de vez en cuando para obtener una visión independiente y objetiva del rendimiento de su organización de TI. Los consultores brindan esta visión independiente y objetiva al escuchar a tantas partes interesadas como pueden, donde “parte interesada” incluye ejecutivos, gerentes, supervisores y personal dentro de TI y en todo el resto del negocio.

Todas estas conversaciones deben ser “seguras”, mientras que los consultores compartirán libremente lo que escucharon con el liderazgo del cliente, quien dijo lo que permanece privado, solo para el consumo del equipo de consultoría. Escriba este requisito en la declaración de trabajo del proyecto de evaluación.

Consejo profesional: el equipo de consultoría debe reunirse todas las noches para un informe diario, de modo que todos en el equipo tengan una idea de lo que todos los demás han estado escuchando. El CIO no debe solicitar participar en estas reuniones, ya que hacerlo invalidaría la regla de conversaciones seguras.

Y ahora llegamos a la parte difícil, complicada porque esos molestos seres humanos lo hacen difícil: todas las personas con las que hablen los consultores cabildearán por su posición en todos los aspectos de la dinámica organizacional de TI que les interesan.

A veces, el esfuerzo de cabildeo será abierto y engañoso, un intento de convertir al consultor en el aliado traidor involuntario de su entrevistado.

A veces, será un recuento honesto de lo que el entrevistado cree que está pasando, para persuadir a un miembro del equipo de evaluación para que acepte su punto de vista.

De cualquier manera, aquí es donde los consultores deben haber tenido uno o dos cursos de epistemología práctica en su repertorio académico, porque mientras esos consultores afligidos por una ingenuidad encantadora creen que se les paga para descubrir “la verdad”, aquellos con más experiencia entienden el lo mejor que pueden obtener es la honestidad: esperan cabildeo, puñaladas por la espalda y engaño, y toman en cuenta el potencial para ellos en cada entrevista.

Viniendo limpio

Cambiando de metáforas, las consultas sobre la eficacia organizacional son similares a los críticos de arte que necesitan descubrir la imagen en una pintura puntillista documentando sus puntos. Es una lógica menos formal (premisa mayor, premisa menor, conclusión, QED) que el reconocimiento de patrones, donde las formas emergen de lo que parece ser aleatoriedad a medida que el equipo consultor gana perspectiva.

Los CIO que contratan a un consultor para obtener una perspectiva independiente sobre la eficacia general de su organización y cómo mejorarla, deben comprometerse con una única autoconciencia, expresada de manera simple pero muy difícil: saber cuál es el resultado que quieren que sea y abstenerse cuidadosamente de incluso insinuándolo a los consultores que contratan.

Hasta que, eso sí, los consultores hayan completado su proceso de descubrimiento. Es entonces, cuando están reuniendo sus hallazgos pero aún no han cambiado de marcha para formular recomendaciones, que su patrocinador debe señalar dónde podrían haber sido excesivamente influenciados por algunos de los esfuerzos de cabildeo más convincentes a los que estuvieron expuestos.

Porque si está contratando a un consultor para prescribir su resultado preferido, en el mejor de los casos está pagando por cobertura política, o por el resultado preferido de otra persona si el consultor se enamora de su historia. Lo que significa una de dos cosas: O estás pagando el precio por la ingenuidad de un consultor, o el CEO está pagando el precio por la tuya.

