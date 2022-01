La guerra del talento empujará a los CIO hacia las consultoras y los MSP

Este será el año en que los CIO deberían ser capaces de dejar atrás los proyectos a corto plazo que se ocupan de los problemas laborales relacionados con la pandemia y centrarse en proyectos de TI a más largo plazo, según un nuevo estudio de Gartner Research.

A pesar de la variante Omicron COVID-19, es probable que la recuperación económica, con altas expectativas de gasto en proyectos de transformación digital, siga impulsando las inversiones en tecnología este año.

Este año, se prevé que el gasto mundial en TI alcance los 4,45 billones de dólares, lo que supone un aumento del 5,1% con respecto a 2021, según la Previsión del Gasto Mundial en TI de Gartner. Se espera que este crecimiento continúe en 2023, cuando se añadirá otro 5% de gasto en TI, lo que hará que el total mundial sea de casi 4,7 billones de dólares.

Además, según Gartner, la escasez de conocimientos informáticos entre el personal, la inflación salarial y la guerra por el talento empujarán probablemente a los CIO a confiar más en las consultorías y los proveedores de servicios gestionados (MSP) para llevar a cabo estrategias digitales.

“La guerra por el talento es un campo de batalla crítico para los CIO. Cada vez es mayor la cantidad de trabajo que deben realizar y, aunque los plazos se han alargado un poco, sigue siendo urgente”, reconoció John-David Lovelock, distinguido vicepresidente de Investigación de Gartner.

“Desgraciadamente, los CIO están en desventaja a la hora de atacar a los mejores talentos: hay más dinero y mejores oportunidades dentro de [los proveedores de servicios tecnológicos] para las mejores habilidades de TI”, continuó Lovelock.

“Con el fin de maximizar la productividad de su personal de TI existente, los CIO subcontratarán más para liberar tiempo, formando al personal existente en las habilidades deseadas y contratando consultores para cumplir con los roles cualificados críticos. Esto durará al menos hasta 2022”.

Hasta 2025, las organizaciones aumentarán su dependencia de los consultores externos, ya que la mayor urgencia y el ritmo acelerado del cambio amplían la brecha entre las ambiciones empresariales digitales de las organizaciones y sus recursos y capacidades internas, según Gartner.

“Esto será particularmente punzante con la nube, ya que sirve como elemento clave para lograr las ambiciones digitales y apoyar el trabajo híbrido”, indicó Lovelock. “Gartner espera que la gran mayoría de las grandes organizaciones recurran a consultores externos para desarrollar su estrategia de nube en los próximos años”.

Como resultado, la firma de investigación prevé que los servicios de TI —que incluyen la consultoría y los servicios gestionados— tendrán el segundo mayor crecimiento del gasto este año, alcanzando los 1,3 billones de dólares, un 7,9% más que en 2021. En concreto, se espera que el gasto en consultoría empresarial y tecnológica crezca un 10%. En 2023, se prevé que el gasto en servicios de TI crezca un 8,8% hasta alcanzar casi 1,4 billones de dólares.

Se espera que las ventas de software de aplicaciones empresariales crezcan un 11% este año (hasta unos 672 millones de dólares) y un 11,9% en 2023 (hasta unos 752 millones de dólares).

En 2020, el mercado de aplicaciones empresariales en la nube superó por primera vez al mercado local, debido en parte a la respuesta de las empresas a la pandemia. Para 2025, Gartner espera que el mercado de aplicaciones empresariales en la nube duplique el tamaño del mercado no basado en la nube.

El poder de la nube

Este año, la nube es responsable de casi todo el crecimiento del gasto del 11% interanual dentro del segmento de software empresarial, ya que las organizaciones se centran en la actualización de su pila de software hacia el software como servicio (SaaS) para apoyar la flexibilidad y agilidad continuas.

“El entorno local no va a desaparecer”, admitió Lovelock. “El gasto de las empresas en servidores se mantiene plano durante los próximos cuatro o cinco años, lo que es suficiente para mantener el tamaño actual del centro de datos y ampliar su capacidad. Del mismo modo, los dólares que se gastan en licencias de software son suficientes para mantener el nivel de salud del software on premise durante muchos años, aunque no se mantienen todos los mercados de software. La nube está ganando mucho más del nuevo gasto”.

Y, según Lovelock, para los CIO que quieran ir más allá de los proyectos críticos y a corto plazo que requiere la pandemia, 2022 debería permitirles volver a centrarse en proyectos a largo plazo que añadan valor al negocio.

Se espera que el mayor mercado de TI, el de los servicios de comunicaciones, crezca un 1,3% este año y un 2,2% en 2023, hasta alcanzar unos 1,4 billones de dólares. Por el contrario, se espera que el mercado más pequeño en términos de ingresos, el de los sistemas de centros de datos, crezca un 4,7% tanto en 2022 como en 2023, hasta alcanzar los 237 millones de dólares.

El único mercado en el que se prevé un descenso del gasto en los próximos dos años es el de los dispositivos informáticos. El crecimiento del gasto mundial en dispositivos alcanzó un máximo en 2021 (un aumento interanual del 15,1%) a medida que se afianzaban el trabajo a distancia, la telesalud y el aprendizaje a distancia. Aunque se espera que el gasto en ese ámbito crezca un 3,3% hasta alcanzar unos 813 millones de dólares este año, se prevé que disminuya un 1,2% en 2023, hasta los 804 millones de dólares.

Según Lovelock, en esta zona se observa un menor gasto, menos unidades compradas y, en algunos casos, precios medios de venta más bajos. “Sin embargo, puede que no sea justo ver 2022 como un ‘año de baja’, ya que el gasto es un 25% más alto de lo que Gartner pronosticó ya en 2019”, en su opinión.

“Es mucho más alto de lo que se esperaba anteriormente, solo que no es tan alto como el año récord que fue 2021”, continuó. “Con las iniciativas de trabajo remoto que se han puesto en marcha en los últimos 20 meses, la necesidad de nuevos dispositivos ha pasado de “conseguir a los empleados algo para trabajar a distancia” a “conseguir a los empleados un dispositivo más adecuado para el trabajo híbrido”.

-Lucas Mearian, CIO.com