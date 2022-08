La guía del CIO para dominar las tendencias de TI

Los CIO pueden ser maestros de tendencias o víctimas de tendencias. Aquellos a quienes les va mejor, saben cómo navegar en el mar de la charla sobre tendencias tecnológicas para mantener a sus organizaciones al tanto de las últimas interrupciones y oportunidades.

Supervisar las tendencias de TI no es una tarea trivial. Después de todo, el diluvio de sobreinformación es considerable.

Todos los días, expertos en TI escriben en blogs, twittean y hacen podcasts con sus pensamientos sobre el futuro de TI. Cada semana, los proveedores (es decir, el lado de la oferta de la comunidad tecnológica) publican documentos técnicos y pronósticos sobre hacia dónde creen (o esperan que usted piense) que se dirige la tecnología. Todos los meses, las consultoras, las empresas de investigación, la prensa (el lado de los servicios de la comunidad tecnológica) ajustan y amplían las predicciones tecnológicas anuales. Cada trimestre, las agencias gubernamentales, los grupos de expertos, los centros académicos (el lado administrativo/regulatorio) publican artículos de liderazgo intelectual sobre lo que viene después. Cada año, las asociaciones comerciales y las firmas de capital de riesgo publican informes que detallan cómo las tendencias tecnológicas afectarán industrias, productos, problemas y/o disciplinas específicos.

Estamos inundados de suposiciones sobre el cambio tecnológico.

Frente a tal avalancha de información, ¿qué deben hacer los líderes de TI con respecto a las tendencias de su sector? Es inconcebible estar al tanto de todas ellas. Y, sin embargo, mantenerse al tanto de las tendencias de TI, e idealmente adelantarse a ellas, es una faceta clave del liderazgo de TI en la era actual de rápida disrupción.

La mejor manera para que los CIO se acerquen al mar de pronósticos tecnológicos que consume la comunidad de TI es reconocer, y perfeccionar, los siguientes cuatro roles clave que los líderes de TI deben desempeñar para mantener a sus organizaciones informadas y al tanto de las últimas discusiones y debates sobre tales tendencias.

CIO como colector de tendencias

Los CIO, ante todo, deben recopilar e impartir significado a la avalancha informativa de tendencias de TI. Deben actuar de manera proactiva y profiláctica para garantizar que su organización se centre en las tendencias correctas, de la manera correcta y en el momento correcto.

CIO como comunicador de tendencias

En su trabajo seminal sobre pronóstico tecnológico, James Brian Quinn sugirió que el pronóstico de tendencias tecnológicas debería convertirse en una parte diaria del proceso de ingesta de información ejecutiva, al igual que los pronósticos económicos, los de mercado, los financieros y los meteorológicos.

En nuestra era digital en la que las tendencias tecnológicas crean oportunidades y pueden cambiar materialmente las circunstancias competitivas, creo que los CIO deben formalizar el proceso de comunicación de tendencias de TI al igual que el informe que presentan a la directiva de su organización. En efecto, tanto el director ejecutivo como sus subordinados directos deben recibir una sesión informativa nítida, adecuada y programada regularmente sobre las tendencias clave de TI.

A nivel de directorio es concebible que las tendencias de TI se discutan en cada reunión, prestando especial atención al posicionamiento y el impacto en las relaciones clave con los clientes.

Al preparar el Informe de tendencias de TI, los CIO deben asegurarse de enfatizar la relación y el impacto en los objetivos organizacionales y las motivaciones humanas.

CIO como forense de tendencias

Las organizaciones pueden sobreasignar, subasignar y asignar incorrectamente recursos para el análisis de tendencias de TI. Los CIO tienen que equilibrar los entusiasmos FOMO (es decir, el miedo a perderse) con realidades de “parálisis por análisis” y de relevancia estratégica. En el período previo a las puntocom, recuerdo una caricatura con la leyenda: “Necesitamos repensar nuestra estrategia de esperar que Internet simplemente desaparezca”.

Dicho esto, una gran parte del valor agregado del CIO en el espacio de tendencias de TI es decidir qué tendencias no requieren atención o recursos inmediatos. Digamos que el CIO puede convertirse en “forense de tendencias” porque detalla la “causa de la muerte” y el “momento de la muerte”, es decir, por qué no es necesario seguir una tendencia determinada en determinado momento.

Lo fascinante de TI es que una tendencia que está “muerta” para una organización puede ser crítica para la supervivencia de otra, a menudo en una industria diferente. Por ejemplo, en los próximos cinco años hay muchas organizaciones que no necesitarán moverse agresivamente en vehículos no tripulados. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, sin embargo, ya tiene más de 20,000 vehículos aéreos no tripulados (UAV) en su inventario operativo.

CIO como creador de tendencias

Demasiados CIO en nuestra industria ven las tendencias de TI como variables exógenas: bolas de billar que se acercan a nosotros desde “fuera” de la empresa. En realidad, las tendencias de TI reflejan los deseos, las necesidades y los sueños de los profesionales de TI más avanzados.

En su tratado magisterial sobre 500 años de cambio tecnológico, Leonardo: Technology & Culture From the Renaissance to the Present, Thomas Misa argumenta que los actores históricos desempeñaron un papel importante en “elegir y cambiar tecnologías en un esfuerzo por crear o mantener su visión del mundo”. Misa nos dice que somos la fuente definitiva de tendencias de TI.

En su provocativo y convincente libro Homo prospectus, el profesor de Psicología de la Universidad de Pensilvania, Martin EP Seligman, y el profesor de Filosofía de la Universidad de Michigan, Peter Railton, argumentan que el nombre del hombre es erróneo. No somos realmente homo sapiens (es decir, sabios) ni homo habilus (es decir, hábiles). Lo que realmente somos es homo prospectus , una especie capaz de contemplar el futuro y considerar las perspectivas de futuros alternativos.

Los CIO tienen una opción. Pueden ser maestros de tendencias o víctimas de tendencias. Para dominar las tendencias, deben estimular a la empresa a pensar de manera creativa sobre el futuro que quieren habitar y proporcionar las herramientas para que esto suceda.

Thornton Mayo, CIO.com