La IA ayuda a Coperva a eficientar su cartera vencida

La inflación y las altas tasas de interés son factores que contribuyen a que más del 50% de las empresas mexicanas presenten cartera vencida, lo cual influye de manera negativa en el estado financiero de las compañías y puede representar la supervivencia o el cierre definitivo del negocio.

“Las cifras de cartera vencida van al alza por diversos factores generados durante la pandemia. Hoy en día el gran reto es buscar alternativas de solución, porque la mayoría de las personas enfrentan problemas económicos para solventar estos adeudos. En el tema de cobranza hay que llegar con nuevas propuestas donde los clientes y los subclientes, que son los deudores, puedan ganar-ganar”, explicó Alan Ramírez Flores, CEO de Coperva.

Coperva es una startup de servicios de atención al cliente y cobranza que ha logrado mantenerse durante más de una década en el sector gracias a su modelo de disrupción e innovación en los métodos y formas de ejecución en el ciclo de la cobranza, adoptando la tecnología para fomentar la cultura del pago en el consumidor.

Con el uso de Inteligencia Artificial (IA), Coperva ha alcanzado cifras de eficiencia de hasta un 89% en la cartera vencida; determinando a través de diversas variables el potencial de cobro de un cliente, tomando en consideración factores como el tiempo de morosidad, tipo de producto, situación sociodemográfica de los subclientes, entre otros factores.

“Somos pioneros en Inteligencia Artificial. Creamos un algoritmo denominado Gauss que fue desarrollado desde cero por nuestra área de IA, es decir no está basado en ninguna otra plataforma. El algoritmo se va alimentando con nuestra data y así va encontrando patrones, los cuales pueden predecir qué cuentas van a pagar, en qué momento van a pagar, cuánto van a pagar, etc. Nosotros le hemos puesto, en varios años, más de 100 millones de datos, lo cual lo ha hecho más inteligente, más rentable y más eficaz al momento de la cobranza”, indicó Alan Ramírez.

Una cobranza más amigable

Ante el complejo panorama económico de 2022, muchas empresas tuvieron serios problemas de cobranza. “Nuestro principal reto ha sido que muchas veces las personas no tienen cómo solventar estos adeudos, ya sea por enfermedad, producto de la pandemia, el cierres de negocios y temas adicionales. Nuestro objetivo es buscar cómo podemos apoyar tanto a los deudores como a nuestros clientes y buscar el cómo sí”, agregó el CEO de Coperva.

Ante esto, la empresa se ha propuesto prácticas más amigables que ayuden al deudor, como descuentos, reestructuración o planes de pago.

“Queremos concientizar a la sociedad de que no somos cobradores, lo que buscamos es negociar entre ambas partes y que el beneficiario sea el consumidor final. El dejar de pagar no solo es un problema para las empresas sino para los usuarios que afectan su score crediticio y los imposibilita acceder a futuros créditos y desarrollarse. Si lo vemos desde una perspectiva global bajar el índice de morosidad nacional no solo favorece a usuarios y empresas sino es un indicador de que la economía nacional puede desarrollarse y seguir creciendo”, añadió Ramírez.

Cartera vencida un reto para las empresas

Para este 2023, las empresas tendrán un gran reto: la cartera vencida. El CEO de Coperva refirió que se proyecta un aumento en este rubro, particularmente en sectores como las fintech, ya que su modelo es de alto riesgo; sin embargo, reitera que es un mercado prometedor y en que los recientes meses ha crecido de manera considerable.

Por otra parte, el tema inflacionario ha sido un factor determinante para las carteras vencidas. Para este año las proyecciones apuntan a un contexto con altos índices inflacionarios, incluso una recesión.

“Se viene un tema difícil a nivel financiero y la proyección del índice de morosidad se ve compleja, entonces seguramente va a romper los parámetros que en 2022 estuvieron contenidos de una u otra forma, pero este año se proyecta que van a estar elevados”, afirmó Ramírez.

Empresa en crecimiento

En 2023 Coperva prevé un crecimiento de 30% y buscará expandir sus servicios a Latinoamérica. “Es un año donde como empresa de cobranza el contexto nos exige contar con mejores prácticas para ser mucho más eficientes e innovadores. La cuesta de enero es un tema difícil donde el porcentaje de recuperación va entorno a variables como tipo de producto y tiempo de morosidad de los usuarios, pero creo que parte de nuestro propósito como empresa es ayudar a que las organizaciones tengan un modelo de cobranza que refleje resultados de recuperación a corto plazo”, puntualizó el CEO de la startup.