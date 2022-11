La industria tecnológica se prepara para más despidos

Los anuncios de miles de recortes de empleos en las últimas semanas pueden no ser el final del problema para el sector tecnológico. Los analistas esperan que lo peor esté por venir.

“Es una buena apuesta que las empresas de tecnología que aún no han despedido empleados estén considerando cuidadosamente si hacerlo o no. No sería sorprendente ver más despidos en los próximos meses, particularmente entre empresas cuyo año fiscal finaliza el 31 de diciembre ”, aseveró JP Gownder , analista principal de Forrester en un comunicado.

Agregó que los recortes de empleos fueron el resultado de que estas empresas intentaron establecer las finanzas para el éxito en 2023. “Las preocupaciones económicas generalizadas, algunas provocadas por el aumento de las tasas de interés, otras por la guerra en Ucrania, los altos costos del combustible y los problemas de la cadena de suministro, son provocando estos movimientos en previsión de una menor demanda”.

Los despidos, según el analista, también apuntan a los desafíos de capacitación que experimentan varios empleados.

Los puestos que no requieren “suficientes” habilidades de TI tendrán más dificultades para encontrar trabajo en comparación con las personas que se consideran los mejores talentos en el sector de la tecnología, consideró Gownder. “Muchos de los trabajadores tecnológicos despedidos tienen habilidades que serán valiosas en otros sectores. Casi todas las empresas, independientemente de la industria, son ahora una “empresa de tecnología” que se basa en desarrolladores de software, ingenieros y talento de TI. Por lo tanto, lo más probable es que los mejores talentos tecnológicos que pierdan sus trabajos encuentren otros puestos”.

La decisión de Zendek, proveedor de software CRM de despedir a casi el 5% de su fuerza laboral se produce en un momento en que otras empresas tecnológicas como Salesforce, Meta, Twitter, Microsoft y Oracle han anunciado recortes de empleos a raíz de los obstáculos económicos.

El miércoles, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, dijo que se está preparando para eliminar miles de puestos de trabajo , lo que afectará al 13% de su fuerza laboral global.

Salesforce, otro proveedor de software de CRM, también anunció despidos masivos esta semana, eliminando al menos cientos de puestos de trabajo de su plantilla de 73.000 personas.

El mes pasado, Microsoft había dicho que despediría a cerca de 1.000 empleados . El proveedor de servicios en la nube Oracle también continúa despidiendo personal a nivel mundial en los últimos meses.