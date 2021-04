La inteligencia artificial impulsa la innovación en Park ‘N Fly

Park ‘N Fly, el principal proveedor de estacionamientos en aeropuertos en Estados Unidos, está trabajando con Dynatrace para acelerar los ciclos de desarrollo y ofrecer experiencias digitales a través del móvil, la web y las terminales de los aeropuertos.

Los viajes en Estados Unidos cayeron más de un 60% el año pasado. Para tener éxito en esta industria desafiante y competitiva, Park ‘N Fly aumentó sus inversiones en innovación digital, que incluyó la migración a una arquitectura nativa en la nube basada en Kubernetes y Microsoft Azure. La observabilidad automática e inteligente proporcionada por Dynatrace ha permitido al equipo digital de la empresa domar la complejidad de este entorno de TI en constante cambio e innovar más rápidamente.

“Trabajar sin Dynatrace es como ir a bucear a una cueva sin una luz – simplemente no somos capaces de ver lo que nos rodea, y no podemos mapear nuestras tecnologías”, dijo Ken Schirrmacher, director Senior de Tecnología de la Información en Park ‘N Fly. “Con Dynatrace, hemos atravesado la oscuridad para dar sentido a nuestro complejo entorno y obtener información rica y en tiempo real sobre cómo nuestros esfuerzos para mejorar el rendimiento digital están impactando en los resultados del negocio”.

El equipo de Park ‘N Fly ha sido capaz de desarrollar nuevos servicios digitales más rápidamente y con más confianza gracias a los conocimientos impulsados por la IA de Dynatrace y a la automatización continua. Al identificar automáticamente las anomalías que tienen un verdadero impacto en el negocio y alertar cuando se producen problemas, también ha permitido al equipo resolver los problemas antes de que los clientes se vean afectados. Además, reduce drásticamente las tareas manuales intensivas, mediante el descubrimiento continuo y la configuración e instrumentación automáticas. Como resultado, Park ‘N Fly ha sido capaz de acelerar los ciclos de desarrollo en un 29% de media, incluyendo una mejora del 43% durante su sprint de dos semanas más ocupado.

“Dynatrace nos permite innovar mucho más rápido, lo que ha sido fundamental para el lanzamiento de nuevas e importantes funciones orientadas al cliente para nuestra aplicación móvil, en particular nuestras funciones Come Get Me y Shuttle Tracker”, continuó Schirrmacher. “Las capacidades de IA de Dynatrace han dado a nuestros equipos digitales la confianza para probar cosas nuevas, sabiendo que pueden evaluar rápidamente el impacto comercial de sus cambios y resolver cualquier problema, en lugar de pasar días o semanas tratando de entender los resultados de sus esfuerzos”.