La NaaS de nueva generación es Internet

Siempre se ha considerado a la red como servicio o NaaS como un gasto en tecnología de gestión de redes que sustituye a la filosofía de administrar la conectividad internamente, pero hay otra forma de verlo…

Su proveedor de redes probablemente ya le ha dicho que la red como servicio o NaaS puede mejorar la gestión de su red. Probablemente le hayan dicho que ofrecen una estrategia NaaS. La primera afirmación es cierta, y la segunda se está convirtiendo rápidamente en irrelevante, porque el hecho es que usted ya tiene una opción mejor, independiente del proveedor, de NaaS. Se llama Internet.

La definición de NaaS que se ha impuesto recientemente es más financiera que técnica: NaaS es una estrategia para gastar la tecnología de red en lugar de construir redes a partir de compras de capital. Algunos proveedores de NaaS son poco más que el equivalente a un leasing de automóviles, que permite a las empresas gastar los coches en lugar de hacer compras de capital. Otros podrían añadir servicios de gestión o precios por uso. ¿Es esto realmente NaaS? Uber es un servicio de conducción, no un alquiler de coches. Si queremos una red como servicio, tenemos que buscar algo que sea realmente un servicio.

Las empresas han evolucionado sus aplicaciones para utilizar la nube como una herramienta de front-end para crear interfaces de usuario para el acceso de clientes, socios y empleados. En cada vez más casos, los usuarios de las aplicaciones acceden a la nube a través de Internet, directamente o mediante una superposición SD-WAN para añadir seguridad. Al igual que la nube convierte los equipos utilizados para alojar aplicaciones en abstracciones invisibles, Internet hace que los servicios de red también sean abstractos. Internet es el Uber de las redes, el verdadero NaaS, y partir de la base de que Internet crea la parte WAN de las redes empresariales podría tener un profundo impacto en los costes, tanto de las operaciones como de los servicios y equipos de red.

No es necesario construir Internet ni utilizar equipos propios, alquilados o comprados, para crear la conectividad. Los usuarios solicitan una aplicación a través de una URL y la magia de Internet realiza la conexión. Usted paga por el servicio de Internet y no por los dispositivos de Internet. Se gasta Internet, no se capitaliza. Entonces, ¿no proporciona Internet la conectividad IP como un servicio? ¿No es esa una mejor definición, una definición técnica, de lo que debería ser NaaS? Y no sólo eso, Internet como NaaS ofrece cosas que no puede ofrecer el simple gasto en hardware de infraestructura.

La mayor parte del costo que cubre el enfoque NaaS del proveedor es el equipo utilizado para conectar las sucursales a las VPN. Las VPN MPLS requieren una VPN y un router BGP en cada ubicación. Un NaaS de Internet sólo necesita un simple concentrador o, a lo sumo, un dispositivo de borde SD-WAN, que puede ser un aparato o simplemente un elemento de software que se ejecuta en un servidor o caja blanca. Comparemos estos dos enfoques para ver por qué el NaaS de Internet tiene sentido.

El costo de NaaS

Empecemos por el precio. Internet se basa en una infraestructura compartida, justificada en gran medida por la enorme demanda de contenidos de Internet por parte de los consumidores. El servicio global de Internet está ahí para ser explotado, justificado por la demanda colectiva de experiencias entregadas. El hardware gastado de los proveedores que llaman a esto NaaS sigue estando dedicado a ti, y vas a pagar por todo ello, de una forma u otra.

Luego está el servicio de red. Incluso las VPN IP, que utilizan una infraestructura compartida, no pueden competir con los precios de Internet, especialmente para las sucursales e incluso los sitios regionales. Informes recientes sobre la banda ancha dicen que el servicio de Internet de 2Gb está creciendo más rápido que el de 1Gb. Ponga precio a una VPN de 2Gb y verá lo que quiero decir sobre el costo comparativo. Y recuerde que un borde SD-WAN es probablemente mucho menos caro que un router de borde BGP.

Capacidades

Luego están las operaciones. Algunos proveedores ofrecen servicios de hardware gestionados, pero eso aumentará el costo. Sin embargo, si no se opta por la opción de servicio gestionado, se necesitará un equipo de soporte de red con conocimientos de BGP/MPLS. Ese es el conjunto de habilidades que los operadores de red y los proveedores de equipos valoran más, por lo que puede esperar pagar para adquirir ese equipo y luego, para retenerlo, tener que luchar contra los reclutadores de cada operador, proveedor y empresa. Incluso si tiene éxito y consigue buenas personas, los errores de BGP/MPLS tienden a surgir regularmente, afectando a la disponibilidad de la red y de las aplicaciones.

Un NaaS de Internet requerirá una SD-WAN, que tiene que ser gestionada, o alguna capa de seguridad añadida (quizás SASE o una combinación de herramientas de encriptación y firewall) para asegurar las propias aplicaciones. Las empresas que utilizan Internet para conectarse con clientes y socios pueden encontrar relativamente fácil añadir el acceso de los empleados a través de Internet, utilizando únicamente herramientas de seguridad de acceso y cifrado. Este enfoque debería ser explorado, pero SD-WAN es lo más parecido a la tecnología VPN tradicional, y eso hace posible la transición gradual de una VPN tradicional a un NaaS de Internet a través de SD-WAN.

Puede obtener la tecnología SD-WAN como un conjunto de productos o como un servicio gestionado. Si realmente quiere evitar las compras de capital, la última opción es el camino a seguir. El precio de un servicio gestionado de SD-WAN en Internet dependerá de los factores habituales, como el número de sitios y la cantidad de asistencia de gestión que puede esperar, y también de dónde se encuentren los sitios. Hay mucha variación, pero las empresas que han cambiado a un NaaS de Internet me dicen que el coste total de propiedad es muy, muy inferior al de una VPN IP gestionada.

Hay otros beneficios de un enfoque de NaaS de Internet. Una de ellas es la facilidad para mover, añadir y cambiar de sitio. Se pueden obtener servicios de Internet en casi todos los lugares donde una empresa puede tener una oficina, y con bastante rapidez. A menudo se tarda mucho más en conseguir una conexión VPN MPLS, y en algunos lugares puede que no se consiga en absoluto. Además, se puede aumentar o reducir la capacidad rápidamente. Si se traslada una oficina, normalmente se puede enviar el equipo a la nueva ubicación y funcionará.

Una última ventaja que puede ser fundamental para algunas empresas hoy en día, y más en el futuro, es que el enfoque NaaS de Internet vincula la red más directamente a las aplicaciones. Internet consiste realmente en conectar a los usuarios con los recursos, mientras que las redes empresariales tradicionales conectan los sitios. Internet es NaaS, personalizada. Ofrece sus experiencias, y lo hace dentro de un ámbito geográfico y una población de usuarios a los que no se acerca ninguna otra tecnología de red.

Internet no es perfecto. Todo el mundo ha experimentado sus fallos y limitaciones de rendimiento, pero ninguna tecnología de red es perfecta. Tres empresas con las que he hablado, que han sustituido múltiples conexiones VPN de sucursales por NaaS de Internet, dicen que sus experiencias en cuanto a fiabilidad/disponibilidad son algo peores, pero no tan malas como para plantearse volver atrás. Ninguno dice lo contrario. En cualquier caso, parece muy probable que Internet mejore con el tiempo, como ha estado haciendo. Aceptar la NaaS de Internet podría mejorarla aún más, y hacer que la NaaS se produzca más rápidamente. De hecho, significaría que ya nos hemos dado cuenta de la NaaS, y que es hora de explotar lo que tenemos.

-Tom Nolle, cio.com