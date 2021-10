La nueva era del trabajo remoto impulsa la transición a métodos de acceso modernos: estudio Thales

Sergio Muniz, director ejecutivo de Gestión de Acceso para América Latina de Thales, dijo: “una de las principales barreras que enfrentan las empresas al comenzar su viaje a una estrategia de Cero Confianza es el equilibrio entre bloquear el acceso sin interrumpir el flujo de trabajo. Las personas necesitan acceso a datos confidenciales para trabajar y colaborar, además de los líderes empresariales, deberán asegurarse de que una caída en la productividad no se convierta en un efecto secundario no deseado. La investigación muestra que los profesionales de TI ven cada vez más la gestión de accesos y las capacidades de autenticación por contexto modernas como componentes fundamentales para lograr un modelo de Cero Confianza”.

Seis de cada 10 tomadores de decisiones en TI de América Latina dijo que las herramientas de seguridad tradicionales, tales como las VPN, siguen siendo el vehículo principal para que los empleados accedan a las aplicaciones de forma remota, probablemente la razón por la que más de la mitad (51%) no confiaba en que sus sistemas de seguridad de acceso pudieran escalar de manera eficaz y segura el trabajo remoto.

