La primera regla de un CIO para la automatización: tener un caso de negocio claro

A medida que más empresas se esfuerzan por mejorar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente, los CIO lideran la tarea de implementar iniciativas de automatización que funcionen ahora y estrategias para garantizar el éxito futuro. Establecer el caso de negocios, sin embargo, es el primer paso.

En virtud de su posición entre TI y la estrategia comercial efectiva, los CIO pueden identificar qué procesos necesitan sus organizaciones para modernizarse y automatizarse. Cuando se trata de actualizar los sistemas centrales para impulsar la eficiencia operativa, los CIO también deben asegurarse de que exista un caso comercial sólido para automatizarlos, afirma Laurie Shotton, vicepresidenta y analista de Gartner. Eso no es sorprendente, ya que los CIO suelen poseer la automatización de TI, además de ayudar a impulsar la automatización empresarial. Pero no siempre es un hecho que los dos no estén trabajando con propósitos opuestos.

“Durante los últimos 15 a 20 años, las organizaciones han estado tratando de modernizar los sistemas centrales para impulsar la eficiencia operativa. Y muy a menudo, el caso comercial para reemplazarlos no se acumula”, argumenta.

Automatización, el negocio y el CIO

Dado que la automatización puede ayudar a mejorar los KPI y crear nuevos canales para ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, es una de las herramientas principales en el conjunto de herramientas de un CIO para impulsar el negocio, asevera Brian Woodring, CIO de Rocket Mortgage. “El mayor desafío es asegurarse de que, al automatizar el negocio, no se está simplemente tomando un proceso manual heredado y altamente burocrático y poniendo RPA al frente. Puede obtener algunas ganancias a corto plazo, pero es poco probable que entregue un valor duradero. Una de las cosas más importantes que he aprendido es que no se puede automatizar el negocio; tienes que hacerlo con el negocio”.

Como ejemplo, la organización de tecnología del segmento farmacéutico de Cardinal Health colabora estrechamente con los líderes empresariales para que puedan identificar los puntos débiles actuales y determinar los procesos correctos para automatizar, centrándose en cómo estas herramientas mejorarán las experiencias de los clientes o empleados, explica el CIO de la compañía, Greg Boggs.

“Nuestra organización de tecnología colabora estrechamente con los líderes empresariales para que podamos identificar los puntos débiles actuales y determinar los procesos correctos para automatizar, enfocándonos en cómo estas herramientas mejorarán las experiencias de nuestros clientes o empleados”, dice. “En general, ha sido sencillo cuantificar el impacto comercial de las iniciativas de automatización, dado que normalmente tienen métricas comerciales claras antes y después. Hemos madurado nuestra práctica en torno a la automatización y la arquitectura construida que nos ha permitido ser ágiles, innovadores y capaces de pivotar rápidamente en un entorno de atención médica global y dinámico”.

El desafío del trabajo del CIO en una institución financiera, sin embargo, es eliminar el despilfarro mediante la redefinición de todo el proceso comercial mientras se deleitaba al cliente y al mismo tiempo se mantenía el cumplimiento, agrega Woodring.

Además, las empresas que combinan la automatización con la IA podrán tomar decisiones más rápidas, optimizar los procesos comerciales e impulsar tasas más altas de eficiencia, dice Subramani Elumalai, vicepresidente de entrega de servicios de administración de aplicaciones en Capgemini.

Otros CIO coinciden en que el negocio es la consideración central para los esfuerzos de automatización.

En Northwestern Mutual, por ejemplo, la misión de la compañía (liberar a los estadounidenses de la ansiedad financiera) impulsa todo lo que hace para informar sus prioridades comerciales, de acuerdo con Jeff Sippel, CIO y EVP.

Desde un nivel práctico, la organización busca constantemente aplicar soluciones de automatización donde puedan tener un impacto significativo. La empresa mide el éxito de estos esfuerzos por los resultados comerciales, no por el éxito de la automatización en sí, agrega.

La automatización como facilitador

La automatización y los objetivos comerciales también van de la mano para Vaibhav Tandon, director de gestión comercial de Adani Electricity Mumbai Ltd.

La automatización actúa como un habilitador para identificar procesos específicos y lograr los requisitos comerciales, señala. Centrarse en el cliente también es crucial para los objetivos comerciales de la compañía eléctrica, y las iniciativas de automatización aseguran que mejore la efectividad de la productividad del sistema. “Se ha convertido en una de las palancas clave en la experiencia del cliente y desempeña diferentes roles a lo largo del ciclo de vida de ese cambio”, apunta Sippel.

Para el CIO, esto requiere una perspectiva más amplia y a más largo plazo, al mismo tiempo que mantiene las luces encendidas e innova para crear la mejor experiencia para el cliente.

“Básicamente, estamos reconstruyendo la ciudad mientras vivimos en ella, por lo que el CIO sopesa constantemente las consideraciones estratégicas y tácticas: cuáles son las herramientas adecuadas y cómo las reunimos en el momento y el lugar correctos”, asevera.

Jamie Smith dice que su trabajo como CIO en la Universidad de Phoenix es evangelizar las oportunidades para aplicar la automatización en todas las actividades de la universidad. Su perspectiva es que la automatización aumenta las tareas humanas para que la universidad pueda hacer más por sus estudiantes.

Actualmente, la universidad emplea una variedad de automatizaciones que incluyen RPA para automatizar tareas humanas recurrentes para lograr eficiencia, empujones automáticos basados ​​en ML para facilitar el progreso y la asistencia de los estudiantes, y un asistente virtual automatizado (Phoebe) para ampliar la ventana de soporte para estudiantes adultos que trabajan cuando lo necesitan. asistencia.

Prioridades para los CIO

La automatización de flujos de trabajo complejos seguirá siendo una prioridad del CIO, comenta Petr Baudis, CTO y arquitecto jefe de inteligencia artificial en Rossum, con sede en Londres. La clave será lograr que dichos proyectos se amplíen más allá de los silos departamentales. Un catalizador para que esto suceda serán las mejoras continuas en la captura de datos habilitada para IA.

La extracción de datos rápida y precisa acelerará las transacciones y las capacidades de automatización, y será la tecnología fundamental dentro de cualquier plataforma de análisis de datos o inteligencia empresarial, lo que permitirá una mejor colaboración y comunicaciones B2B, asegura.

“Los tipos de tecnología de automatización que consideramos vitales incluyen RPA junto con la minería de procesos y tareas”, dice Baudis. “Estamos viendo una convergencia entre todas estas tecnologías a medida que las empresas intentan escalar sus proyectos de automatización”.

Además, Adani Electricity este año continúa con avances en las áreas de gestión de distribución, experiencia del cliente, ecosistema de medición y análisis de datos del consumidor, externa Tandon.

“Hemos implementado la solución de pronóstico de energía basada en AI/ML de SAS para mejorar nuestro rendimiento de pronóstico. Esto nos ha ayudado a lograr una precisión de pronóstico de alrededor del 97 %, lo que nos permite optimizar los costos de adquisición de energía mientras proporcionamos un suministro de electricidad confiable a nuestros 2,5 millones de consumidores. También continuaremos con los avances en la gestión de la distribución, el ecosistema de medición y el análisis de datos del consumidor”.

Los principales proyectos de automatización de la compañía eléctrica incluyen la implementación de un sistema de gestión de distribución avanzado para crear una infraestructura de red autorreparable con mayor visibilidad y escalabilidad para mejorar la experiencia del cliente. También están implementando una solución de análisis y lago de datos basada en la nube que proporcionará lo que Tandon llama una única fuente de verdad e impulsará el análisis de autoservicio y la toma de decisiones respaldada por datos para ayudarlos a operar de manera más eficiente.

“Las lecturas estimadas para nuestros clientes eran del 2.2 % hace tres años, pero ahora las hemos reducido al 0.3 %”, dice. “Todo el mecanismo se automatizó, por lo que todas las lecturas se descargaron ópticamente sin ninguna intervención manual. Esta iniciativa no solo garantizó la precisión de nuestro sistema y el incentivo de retorno de la equidad (RoE), sino que también mejoró la transparencia y redujo las quejas de los consumidores”.

Y en el segmento farmacéutico de Cardinal Health, un objetivo principal es impulsar también sus esfuerzos en la automatización de almacenes para servir mejor a sus clientes, externa Boggs.

“En TI, continuaremos priorizando la infraestructura como código, la integración y el despliegue continuos y las operaciones de IA”, dice.

La Universidad de Phoenix también tiene algunos nuevos proyectos de automatización en marcha. Actualmente, la institución está desarrollando una plataforma empresarial que permitirá un mayor uso de ML y automatización en una amplia gama de viajes de estudiantes y personal, señala Smith.

“Este motor se integrará profundamente en nuestro lago de datos para permitir un apoyo a los estudiantes verdaderamente individualizado en el momento adecuado, a través del mejor canal”, agrega.

La universidad también planea continuar mejorando el apoyo a los estudiantes al continuar con la automatización de tareas cada vez más complejas en la matriculación, el procesamiento de expedientes académicos y la ayuda financiera para estudiantes.

“Los avances recientes en la capacidad de consumir documentos no estructurados y el procesamiento del lenguaje natural están permitiendo que una nueva generación de tareas complejas se conviertan en candidatas para la automatización”, según Smith.

Su equipo está creando plataformas y sistemas mediante los cuales pueden escalar y controlar la automatización de manera segura y confiable. Después de todo, dice, no hay nada menos efectivo que automatizar un proceso que no debería existir. La automatización combinada con IA debería ayudar significativamente a las empresas a tomar decisiones más rápidas, optimizar los procesos comerciales e impulsar tasas más altas de eficiencia, dice Elumalai. “Tiene el potencial de mejorar los indicadores clave de desempeño comerciales a través de soluciones de detección automática y reparación automática, y crear nuevos canales para mejorar la experiencia del usuario final”, finaliza.

Linda Rosencance, CIO.com