La próxima función clave del CIO: agente de cambio

Para los líderes de TI de hoy en día, la gestión del cambio es más que una cuestión técnica. Se trata de encabezar la transformación cultural en todos los niveles del negocio.

La transformación digital ha catapultado a los CIO al epicentro del cambio organizacional, no sólo como un animador de la tecnología, sino como un agente de cambio clave para promover los cambios culturales necesarios para una transformación exitosa.

Según la investigación Estado del CIO 2020 de CIO.com, los CIO dedican más tiempo a las responsabilidades de transformación (89%) y al trabajo de estratega empresarial (67%), lo que incluye liderar los esfuerzos de cambio (34%).

Si bien participar en el cambio organizacional y cultural no es exactamente nuevo para el rol de CIO, es importante recientemente a medida que aumenta el ritmo de los esfuerzos digitales y la pandemia obliga a cambios masivos en las operaciones comerciales diarias, el futuro del trabajo, y cómo las empresas interactúan con los clientes y socios comerciales.

“La función del CIO es hacer que la organización deje de pensar en crear estrategias digitales para crear una estrategia que funcione para un mundo digital”, asevera Randy Gaboriault, CIO y vicepresidente sénior de innovación y desarrollo estratégico de Christiana Care Health System. “Los CIO no sólo implementan tecnología; implementan el cambio organizacional a través de aplicaciones o tecnologías. Lo que estás tratando de hacer cuando instalas un nuevo sistema ERP o un registro de salud electrónico es pedirle a la gente que cambie su comportamiento”.

Asociarse con el negocio

Los CIO generalmente han incursionado en los bordes de la gestión del cambio, enfocados principalmente en promover la pieza tecnológica, pero dejando los problemas organizacionales y culturales a otros en posiciones de liderazgo. Ahora que el rol de CIO está completo, los CIO están creando una especie de conjunto de herramientas, que incluye la adopción de prácticas comerciales ágiles y el lanzamiento de iniciativas de capacitación y campañas de comunicación, todo mientras perfeccionan su propia capacidad para asumir nuevos desafíos relacionados con la transformación organizacional y cultural líder.

A medida que cambian los roles, Darren Ash, CIO asistente del Área de Misión de Conservación y Producción Agrícola del USDA, opina que es fundamental que los CIO actúen como habilitadores y socios de la empresa, no solo para identificar e implementar tecnologías para resolver problemas comerciales, sino para hacer que todos participen con nuevas formas de trabajar. Ash y su equipo de TI lo hacen a través de un contacto directo y sostenido con los trabajadores de primera línea en las diversas áreas de misión que componen la agencia del USDA, incluida la solicitud de comentarios del personal de la agencia y los clientes finales para promover la transformación. Estos esfuerzos están diseñados para aumentar la rigidez de cualquier iniciativa digital y garantizar que todos estén a bordo con el arte de lo posible cuando se trata de nuevas implementaciones.

“Es nuestra responsabilidad educar mejor a la empresa sobre la tecnología y cómo se puede usar”, explica Ash. “Para que podamos impulsar el cambio, tenemos que ser mejores socios con el negocio, específicamente con los empleados de primera línea en todas las áreas de misión y no solo con los empleados de TI”.

Ash y sus colegas de la agencia CIO también hacen hincapié en que sus equipos capturen la voz del cliente, en este caso, los agricultores y ganaderos que dependen de los servicios de la agencia, para evaluar qué funciona o qué se puede hacer mejor y fomentar el apoyo orgánico. “Hablamos con ellos sobre algo tan simple como el flujo de trabajo o cuántos clics son demasiados o si estamos haciendo las preguntas correctas”, asevera.

Ash y su equipo implementaron recientemente su libro de jugadas de gestión de cambios para ayudar a los empleados y clientes de agencias a adoptar una nueva aplicación de firma electrónica y un software seguro para compartir documentos diseñado para abordar los desafíos de las transacciones en persona durante los cierres de COVID-19. Mediante capacitaciones y guías prácticas, el grupo de TI de Ash trabajó con socios comerciales para asegurarse de que todos supieran cómo usar la tecnología y se sintieran cómodos con los cambios. “La implementación de una tecnología como esta no está centrada en la TI; debe hacerse en asociación con las agencias para comunicar adecuadamente cómo se debe usar”, explica.

La vitalidad del entrenamiento

Las sólidas iniciativas de capacitación y aprendizaje electrónico son un pilar central de la estrategia de cambio cultural de Avery Dennison en apoyo de sus iniciativas comerciales digitales, ya sea que estén dirigidas a mejorar las experiencias de los empleados, clientes, fábricas o productos.

Como parte de su Centro de Excelencia de Innovación Digital (DICE), la capacitación tiene como objetivo fomentar la destreza digital en toda la fuerza laboral con énfasis en el pensamiento de diseño, la metodología ágil, DevOps y las tecnologías digitales. El programa multifacético se basa en una combinación de webcasts, capacitación dirigida por un instructor, aprendizaje electrónico y comunicación dirigida para que los empleados de Avery Dennison se pongan al día y se sientan cómodos con los cambios en curso a medida que el negocio se vuelve más digital, según Nicholas Colisto, vicepresidente y CIO para el fabricante global de etiquetado y tecnologías funcionales. “Es un impulso para educar a las masas sobre las diferentes tecnologías y prácticas que existen”, dice Colisto.

Nicholas Colisto, vicepresidente y CIO de Avery Dennison.

Además de las iniciativas de aprendizaje, Avery Dennison ofrece un Programa de Aceleración de Liderazgo Digital de seis meses a 20 líderes que no son de TI, brindándoles capacitación en tecnología y liderazgo en profundidad y estableciéndolos como campeones de negocios digitales.

El trabajo de prueba de concepto en DICE es el tercer componente para promover una cultura digital. “Si lo dejáramos en manos de las masas, no obtendríamos mucha tracción con [nuevas iniciativas digitales]”, explica. “Todo el mundo tiene un día de trabajo trabajando en ERP o CRM, por lo que el tiempo es limitado para experimentar con tecnologías emergentes”.

Repasando las habilidades de liderazgo

Los propios CIO necesitan tomarse el tiempo para aprender una serie de nuevas habilidades, más significativamente en el área de las comunicaciones, para liderar de manera efectiva el cambio cultural que va de la mano con la transformación digital, según Noreen Duffy, CEO y fundadora de Red . Bridge Consulting , una firma de consultoría de gestión del cambio organizacional.

Los CIO no sólo necesitan hablar el idioma de los negocios, sino que también deben poder comunicarse de manera efectiva en el idioma de los ejecutivos de nivel C, con la junta directiva y con el equipo de desarrollo, que se apoya cada vez más en ágil, no en cascada. , metodologías.

“El CIO debe tener una mentalidad diferente para ser un socio, ser resistente al cambio y poder comunicarlo a varios niveles de una organización”, dice Duffy. “Los CIO deben ser multilingües: deben poder comunicarse de manera efectiva con su equipo con una comprensión de lo que es ágil, luego comunicarse con los socios comerciales en su idioma y con los vicepresidentes y la junta directiva en su idioma”.

Mihai Strusievici, vicepresidente de tecnología global del gigante inmobiliario Colliers International, volvió para obtener su MBA como preparación para liderar el cambio que viene con la transformación digital. Él ve su papel como educador, no explicando las diversas tecnologías, sino aclarando, en términos que la empresa entienda, cómo las nuevas capacidades digitales pueden potenciar la empresa.

Mihai Strusievici, vicepresidente de tecnología global de Colliers International.

Si bien Strusievici ha progresado aprovechando la jerga empresarial para forjar alianzas con colegas clave como el CFO, así como con los miembros más importantes de la empresa, cree que es crucial pensar en los cambios culturales como un maratón, no como una carrera de velocidad.

“Estamos disfrutando un momento por la crisis [COVID] y porque todos entienden que la tecnología los está sacando adelante”, explica. “Si bien los últimos cinco meses han cambiado la cultura, todavía es demasiado pronto [para considerar el trabajo realizado]”.

COVID-19 acelera el cambio

En Synchrony, las prácticas comerciales ágiles son parte de un cambio cultural a más largo plazo, pero el esfuerzo de vida o muerte de marzo puso todo en marcha, dice Juel. Una vez que los trabajadores del conocimiento estuvieron en funcionamiento con éxito en el hogar, el equipo de administración priorizó la creación de un entorno saludable y seguro para todos los empleados del centro de contacto, lanzando la campaña #GetOurRepsHome. Con tal iniciativa, se un centro de comando 24/7 para trabajar con toda la logística en reuniones diarias de pie entre los ejecutivos de C-suite, con el propósito de llevar el esfuerzo a la línea de meta.

Después de la implementación a mediados de abril y un par de meses para estabilizarse, el equipo de administración se dio cuenta de que las prácticas comerciales ágiles serían cruciales en el futuro. A los líderes cuidadosamente seleccionados se les asignó la tarea de ser campeones para ayudar a impulsar los esfuerzos de cambio junto con los patrocinadores del equipo ejecutivo, y hubo una comunicación regular para aclimatar a los empleados a las prácticas comerciales ágiles, como la mejora continua o los pros y los contras de una reunión de pie.

“Queremos seguir siendo adaptables y ágiles, y nos dimos cuenta de que teníamos que hacer de esta transformación cultural una prioridad para la empresa”, dice Juel. “La empresa está madura para la transformación porque todos estamos hiperconectados pero físicamente aislados y, por eso, tenemos una oportunidad real de cambiar la forma en que operamos”.

David Behen, vicepresidente y director de información de La-Z-Boy Inc.

Con todos los cambios inducidos por COVID en los últimos seis meses (cerrar tiendas minoristas y líneas de fabricación y hacer la transición al trabajo remoto), David Behen, vicepresidente y CIO de La-Z-Boy, también ve una ventaja en la pandemia. Él dice que los esfuerzos para lograr que los empleados trabajen de manera segura en el hogar y garantizar la continuidad del negocio ayudaron a establecer una base de confianza entre los empleados y la gerencia y la TI y el negocio, lo que ayuda en la transformación cultural.

“Enviamos tutoriales y correos electrónicos a las personas para guiarlos a través de todas las nuevas herramientas y procesos, y lo aceptaron”, dice. “Pasamos los últimos cinco años diciéndoles que la tecnología era un habilitador que facilitaría su trabajo, luego sucedió esto. Una vez que les quitaron la alfombra de debajo de los pies, se dieron cuenta de que esto es real”.

Sharon Kennedy Vickers, CIO de la ciudad de St. Paul, Minnesota.

Incluso con el enfoque intensificado en el cambio organizacional y la buena voluntad que COVID-19 ha generado para lograr que las personas se unan, sigue siendo difícil cambiar la cultura. Aplicar un enfoque único para todos o dirigir el cambio a través de mandatos de arriba hacia abajo no moverá la aguja, advierte Sharon Kennedy Vickers, CIO en la Oficina de Tecnología y Comunicaciones de la ciudad de St. Paul. La inercia es una fuerza formidable, razón por la cual la transparencia y la solicitud de aceptación en todos los niveles de la organización son tan fundamentales para una gestión de cambios exitosa, agrega.

“En cualquier tipo de cambio, a veces el viento en contra es que esta es la forma en que siempre lo hemos hecho”, agrega Ash del USDA. “Exigir cambios no funciona sin explicación, sin comprensión o sin la oportunidad de escuchar las preocupaciones. Cuanto mejor seamos explicando y escuchando y, en algunos casos, ajustando, mejor estaremos”.

