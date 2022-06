La resistencia por el ‘reconocimiento facial’

El caso francés puede ser excepcional, pero no es así. En Estados Unidos algunas ciudades como Los Ángeles e incluso Minneapolis han protestado por el uso de estas tecnologías que pueden atacar la intimidad y privacidad de los ciudadanos.

Por ejemplo, los grupos La Quadrature du Net y el Center for Internet and Society (CNRS) ambos en Marsella, se han dado a la tarea de hacer un mapa de la ciudad donde se ubican estas cámaras para avisar a los ciudadanos franceses que están siendo filmados y fotografiados, que sus rostros forman parte de una base de datos y, por lo tanto, deben estar protegidos por la ley y se utilizarán sólo en situaciones extremas.

Recientemente en la ciudad de Marsella, Francia, se instalaron más de 500 cámaras de videovigilancia, que están respaldadas por una ley de seguridad nacional aprobada por el congreso francés en meses pasados. Esta situación ha generado que las organizaciones civiles no sólo protesten sino actúen.

No hace mucho tiempo nos enteramos que Facebook tenía millones de rostros etiquetados con los nombres de sus propietarios. Nosotros se los regalamos con inocencia cuando esta red social nos pedía “¿Quién está en la foto?”. Escribimos el nombre de familiares, amigos y conocidos quienes –sin quererlo– acabaron en las bases de datos de la compañía para ser comercializados.

Continue Reading