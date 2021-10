La tecnología ayudará a una mejor planificación estratégica de las oficinas

Con las acciones que los gobiernos de los países latinoamericanos han llevado a cabo para poder efectuar un retorno progresivo a las oficinas, se brinda continuidad a los objetivos de crecimiento económico, por ello es necesario que se consideren estrategias en el modelo de trabajo para que se ofrezcan condiciones de la adaptabilidad de los empleados, cuya base fundamental sea no poner en riesgo su salud.

Por tal motivo, para proteger a los trabajadores y asegurar la continuidad de las organizaciones, es primordial que se ponga en práctica las medidas sanitarias y recomendaciones que ofrece el gobierno e instituciones mundiales, además de las adecuaciones pertinentes dentro de los espacios de cada organización para promover la mejora continua de las condiciones laborales. Por otro lado, el efecto del rol de la tecnología como recurso dentro de la crisis pandémica se percibe con ventajas competitivas para el propio ámbito sanitario y como transformador dentro del mundo digital.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de la Herramienta de 10 pasos para un regreso al retorno seguro y saludable en tiempos de Covid-19, se plantea al teletrabajo como principal medida para eliminar riesgos, permitiendo un enfoque transversal en el que la hibridación entre trabajo en casa y oficina se puede llevar a cabo de forma exitosa si se siguen las recomendaciones de protección por parte de la organización y desde el propio compromiso de los empleados. En medida que las organizaciones plantean el retorno de sus colaboradores, se vislumbra la forma en que los centros de trabajo están evolucionando, en ese sentido las soluciones de conferencia inalámbrica como los Clickshare, ayudan a dar respuesta al nuevo contexto que implica el regreso a las oficinas.

Encontrar este equilibrio entre casa y oficina permite mayor fluidez en las cargas de trabajo y brinda la confianza de menor exposición ante riesgos sanitarios. Por ello, las nuevas tecnologías se han convertido en una creciente industria que responde a las necesidades de las empresas en función de nuevos esquemas de trabajo, que permitan mayor estabilidad comercial y métodos de trabajo más abiertos en donde los empleados se sientan cómodos y seguros.

“Para poder brindar un ambiente fiable y seguro al talento de una empresa, es necesario que los recursos que se adopten respondan a diversas cuestiones, desde dar acceso a todos los colaboradores desde cualquier sitio remoto, hasta la posibilidad de adecuarse a un escenario presencial en donde todos puedan colaborar de manera óptima, incluso en distancias mayores a metro y medio”, explicó Ricardo Riva Palacio, Business Sales Manager en Barco.

A este aspecto le acontece planificar con medidas de prevención, lo cual implica a su vez tener una visión futurista de los recursos que no sólo se habiliten en la actualidad sino en futuros escenarios, permitir que los colaboradores se sientan parte en todo momento de la toma de decisiones y el proceso creativo, incrementando de esta manera la contribución de ideas, que al final estimula la productividad y la eficiencia de su organización. Cuando se tiene en cuenta que las estrategias para los centros de trabajo de manera digital son la clave para la trasformación de los cánones ya establecido, se cuenta con la facultad de una sistematización que permite la transición hacia la nueva cultura tecnológica, misma que amplía la visión para el regreso a las oficinas.

Por ello, la visión de las organizaciones que planean un regreso a las oficinas sin tomar en cuenta las condiciones socioculturales no tendrán el éxito asegurado, pues el retorno viene acompañado de una serie de factores tanto humanos como organizacionales que se enfoquen en la mejora continua de los espacios para evitar la propagación de virus y de la colaboración sin complicaciones complejas por parte de los dispositivos tecnológicos. Sin lugar a dudas, el regreso a las oficinas no asegura mejores resultados sino se tienen medidas preventivas, los riesgos controlados no garantizan el surgimiento de eventualidades negativas, pero sí el empleo de mejores métodos de acción para hacer frente a esa problemática.

“Cabe señalar que las medidas de higiene y desinfección son primordiales en esta cadena de acciones dentro de la planeación estratégica, aunque sin lugar a dudas, la factibilidad de sistemas como Clickshare que brinden apoyo en la manera en que se comunican los usuarios, genera mayor entendimiento por medio del campo digital, que plenamente se ha fortalecido a raíz de la pandemia, de tal suerte que hacer coincidir a su estrategia con una herramienta digital, deviene en mejores resultados y confiabilidad de sus equipos de trabajo, que por este medio tienen la certeza de poder enfrentarse a cualquier desafío presente y futuro”, finalizó Riva Palacio.