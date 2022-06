La trampa de XaaS: ‘Todo como un Servicio’ no es algo que realmente necesite un área de TI

Todo como un Servicio (XaaS) debería tratar de extender SOA a la forma como se organizan las empresas. Pero en realidad se trata de otro modelo de precios de contracargo, algo que el área de TI no necesita.

“ Todo como un servicio” se ha vuelto bastante popular en TI en los últimos años. El concepto, que por alguna razón lleva el acrónimo XaaS, simplemente significa entregar todos los servicios informáticos de TI a través de Internet, cobrando y pagando por uso. ¿En qué se diferencia esto de la “nube”?

Sin embargo, lo que XaaS realmente hace es poner el último clavo en el ataúd de lo que alguna vez fue un desarrollo importante en la arquitectura de TI, convirtiéndolo en poco más que un algoritmo de devolución de cargo de TI. Lo cual es ridículo porque XaaS ni siquiera se trata de TI. O no debería ser.

A todos nos preocupaban las definiciones y las diferencias entre Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS), que en realidad deberían haber sido “aplicaciones como servicio, ya que muchas plataformas también son software, lo que difumina aún más la línea que separa PaaS y SaaS. En realidad, la confusión de definiciones en los primeros días de la computación en la nube aparentemente fue primordial, aunque no ofuscó la situación lo suficiente como para merecer tanta atención.

La mayor parte de lo que sin duda ha leído sobre XaaS es tan cuestionable como su “X” inicial. Describe XaaS como ofrecer acceso a las aplicaciones compatibles con TI a través de la nube y cobrar por ellas según el uso.

Pero no importa cuál sea la letra inicial; pagar cualquier cosa como servicio cuesta menos que las anteriores alternativas.

La verdad sobre el “pago por uso”

Que esta premisa del modelo de precios como servicio sea simplemente incorrecta no es, o al menos no debería ser, controvertida. Que pagar “por bebida” cueste menos que comprar algo directamente es refutado por la economía de pagar por una bebida. En un bar promedio, por ejemplo, un trago de un bourbon decente cuesta tal vez 10 dólares, dependiendo de qué bar y qué bourbon se trate. Pero si usted compra una botella del mismo bourbon, el mismo trago le costará como máximo un par de dólares.

Cuando el tema son las bebidas, pagar por bebida cuesta órdenes de magnitud más que pagar por botella, siempre y cuando se consuma todo el contenido.

Como se muestra en la siguiente figura, la misma lógica se aplica a un servicio de software que desea poner a disposición de sus usuarios o clientes reales que pagan ( no “clientes internos”).

Fuente: TIC Consulting, LLC.

Cuando se aprovisiona un servicio de software a través de la nube (flecha roja), si el costo es más alto o más bajo que el aprovisionamiento en las instalaciones (flecha marrón) depende completamente de la cantidad del servicio que consumen los usuarios. Cuanto más usan, peor se vuelve la economía de la nube. Desde una perspectiva puramente financiera, las instalaciones son más escalables que sus competidores en la nube, al igual que emborracharse en casa cuesta menos que emborracharse en un bar.

La entrega basada en la nube es, por otro lado, más flexible, ya que TI puede agregar y, –esta es la parte hermosa– deshacerse de los recursos según sea necesario, mientras que con las instalaciones locales, eliminar los costos de la capacidad innecesaria es, por decir lo menos, desafiante.

Como con todos los modelos, éste está demasiado simplificado. El diagrama sugiere que el aprovisionamiento mediante la nube no tiene costos generales. Eso no es estrictamente cierto. Ponga un servicio en la nube y aún querrá monitorear su rendimiento y disponibilidad, integrarlo en sus otros servicios, actualizaciones de pruebas de regresión, etc., todo lo cual se suma a los costos fijos basados ​​en la nube. Pero en comparación con los costos fijos de configurar y administrar un entorno informático local, estos son lo suficientemente pequeños como para ignorarlos en este análisis.

En realidad, la nube tiene costos fijos que son demasiado bajos para preocuparse por esta comparación.

Del mismo modo, con las instalaciones locales, los costos fijos no son realmente fijos. Son más una función de pasos, donde el área de TI agrega capacidad en grandes porciones, no en una sola instalación. Esto no invalida el punto. Simplemente complica las matemáticas.

¿Qué matemáticas? Esa es la matemática detrás de la cual un área TI cobra por los servicios tecnológicos que proporciona a todos los demás en la empresa.

La trampa XaaS

Si alguna vez ha estado usted involucrado en una tienda de TI que cobra por los servicios que brinda, conoce de primera mano las alegrías de defender la factura de TI ante los gerentes cuyos centros de costos tienen que pagar la factura de TI.

Imagínese cuánto más disfrutará cuando esa factura de los servicios basados ​​en la nube resulte ser más alta de lo que están acostumbrados a pagar por los servicios locales, si todo lo que han escuchado sobre la nube es que cuesta menos.

No me malinterprete. Existen buenas y válidas razones para aprovisionar algo de lo que TI ofrece a través de la nube, especialmente cuando la demanda es muy variable, impredecible o si se necesita en ubicaciones inesperadas.

Pero con demasiada frecuencia, el caso de negocios para XaaS, junto con la mayoría de los otros aaS, parece ser el cumplimiento total de la palabra de moda, sin ser los medios para los fines de lo que realmente importa.

Bob Lewis, CIO.com