La transformación digital exitosa comienza con una transformación cultural

La transformación digital no viene en una caja, ni en una nube: las personas y los procesos tienen partes igualmente importantes que desempeñar en la empresa.

La transformación digital marca un replanteamiento radical de cómo una organización utiliza la tecnología, las personas y los procesos para cambiar fundamentalmente el rendimiento empresarial.

También es un replanteamiento que se ha generalizado con bastante rapidez. Según IDC, el 40% de todo el gasto en tecnología se destinará a transformaciones digitales, y las empresas gastarán más de 2 millones de dólares hasta 2022.

Pero, ¿qué están haciendo actualmente los líderes de TI para posicionar a sus empresas, y a las personas que administran, para el éxito de la transformación digital? Esa es la pregunta que se planteó recientemente a los miembros de IDG Influencer Network, una comunidad de analistas de la industria, profesionales de TI y periodistas.

Si bien los ejemplos que citaron estas personas influyentes van desde lo específico hasta lo general, una observación en particular resume el sentimiento del grupo: “La transformación digital exitosa comienza como una transformación cultural”, aseveró Jason James ( @itlinchpin ), CIO de Optima Healthcare Solutions. “Al enfocarse en cambiar la cultura, comience con su propio equipo. TI debe comprender cómo estos cambios afectan no solo a su equipo, sino a la organización en general”.

Es un punto de vista que resuena con Larry Larmeu ( @LarryLarmeu ), un líder de transformación empresarial con sede en Londres.

“Lo más importante que se debe hacer es tener una visión de lo que es posible, alinear su cultura para poder moverse rápidamente y aprovechar esas oportunidades, y brindar la capacitación adecuada para permitir que su gente pueda implementar soluciones y al mismo tiempo identificando oportunidades adicionales. Todas estas son cosas difíciles de hacer porque durante años las competencias básicas de TI han sido reducir el riesgo y reducir los costos, muchos de los cuales provienen del estilo de gestión tradicional de arriba hacia abajo que no conduce a moverse rápidamente, empoderar a las personas o ser inclusivo.”

David Geer ( @geercom ), escritor y periodista de marketing de contenido de seguridad cibernética, también pone la cultura en primer lugar.

“Los líderes de TI deben obtener el apoyo de la parte superior (es decir, la junta y el C-suite), utilizar ese apoyo para fomentar una cultura de transformación digital e iniciar un primer proyecto centrándose en el departamento y el caso de uso más prometedores para DX. para preparar a la compañía para el éxito en su primera salida”, dijo.

Cuatro a la vanguardia

Marc Wilczek ( @marcwilczek ), director de operaciones de Link11, ofreció cuatro ejemplos sensatos.

“Primero, incorpore la ciberseguridad en el ADN de la empresa”, dijo. “Los líderes expertos en TI ya no ven la seguridad solo como un elemento de costo, sino que la integran profundamente en sus cadenas de valor y la usan como un diferenciador frente a sus rivales menos seguros.

“En segundo lugar, poner más énfasis en los resultados comerciales. En lugar de centrarse en obtener eficiencias y contribuir con ahorros a los resultados finales, el enfoque se centra más en construir, habilitar e implementar nuevos casos de uso digital que conduzcan a un crecimiento de los ingresos de primera línea.

“Tercero, adoptar nuevos estilos de liderazgo. La nueva realidad es que el pensamiento jerárquico ya no funciona en el mundo disruptivo de hoy. Los líderes de TI exitosos crean culturas de trabajo donde los empleados se sienten motivados a tratar de resolver pequeños problemas con experimentos iterativos. La voluntad de los empleados de experimentar y mejorar es parte del fenómeno más amplio del ‘liderazgo humilde’.

“Y cuarto, impulsar la transformación y sobresalir en la gestión del cambio. Mantener la agilidad es clave cuando se trata de mantenerse al día con la tasa de adopción y satisfacer las crecientes demandas de los clientes. Por lo tanto, los líderes de TI inteligentes implementan y defienden metodologías ágiles como DevOps, integración continua/entrega continua (CI/CD) y gobernanza simplificada”.

Tyler James Johnson ( @Tyler_J_J ), director ejecutivo y cofundador de PrivOps, advirtió contra “comenzar con la pila de tecnología en lugar de comenzar con los objetivos comerciales”.

“Los líderes de TI que comienzan con objetivos comerciales y luego combinan estrechamente el resto de su estrategia comercial y la estrategia de tecnología de soporte en torno a esos objetivos comerciales tienen mucho más éxito que aquellos que no lo hacen”, señaló.

‘Salta mientras apuntas a un objetivo en movimiento’

“Las empresas no pueden esperar a que el tiovivo de alta tecnología se detenga o incluso disminuya la velocidad”, afirmó Scott Schober ( @ScottBVS ), presidente y director ejecutivo de Berkeley Varitronics Systems Inc. un objetivo móvil para lograr un mayor crecimiento de los ingresos mediante el aumento de la eficiencia comercial”.

Schober citó dos marcas conocidas como ejemplos.

“El CIO de Home Depot asignó 1,500 millones de dólares a un sistema de ‘comprar en línea y recoger en la tienda’ que generó aumentos significativos en los ingresos sin abrir nuevas tiendas”, aseveró. “El CIO de Domino’s Pizza instituyó una tecnología avanzada de seguimiento de pizzas que beneficia tanto a las tiendas minoristas como a sus clientes, ya que genera un crecimiento porcentual de dos dígitos año tras año. Las historias de éxito como estas se basan en la capacidad del CIO para medir la capacidad de su empresa para sostener a los principales disruptores mientras gira hacia las transformaciones digitales”.

Kayne McGladrey ( @kaynemcgladrey ), directora de seguridad y tecnología de la información en Pensar Development, observó que los líderes de TI están reconociendo que construir y operar servidores locales no es una ventaja competitiva.

“Como parte del ciclo de compra, están reemplazando la infraestructura obsoleta con infraestructura como servicio”, dijo. “Esta transición gradual a la nube reduce los riesgos y hace que la recuperación ante desastres sea más simple y confiable que en años anteriores. Esta estrategia también reduce significativamente las amenazas de un sitio físico comprometido por parte de los actores de amenazas”.

Para Siobhan Climer ( @techtalksio ), redactora técnica de Go Mindsight, se trata de escuchar a los usuarios.

“Para los líderes de TI, se trata de planificar un proceso paso a paso teniendo en cuenta sus necesidades y demostrar cómo los usuarios pueden aprovechar la tecnología para impactar el status quo”, aseguró. “Si no involucra a las personas desde el principio, no podrá implementar una transformación digital exitosa. Garantizado.”

Philip Kushmaro ( @PhilipKushmaro ), fundador y director ejecutivo de PKDMA Inc., citó la necesidad de superar los temores de los empleados de que “los robots nos están quitando el trabajo”.

“Si quieres ser relevante, infórmate”, dijo. “Dé oportunidades de capacitación a cualquiera que esté dispuesto a subirse a la ola y tenga en cuenta que la gente se quejará de que las máquinas están tomando los trabajos sin importar nada. No puedes complacer a todos. Todo lo que puedes hacer es mantenerte relevante”.

Robin Austin ( @robinmaustinceo ), CTO/CISO en Colliers Group, sostuvo que los proveedores y colegas han sido recursos invaluables en su propia transformación.

“En última instancia, me he beneficiado de cada oportunidad que he aprovechado para ayudar a otro colega o comprender mejor su enfoque”, dijo. “Francamente, creo que me he beneficiado más de la relación y la oportunidad de ayudar que ellos”.

Thomas Willingham ( @GotTWilling ), líder de marketing de productos y evangelista, puede haber sido el más directo. Los líderes de TI necesitan una “estrategia para el éxito”. De lo contrario, “simplemente están lanzando servicios contra la pared para ver qué se pega”, aseveró.

