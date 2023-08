Lanzan los Cisco Lifecycle Services, para ‘alinear inversiones en TI con los objetivos operativos’

Cisco anunció la disponibilidad bajo suscripción de los Cisco Lifecycle Services, una ampliación de su oferta de servicios para ayudar a los líderes de TI a escalar estrategias tecnológicas que respalden las prioridades comerciales en toda su organización.

Mediante este paquete de servicios, los CIO tienen acceso a expertos de Cisco, así como información propietaria impulsada por Inteligencia Artificial y/o Machine Learning, y medición para informar sobre indicadores clave de rendimiento (KPI) definidos con Cisco.

De esta manera, la nueva oferta ayuda a las organizaciones a alinear las inversiones en tecnología con los objetivos comerciales, tecnológicos y operativos.

Tres opciones de servicio

Los Lifecycle Services brindan tres opciones de participación flexibles que se alinean con las necesidades únicas de cada cliente, a saber: Advice Me, que consiste en asesoría sobre cómo lograr los resultados deseados por la organización; Do It With Me, donde Cisco trabaja junto con el cliente para ayudarle a lograr los resultados esperados; y Do It For Me, que consiste en un proceso de colaboración desde las recomendaciones hasta la ejecución de las mismas.

En las tres opciones, el personal de Cisco medirá e informará sobre el progreso cada trimestre, informó la compañía.

Finalmente, y en preparación para el lanzamiento, Cisco ofrece una prueba piloto a clientes de todo el mundo, que abarcan un amplio espectro de industrias, incluidos proveedores de servicios de telecomunicaciones, fabricación, atención médica, venta minorista, finanzas, educación y sector público.