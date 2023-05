Las certificaciones son una excelente manera de mostrar a los empleadores que usted tiene las habilidades y especializaciones de TI adecuadas para el trabajo. Estos 10 certificados son los que es más probable que busquen los profesionales de TI, según datos de Dice.

Las certificaciones son una excelente manera para que los profesionales de TI allanen el camino hacia una carrera específica en tecnología. Ya sea en ciberseguridad, desarrollo de software, redes o cualquier otra especialidad de TI, las certificaciones pueden elevar su perfil profesional y ayudar a los empleadores a identificar sus áreas de especialización y confirmar que tiene las habilidades adecuadas para el trabajo.

El valor general percibido de las certificaciones de TI está cambiando, según el informe Tendencias salariales tecnológicas de 2023 de Dice. Según los encuestados, sólo el 9% afirmó que sentía que las certificaciones no eran necesarias para su función, frente al 12% en 2021. De manera similar, el 12% de los encuestados dijo que actualmente estaba trabajando para obtener una certificación, frente al 9% en 2021 Para las organizaciones interesadas en contratar profesionales de TI certificados, ofrecer pagar las tarifas de capacitación y examen puede ser muy útil, ya que el 12% de los entrevistados aseveró que no obtuvo una certificación porque su empresa no pagó el examen.

Si a usted le interesa obtener una certificación para ayudar a mejorar su currículum, estas son las 10 certificaciones de TI más populares para 2023, según datos de Dice.

1. CompTIA A+

CompTIA A+. La certificación está diseñada para especialistas de soporte, técnicos de servicio de campo, analistas de soporte de escritorio y profesionales de soporte de mesa de ayuda. Es una opción sólida como una certificación de nivel de entrada que está bien considerada en la industria y verificará que tiene las habilidades para solucionar y resolver problemas relacionados con redes, sistemas operativos, dispositivos móviles y seguridad.

Para obtener la certificación, deberá aprobar dos exámenes. El primero cubre dispositivos móviles, tecnología de redes, hardware, virtualización y computación en la nube, y resolución de problemas de red. El segundo examen cubre todo lo que necesita saber sobre la instalación y configuración de sistemas operativos, la expansión de la seguridad y la solución de problemas de software y procedimientos operativos. De los encuestados, el 22% dijo tener una certificación CompTIA A+, por lo que es la certificación más popular en esta lista. Según los datos de Dice, eso es un aumento del 1% desde 2021.

2. CompTIA Security+

La certificación CompTIA Security+ es más adecuada para administradores de redes, sistemas y seguridad; especialistas en seguridad; auditores de TI junior; consultores de seguridad; e ingenieros de seguridad. La seguridad es una prioridad para casi todas las empresas, ya que la tecnología se convierte en el principal impulsor del éxito empresarial. Las empresas buscan profesionales de TI calificados que puedan ayudar a garantizar que estén protegidos contra amenazas y riesgos potenciales. El examen de certificación cubre temas como amenazas, ataques, vulnerabilidades, gestión de riesgos, arquitectura y diseño, tecnología y herramientas, criptografía y PKI, y gestión de acceso e identidad. Según los datos de Dice, el 16 % de los profesionales de TI afirman tener esta certificación en 2022, al igual que en 2021.

3. Red CompTIA+

Como una opción de nivel de entrada, la certificación CompTIA Network+ es ideal para administradores de redes junior, técnicos de campo de redes, ingenieros de sistemas junior, consultores de IS e ingenieros de campo de redes. Se recomienda obtener primero la certificación CompTIA A+ y tener al menos 9 a 12 meses de experiencia en redes antes de realizar el examen, pero no es un requisito. El examen cubre temas de redes como la configuración, administración, mantenimiento, implementación, solución de problemas y protección de redes funcionales. La encuesta encontró que el 14% de los profesionales de TI informan tener esta certificación en 2022, manteniéndose consistente con los datos de 2021.

4. Project Management Professional (PMP)

Ofrecido por el Project Management Institute, la certificación Project Management Professional (PMP) está diseñada para profesionales avanzados de gestión de proyectos. La certificación valida que tiene las habilidades y el conocimiento como gerente de proyectos, con un enfoque en las cinco etapas principales del ciclo de vida de un proyecto: iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y controlar y cerrar un proyecto. Para calificar para el examen, deberá tener un título de cuatro años y tres años de experiencia en gestión de proyectos, con 4500 horas liderando y dirigiendo proyectos y 35 horas de educación en gestión de proyectos. Para aquellos con un título secundario, necesitará cinco años de experiencia, 7,500 horas liderando y dirigiendo proyectos, y 35 horas de educación en gestión de proyectos. Según Dice, el 13% de los profesionales de TI informan tener una certificación PMP, lo que representa un aumento del 2% desde 2021.

5. IT Infrastructure Library (ITIL)

La certificación de la IT Infrastructure Library (ITIL) que ofrece Axelos es una certificación popular para la gestión de servicios de TI , especialmente para cualquier persona que trabaje en una organización que se suscriba a la metodología ITIL. La certificación es más adecuada para los administradores de TI porque tiene un fuerte enfoque en la implementación de estrategias de gestión efectivas para mejorar la eficiencia del equipo y los procesos organizacionales. Puede obtener la certificación en varios niveles de experiencia, lo que demuestra su competencia en las mejores prácticas de ITIL. Según Dice, el 11 % de los profesionales de TI informan tener una certificación ITIL, lo que representa una disminución del 1 % desde 2021.

6. Certified ScrumMaster

Ofrecida por Scrum Alliance, la certificación Certified ScrumMaster valida su conocimiento del marco Scrum y su experiencia y capacidad para aplicarlo en el lugar de trabajo. La certificación está diseñada para gerentes de proyectos, gerentes de proyectos técnicos, maestros Scrum, gerentes de programas, líderes de proyectos y desarrolladores de productos. Al aprobar la certificación, recibirá una membresía de dos años con Scrum Alliance, lo que le dará acceso a eventos de redes locales y en línea con otros en la industria. Según Dice, el 11 % de los profesionales de TI informan tener una certificación Certified ScrumMaster, lo que representa una disminución del 1% con respecto a 2021.

7. Cisco Certified Network Associate (CCNA)

La certificación Cisco Certified Network Associate (CCNA) es más adecuada para ingenieros de red de nivel básico, técnicos de soporte técnico, administradores de red y técnicos de soporte de red. La certificación cubre varias áreas de especialización, que incluyen seguridad, tecnología inalámbrica, enrutamiento y conmutación, industrial, IoT, centro de datos, operaciones cibernéticas, colaboración y nube. Para calificar para el examen, necesitará al menos un año de experiencia trabajando con productos y servicios de Cisco, conocimientos básicos de direccionamiento IP y una sólida comprensión de los fundamentos de la red. Según Dice, el 9% de los profesionales de TI informan haber obtenido una certificación CCNA, lo que representa una disminución del 2% con respecto a 2021.

8. AWS Certified Solutions Architect

El Arquitecto de soluciones certificado por AWS ofrecido por Amazon es una certificación de computación en la nube popular para cualquier persona que planee trabajar en un trabajo de TI relacionado con la nube. AWS es una plataforma ampliamente adoptada en empresas grandes y pequeñas, lo que la convierte en una opción inteligente para su currículum. La certificación cubre su conocimiento y capacidad para diseñar e implementar sistemas escalables en AWS, con un enfoque en seguir siendo rentable sin sacrificar la seguridad, la confiabilidad y la calidad. Según Dice, el 8% de los profesionales de TI afirman tener esta certificación, lo que representa un aumento del 1% desde 2021.

9. Certified Information Systems Security Professional

La certificación Certified Information Systems Security Professional (CISSP) que ofrece el ISC demuestra su conocimiento y habilidades en torno a la seguridad de TI y la garantía de la información. La seguridad es una de las principales prioridades para las empresas en estos días, y la certificación CISSP muestra que comprende cómo ayudar a una empresa a garantizar que sus sistemas de información no estén en riesgo. El examen cubre temas como la estructura organizativa, la elaboración de presupuestos, la gestión de riesgos, el seguimiento y la asignación de entregables, la comunicación con equipos y ejecutivos remotos y la gestión de proyectos complejos de gran alcance. Según Dice, el 6% de los profesionales de TI informan que cuentan con una certificación CISSP, lo que representa una disminución del 1% con respecto a 2021.

10. AWS Certified Developer

La AWS Certified Developer ofrecida por Amazon está diseñado para aquellos que trabajan en roles de desarrollo con uno o más años de experiencia práctica en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones basadas en AWS. El examen de certificación cubre temas como los lenguajes de programación, los servicios principales de AWS, las prácticas recomendadas de la arquitectura de AWS y la administración del ciclo de vida de las aplicaciones. También cubre temas como cómo desarrollar, implementar y depurar aplicaciones basadas en la nube usando AWS y escribir código para aplicaciones sin servidor. No hay requisitos para el examen, pero se recomienda que conozca al menos un lenguaje de programación, comprenda los servicios de AWS, así como la capacidad de usar o interactuar con los servicios de AWS y dominio de la escritura de código para aplicaciones sin servidor. Según Dice, el 4% de los profesionales de TI informan tener una certificación de desarrollador certificado por AWS en 2022.

Sarah K. White, CIO.com