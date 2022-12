Las 10 mejores empresas de gestión de redes

Los proveedores innovadores han ido más allá de la monitorización de redes y están construyendo plataformas de observabilidad completas y basadas en SaaS.

La gestión de redes nunca ha sido fácil, y la proliferación de dispositivos IoT, el cambio al trabajo remoto y la migración de aplicaciones a entornos multicloud han añadido nuevos niveles de complejidad a las redes empresariales.

Los responsables de TI se enfrentan a la proliferación de herramientas de gestión de redes y a la falta de competencias de los empleados. También luchan por obtener visibilidad en redes cada vez más distribuidas, incluidas instancias SaaS que no están bajo su control directo.

Incluso la terminología está evolucionando. Términos como monitorización de red o gestión de red están siendo sustituidos por palabras de moda como observabilidad de red u observabilidad unificada, según un informe reciente de Enterprise Management Associates (EMA).

Independientemente de la terminología que se utilice para describir la gestión de redes moderna, hay acuerdo sobre lo que debe incluir una plataforma de este tipo. En el nivel básico de red, el sistema debe tener la capacidad de ingerir datos de registros, trazas, eventos y otras métricas para solucionar problemas, evitar que se produzcan interrupciones en el futuro y optimizar el rendimiento de la red mediante la automatización.

Subiendo el nivel, las plataformas de gestión también deben proporcionar gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM) y conocimiento de la experiencia del cliente/usuario, lo que se conoce como gestión de la experiencia digital (DEM). Las plataformas de observabilidad también se están extendiendo a DevOps (NetDevOps), comparten datos con los equipos de seguridad para la respuesta a incidentes y la gestión de vulnerabilidades, y aprovechan la inteligencia artificial (AIOps).

Probablemente no exista una única plataforma que lo haga todo. Pero hemos identificado 10 proveedores líderes que están trabajando duro para conseguirlo. Esta lista subjetiva se inclina en gran medida a favor de los proveedores con amplias plataformas, en lugar de productos puntuales, y con los proveedores que han demostrado su intención de ampliar agresivamente su cartera de capacidades en lugar de quedarse quietos en un nicho particular.

1. IBM: De Tivoli a Turbonomic

Por qué está aquí: Desde su compra del proveedor de gestión de redes Tivoli Systems en 1996 hasta su adquisición del innovador APM Instana en 2020, IBM ha mantenido su posición como potencia en la gestión de redes, infraestructura de mainframe/servidor, aplicaciones y activos basados en la nube. Como cabría esperar de IBM, hay una gran variedad de líneas de productos: los sistemas Tivoli legacy se han renombrado y actualizado, se han añadido productos a través de adquisiciones (SevOne para la gestión del rendimiento de la red, QRadar para la gestión de la seguridad de la red). Además, IBM ha desarrollado nuevas ofertas internamente, como IBM Cloud Pak para Watson AIOps.

Movimientos estratégicos: La compra de Turbonomic, proveedor de software de gestión de recursos de aplicaciones (ARM) y gestión del rendimiento de la red (NPM).

En cifras: 1.500 millones de dólares. No se han dado a conocer las cifras exactas, pero se ha informado de que IBM pagó entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por Turbonomic.

Perspectivas: IBM quiere ofrecer a los clientes una automatización basada en IA que abarque AIOps, rendimiento de aplicaciones y observabilidad de recursos de TI construida sobre su plataforma en la nube Red Hat OpenShift y entregada como producto o servicio gestionado. El desafío será fusionar las adquisiciones de Turbonomic e Instana en una arquitectura de gestión de nube híbrida sin fisuras que se extienda desde los mainframes del centro de datos hasta los contenedores basados en la nube.

2. Cisco: Ascendiendo en la pila a través de adquisiciones clave

Por qué está aquí: Cuando eres el líder del mercado en routers, switches, firewalls, puntos de acceso inalámbricos y dispositivos SD-WAN, y la tendencia tecnológica es desacoplar el hardware de un plano de gestión superpuesto, es natural que te lances de cabeza a la gestión. Bajo el paraguas de DNA Center, Cisco ofrece operaciones de red automatizadas, AIOps, DevOps, SecOps y monitorización de la experiencia del cliente. Cisco también está intentando lograr la observabilidad de toda la pila mediante adquisiciones.

Movimientos estratégicos: La compra de ThousandEyes para la optimización del rendimiento de la red basada en agentes y AppDynamics para APM.

En cifras: 1.000 millones de dólares. Cantidad que Cisco pagó por ThousandEyes.

Perspectivas: Cisco tiene tantas cosas en marcha que a veces es difícil seguirle la pista a todo. Cisco apuesta por las redes definidas por software, las redes basadas en intenciones y ahora está impulsando algo llamado redes predictivas. Hay una oferta de gestión para IoT y otra para redes inalámbricas. Gartner advierte: “La visión de ‘Full Stack Observability’ de Cisco promete una experiencia unificada para la supervisión a través de AppDynamics, ThousandEyes e Intersight (una plataforma de operaciones en la nube). Sin embargo, los productos siguen estando vagamente integrados y carecen de una instalación, una experiencia de usuario o una plataforma de datos comunes”. Para Cisco, el reto es seguir impulsando la inteligencia y la automatización en toda su amplia cartera de productos y asegurarse de que sus ofertas se integran en los entornos on-prem y cloud.

3. BMC Software: De los mainframes a los microservicios

Por qué está aquí: Fundada en 1980 para proporcionar software de gestión para mainframes de IBM, la BMC de hoy es una empresa privada centrada en ayudar a las empresas a gestionar y automatizar operaciones de TI complejas en entornos de nube híbrida. Forrester Research afirma que la plataforma BMC Helix ofrece gestión de servicios de TI (ITSM), gestión de operaciones de TI (ITOM), gestión de servicios empresariales (ESM), portales de autoservicio para usuarios, chatbots de IA y automatización inteligente y predictiva. También se integra con entornos multicloud “para potentes automatizaciones empresariales al tiempo que permite a TI y DevOps trabajar sin problemas en lugar de en silos”. Y, por supuesto, admite mainframes autogestionados a través de su línea de productos Automated Mainframe Intelligence.

Movimientos estratégicos: La compra de StreamWeaver para reforzar sus capacidades de observabilidad, AIOps y migración a la nube.

En cifras: BMC trabaja con el 86% de la lista Forbes Global 50.

Perspectivas: BMC se presenta como la empresa que puede ayudar a sus clientes a convertirse en “empresas digitales autónomas”. Su software de gestión abarca desde el mainframe hasta los contenedores Docker en la nube. BMC Helix ServiceOps reúne la gestión de servicios y operaciones para proteger contra interrupciones, identificar problemas de rendimiento, realizar análisis de causa raíz y personalizar la experiencia de empleados y clientes. El analista de IDC Stephen Elliot dice que ServiceOps es la ola del futuro porque rompe los silos, de modo que “los equipos interdepartamentales pueden ofrecer servicios altamente eficaces y libres de incidentes a través de sus tecnologías en la nube”.

4. Broadcom: CA más AppNeta más VMware

Por qué está aquí: Si Broadcom puede integrar con éxito las herramientas de gestión adquiridas en las compras de CA Technologies en 2018 (monitorización de redes e infraestructuras y AIOps) y AppNeta en 2021 (monitorización del rendimiento de la red basada en SaaS y gestión de la experiencia digital) con su inminente adquisición de VMware, Broadcom podría convertirse en una potencia de gestión multicloud.

Movimientos estratégicos: La compra del pionero de la virtualización VMware.

En cifras: 61.000 millones de dólares, la cantidad que Broadcom acordó pagar por VMware.

Perspectivas: El plan de Broadcom, una vez que la adquisición de VMware se cierre oficialmente a finales de 2023, será trasladar su actual cartera de activos de software a una división con la marca VMware. En respuesta a las preocupaciones de los clientes sobre las intenciones de Broadcom, el presidente y CEO Hock Tan declaró recientemente: “VMware desarrolla tecnología para el futuro y se dirige a un mercado en crecimiento. El argumento comercial de Broadcom para esta transacción se basa en centrarse en aumentar la I+D y ejecutar para que los clientes vean el valor de toda la cartera de ofertas de productos innovadores, no en aumentar los precios”. Por su parte, VMware cuenta con una amplia cartera de herramientas de software que abarcan Tanzu para el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube, NSX para la gestión de cargas de trabajo virtualizadas y un nuevo servicio de gestión nativa de la nube denominado Aria. Para Broadcom, la visión está ahí. Todo se reducirá a la ejecución.

5. Splunk: Todo empieza con los datos

Por qué está aquí: Líder perenne en el ranking de proveedores SIEM de Gartner, Splunk ha aprovechado su capacidad para agregar y analizar grandes cantidades de datos para convertirse en un jugador de poder en la plataforma de observabilidad. GigaOm dice: “Splunk es una solución empresarial integrada, multicloud y de pila completa que reúne monitorización de infraestructura, monitorización de rendimiento de aplicaciones, monitorización de experiencia digital, monitorización de usuario real, sintética, investigación de registros, AIOps y respuesta a incidentes”.

Movimientos estratégicos: Splunk ha estado en una racha de compras. En los últimos dos años, ha completado su plataforma de observabilidad con las adquisiciones de SignalFx, Omnition, Plumbr, Rigor, Flowmill y TwinWave Security. (También hay que señalar que ha habido rumores persistentes de que Cisco está tratando de comprar Splunk. Sin embargo, este posible movimiento aún no se ha materializado).

En cifras: 1.050 millones de dólares, la cantidad que Splunk pagó por SignalFx.

Perspectivas: Después de varios trimestres de crecimiento vacilante, Splunk trajo un nuevo CEO en abril de 2022: Gary Steele, ex CEO de Proofpoint. Este cambio parece haber reactivado a la empresa, ya que Splunk registró unos ingresos de 799 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal de 2023, lo que supone un aumento interanual del 32%. Charles King, analista de Pund-IT, es optimista respecto a Steele. “No solo ha fundado y dirigido exitosas empresas de nueva creación, sino que Steele también tiene un historial sustancial de entrega de bienes financieros y de liderazgo como ejecutivo de nivel C”. En otras palabras, es probable que entienda y valore la cultura de Splunk al tiempo que proporciona la perspicacia empresarial que la empresa necesita para evolucionar y entrar en nuevos mercados”.

6. SolarWinds: Sobrevive a los ataques

Por qué está aquí: Cuando tu marca se asocia con uno de los peores ciberataques de la historia, eso es mucho que superar. Pero SolarWinds fue abierta y transparente durante y después del infame ataque de 2020, y parece haber capeado el temporal. Los ingresos se han estabilizado y la empresa está distribuyendo nuevos productos y ofreciendo nuevos servicios basados en la nube a su enorme base instalada. SolarWinds fue reconocida como líder por la firma analista GigaOm en su evaluación de 2022 de soluciones de observabilidad de red y observabilidad en la nube.

Movimientos estratégicos: Lanzó un servicio de gestión de TI nativo de la nube llamado Observability, que también está disponible para entornos de nube híbrida. Este servicio, basado en el aprendizaje automático, ofrece una visión integrada de los sistemas de red, infraestructura, aplicaciones y bases de datos.

En cifras: 179 millones de dólares. Antes de que se conociera la noticia del hackeo a finales de 2020, SolarWinds tenía unos ingresos trimestrales constantes en el rango de los 250 millones de dólares. Tras el hackeo, los ingresos se estabilizaron más cerca de los 180 millones de dólares. Los ingresos del tercer trimestre de 2022 fueron de 179 millones de dólares, un 1% menos que en el tercer trimestre de 2021.

Perspectivas: SolarWinds tenía algunos problemas que resolver incluso antes del hackeo. Sus productos estaban en cierto modo aislados y el enfoque era principalmente on-prem en lugar de la nube. Pero la compañía parece haber reconocido sus debilidades y ha dado pasos concretos en la dirección correcta. “Estamos sentando las bases de las operaciones autónomas a través de soluciones de monitorización y observabilidad”, afirma Rohini Kasturi, jefe de producto de SolarWinds. “Con nuestras ofertas Hybrid Cloud Observability y SolarWinds Observability, los clientes tienen la máxima flexibilidad para implementar en una nube privada, nube pública o como servicio”. Observability es un importante paso adelante para SolarWinds, según Gregg Siegfried, analista de Gartner. “En resumidas cuentas, han ido perdiendo cuota a medida que la gente se pasaba a la nube”, añade Siegfried. El nuevo servicio Observability “proporciona una ruta de migración” para los clientes que necesitan ampliar sus capacidades de gestión de TI a la nube, añade.

7. Dynatrace: Securizar y optimizar el software

Por qué está aquí: Como parte de la nueva raza de proveedores de observabilidad nativa de la nube, Dynatrace ofrece monitoreo de infraestructura, APM, seguridad de aplicaciones, gestión de experiencia digital (DEM), análisis de negocios y automatización de la nube en una plataforma impulsada por su motor Davis AI. La empresa de investigación ISG nombró a Dynatrace líder en observabilidad nativa de la nube y seguridad nativa de la nube. Y Gartner sitúa a Dynatrace en la categoría de líder en APM.

En cifras: 30%. Los ingresos de Dynatrace en el segundo trimestre del año fiscal 2023 ascendieron a 279 millones de dólares, un 30% más.

Movimientos estratégicos: Lanzó una nueva función de análisis de datos llamada Grail que promete observabilidad unificada, seguridad y análisis de datos empresariales.

Perspectivas: Dynatrace dice que existe “para hacer que el software del mundo funcione perfectamente”. Aunque puede que la perfección no sea alcanzable, Dynatrace está recibiendo altas puntuaciones por su enfoque nativo en la nube e impulsado por IA. Mark Purdy, analista principal de ISG, dice: “En pocas palabras, Dynatrace lo hace todo en términos de observabilidad y es particularmente potente con aplicaciones en contenedores. Las capacidades de IA y automatización de clase mundial hacen de la plataforma Dynatrace un claro líder”. Gartner añade: “La hoja de ruta de Dynatrace incluye la ampliación de las capacidades analíticas de su motor Davis AI a nuevas fuentes de datos, incluida la ampliación de los análisis de OpenTelemetry y una mayor expansión de su presencia en los mercados de proveedores en la nube, como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP)”.

8. Datadog: Pisando los talones a los líderes del sector

Por qué está aquí: Datadog comenzó como un servicio de monitorización y seguridad para aplicaciones en la nube y ha ido completando metódicamente su cartera hasta convertirse en una plataforma dirigida a empresas que lanzan iniciativas de transformación digital y migran apps a la nube. Datadog ofrece monitorización de infraestructuras, APM, monitorización de dispositivos, monitorización de cargas de trabajo en la nube y monitorización de bases de datos. Gartner clasifica a Datadog como líder en su última evaluación de Monitorización y Observabilidad del Rendimiento de las Aplicaciones.

En cifras: 61%. Los resultados financieros de Datadog en el tercer trimestre de 2022 fueron impresionantes. Los ingresos alcanzaron los 436,5 millones de dólares, un 61% más que en el mismo periodo del año anterior.

Movimientos estratégicos: Datadog ha estado en una racha de adquisiciones. En los últimos dos años, se ha hecho con Undefined Labs (empresa de pruebas y observabilidad para flujos de trabajo de desarrolladores), Timber Technologies y Sqreen (procesamiento de flujos de datos de observabilidad y seguridad de aplicaciones). El 3 de noviembre, adquirió Cloudcraft, un servicio de visualización para arquitectos de nubes y sistemas.

Perspectivas: Datadog está añadiendo agresivamente nuevas funciones, como gestión de costes en la nube, pruebas continuas para desarrolladores de aplicaciones web, gestión de seguridad en la nube y supervisión de flujos de datos. Gartner añade: “En los últimos años, ha ampliado significativamente su cartera de soluciones más allá de la infraestructura, la gestión de registros y la APM para incluir la supervisión de redes, la gestión de incidencias, la supervisión de la experiencia digital (DEM), la supervisión de bases de datos y la seguridad. Las futuras áreas de inversión incluyen mejoras en la visibilidad de extremo a extremo, la mejora de la experiencia del desarrollador, la gobernanza de la telemetría y DevSecOps y la seguridad en la nube”.

9. New Relic: A la cabeza de los precios basados en el consumo

Por qué está aquí: New Relic es una potencia en el mercado de la observabilidad, que ofrece una plataforma full stack integrada que abarca la monitorización de registros, redes, aplicaciones, infraestructura, entornos Kubernetes, dispositivos móviles, navegadores y código de desarrolladores. New Relic es líder en la clasificación de proveedores de APM de Gartner. GigaOm añade: “New Relic tiene capacidades sobresalientes en los criterios clave de capacidades de informes y paneles de control, rendimiento de la interacción del usuario y vista de recursos multicloud“. Las capacidades y contribuciones OpenTelemetry de New Relic la sitúan por delante de muchos de sus competidores”.

Movimientos estratégicos: New Relic se ha convertido en un disruptor con un modelo de precios basado en el número de usuarios y el volumen de datos.

En cifras: 16%. Los ingresos del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023 alcanzaron los 226,9 millones de dólares, un 16% más que hace un año.

Perspectivas: La transición de New Relic de los precios de suscripción a los de consumo fue un poco accidentada, pero los analistas dicen que lo peor ya ha pasado para la empresa y las perspectivas parecen prometedoras. “Parece que New Relic está viendo la luz al final del túnel después de soportar una transformación más larga de lo esperado”, afirma el analista Holger Mueller, de Constellation Research. Gartner está de acuerdo: “New Relic ofrece un modelo de precios claramente diferenciado y disruptivo que ha contribuido a su reciente crecimiento en el número de cuentas. La fijación de precios se basa en el número de usuarios y el volumen de telemetría ingerida, lo que supera muchos de los retos asociados a la fijación de precios basada en elementos. Este modelo tiene cada vez más eco entre los clientes que buscan gestionar facturas de monitorización cada vez más elevadas”.

10. Kentik: AIOps dirigido a la red

Por qué está aquí: Esta startup basada en SaaS está haciendo ruido al profundizar en la observabilidad de la red y ofrecer una solución AIOps diseñada para ayudar a los ejecutivos de la red a “responder cualquier pregunta sobre la red”. La idea es agregar telemetría a través de todas las redes (en la nube, on-prem, edge) y elementos de red, y luego enriquecer esos datos con otros tipos de información (usuario, aplicación, cliente, inteligencia de amenazas, ubicación física) con el fin de proporcionar solución de problemas de red, optimización, automatización, protección DDOS y gestión de la experiencia digital (DEM).

En cifras: 40 millones de dólares, lo que recaudó en su última ronda de financiación de capital riesgo, con lo que la financiación total de la empresa asciende a 102 millones de dólares.

Movimientos estratégicos: Kentik se ha asociado con proveedores innovadores como Cloudflare y New Relic para impulsar su tecnología en nuevos mercados.

Perspectivas: El consejero delegado de Kentik, Avi Freedman, afirma que la empresa planea ceñirse a su modelo de negocio actual y no tiene previsto adentrarse en otras áreas, como APM. Pero sigue innovando. La empresa anunció recientemente Kentik Kube, que se basa en un agente ligero para proporcionar visibilidad completa y contexto para el rendimiento del tráfico en clústeres Kubernetes.

-Neal Weinberg, cio.com