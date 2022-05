Las 10 principales necesidades comerciales que impulsan el gasto en TI en la actualidad

Las directivas de seguridad y eficiencia están impulsando un cambio en el gasto de TI hacia los requisitos comerciales fundamentales para posicionar a las organizaciones para un futuro incierto.

La vicepresidenta sénior y CIO de Ceridian, Carrie Rasmussen, obtuvo un aumento del 7% en su presupuesto de TI para 2022, con el crecimiento de su empresa, su impulso de digitalización continuo y la conciencia de seguridad impulsando el impulso.

Más específicamente, Rasmussen está aumentando su gasto en seguridad cibernética para ayudar a administrar el riesgo, un elemento clave para permitir la expansión global planificada de Ceridian.

Algunos de los fondos adicionales están pagando el trabajo para consolidar aplicaciones y servicios, un movimiento que Rasmussen clasifica como un juego de eficiencia “que liberará dinero para reinvertir”.

También tiene dinero destinado a proyectos de automatización, mejoras de procesos y datos, que están planificados en parte para eliminar las ineficiencias y ayudar a los trabajadores a ser más productivos. “Cuando estás creciendo a nivel mundial, debes tener esas eficiencias para ayudar a impulsar los márgenes”, señala.

En conjunto, esas iniciativas tecnológicas, junto con sus proyectos de modernización basados ​​en SaaS/principalmente en la nube, están ayudando al fabricante de software HCM en la nube a escalar sus capacidades digitales para satisfacer las crecientes necesidades de los empleados y las demandas de los clientes, asevera Rasmussen.

El presupuesto de Rasmussen es representativo del gasto del CIO en 2022, según los hallazgos del Informe sobre el estado del CIO 2022 de CIO.com y otras encuestas de gastos de TI, que muestran que los CIO en general disfrutan de aumentos en los presupuestos anuales, y se espera que el gasto en TI supere el del año pasado.

Si bien esos aumentos presupuestarios están en línea con años anteriores, los principales imperativos comerciales detrás de ellos son diferentes, ya que los líderes tecnológicos empresariales ven una reorganización de las prioridades comerciales que impulsan su gasto, con demandas de mayor ciberseguridad y mayor eficiencia y productividad encabezando la lista. Esto se produce después de años de iniciativas de transformación citadas como la razón principal que impulsa los aumentos de presupuesto.

El Informe sobre el estado del CIO, publicado a principios de este año, encontró que el deseo de una mayor seguridad de TI es la necesidad comercial número 1 que impulsa el gasto en tecnología para el año en curso, seguido por el aumento de la eficiencia operativa y la mejora de la experiencia del cliente. La transformación de los procesos comerciales existentes, la mejora de la productividad de los empleados y la mejora de la rentabilidad completaron los seis primeros.

Los líderes y analistas tecnológicos dicen que estas prioridades comerciales reflejan el importante acto de equilibrio que ha estado evolucionando dentro de la oficina del CIO: la necesidad de buscar constantemente la excelencia operativa mientras se brindan servicios tecnológicos transformadores, con el primero apoyando al segundo.

“TI es uno de los mejores lugares para invertir, pero los ejecutivos quieren asegurarse de que esos dólares se gasten en las cosas correctas de la manera correcta. Están siendo inteligentes sobre dónde gastan su dinero en tecnología”, asevera Dan Priest, socio gerente de nube y digital en la firma de servicios profesionales PwC. Él dice que los líderes empresariales en general han dejado de pensar en TI como un centro de costos para convertirse en un habilitador que puede crear operaciones más eficientes, mejorar las líneas comerciales existentes y ayudar a ofrecer otras nuevas, y sus decisiones presupuestarias lo reflejan cada vez más. “Es por eso que el gasto en TI en este momento es tan estratégico. Los CIO tienen grandes decisiones que tomar en este momento y tienen implicaciones a largo plazo”.

Las 10 principales necesidades empresariales que impulsan el gasto en TI

El Informe Estado del CIO encontró que el 59 % de estos directivos planean gastar más en 2022 que en 2021. Compare eso con los hallazgos del año pasado, en el que solo el 49 % de los CIO ingresaron a 2021 diciendo que planeaban obtener un aumento del presupuesto para el año.

Cuando se les preguntó acerca de las iniciativas comerciales que serían “más importantes para impulsar las inversiones de TI en su organización”, los líderes de TI mencionaron lo siguiente:

Aumento de las protecciones de ciberseguridad: 49 % Aumento de la eficiencia operativa: 46 % Mejorar la experiencia del cliente: 42% Transformación de procesos comerciales existentes (es decir, automatización, integración): 41% Mejora de la productividad de los empleados: 27% Mejora de la rentabilidad: 24% Desarrollo de nuevos productos: 22% Mejora de las tecnologías de trabajo híbridas: 21 % Aumento de los ingresos de primera línea para el negocio: 20% Cumplir con los requisitos de cumplimiento: 19%

Otros investigadores han encontrado tendencias similares en el gasto en TI.

Info-Tech Research Group en su informe CIO Priorities 2022 descubrió que los CIO consideraban las mejoras de los procesos comerciales, la transformación/modernización digital, la seguridad y el apoyo al crecimiento/recuperación de los ingresos como los principales imperativos comerciales que impulsan la agenda de TI este año.

Profundizando más, Info-Tech descubrió que, en términos de las principales prioridades para competir en la economía digital, los CIO enumeraron las siguientes prioridades:

Reducir la fricción en el modelo operativo híbrido

Mejore la preparación para el ransomware

Apoye una estrategia de retención centrada en los empleados

Diseñar una plataforma de automatización

Prepárese para informar sobre nuevas métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)

Los investigadores de Gartner informaron tendencias similares en su pronóstico sobre el gasto en TI , incluido un aumento del 4 % en el gasto mundial en TI este año, impulsado en gran medida por las inversiones en análisis, computación en la nube, experiencia del cliente y seguridad.

Las necesidades de ciberseguridad impulsan el gasto en TI

Por supuesto, las organizaciones han invertido en elementos fundamentales como la seguridad cibernética todos los años, pero una confluencia de problemas ha requerido el impulso actual en el gasto en seguridad.

“El [gasto] en ciberseguridad siempre ha estado creciendo, pero se ha transformado de la seguridad perimetral a la que hemos estado acostumbrados durante 40 años a una seguridad cada vez mayor en la nube y el trabajo remoto y los empleados remotos”, afirma John Lovelock, vicepresidente de investigación y distinguido Analista en Garner. “Las empresas que solían poder poner paredes de ladrillos virtuales alrededor del edificio y decir que están seguras por dentro ahora tienen demasiadas aperturas (a la nube, socios, clientes, empleados) para que esa estrategia sea viable”.

Aunque ese cambio ha estado en marcha durante muchos años, continúa impulsando gran parte del gasto en TI relacionado con la ciberseguridad, señala Lovelock. “Está asegurando lo que ha evolucionado en los últimos años y lo que ha estado evolucionando”. Cita como evidencia las cifras de Gartner en este espacio : una tasa de crecimiento anual del 34 % en el gasto en seguridad en la nube, que ha pasado de 585 millones de dólares en 2019 a un gasto previsto de 3,500 millones de dólares para 2025.

El ransomware también es otra razón importante del aumento de las preocupaciones sobre la seguridad cibernética y el aumento correspondiente en el gasto en TI, dice Brian Jackson, director de investigación en la práctica de CIO en Info-Tech.

Él dice que la investigación de su empresa muestra que más empresas de las que la mayoría cree han sido afectadas por ataques de ransomware y están en un estado de recuperación. “Y eso puede costar mucho”, asevera. Incluso aquellos que no han sido atacados por ransomware sienten que es imperativo protegerse contra esa posibilidad invirtiendo en protecciones más sólidas, incluidas, por ejemplo, mejores copias de seguridad fuera de línea.

“Con el ransomware, estamos hablando de guerra cibernética patrocinada por el estado, y estas organizaciones están atrapadas en el medio, y se ha convertido en el costo de hacer negocios”, agrega Jackson.

Requisitos de eficiencia, experiencia y productividad

Otras necesidades de las grandes empresas que impulsan los aumentos del gasto en TI, como aumentar la eficiencia, la experiencia del cliente, la productividad de los empleados y la rentabilidad, también dicen algo sobre dónde se encuentran las organizaciones en 2022, dicen los expertos.

“Ahora tiene una disciplina mejorada sobre la gestión de costos y es inteligente sobre dónde gasta su dinero en tecnología”, señala Priest, y agrega que “es uno de los mejores lugares para invertir, especialmente en períodos inflacionarios”.

Él dice que las organizaciones buscan automatizar, optimizar las operaciones y reducir los costos para ayudar a lidiar con un mercado laboral inestable, escasez de trabajadores, inflación e incertidumbre geopolítica. Esas inversiones en tecnología, a su vez, les permiten redistribuir a sus escasos (y cada vez más costosos) trabajadores a tareas de mayor valor. Esas iniciativas tecnológicas también producen ahorros, que las empresas pueden reinvertir en operaciones e iniciativas que respaldan el crecimiento de primera línea.

Priest dice que los CIO continúan gastando dinero en migrar de la infraestructura heredada a la nube, un movimiento que les ayuda a eliminar redundancias, optimizar el rendimiento, mejorar los procesos y romper los silos de datos. También están gastando en proyectos de datos y análisis como una forma de ser más eficientes, impulsar la productividad y respaldar la rentabilidad.

En su investigación sobre cómo los CIO gastarán su tiempo y dinero en 2022 , PwC encontró que las cinco áreas prioritarias principales son:

Refinar TI para ser más ágil: 43%

Migración de centros de datos tradicionales a la nube: 35%

Aprovechamiento de datos y análisis para impulsar la toma de decisiones estratégicas: 34 %

Evolucionar TI para ser un socio estratégico para el negocio: 30%

Restablecimiento de arquitecturas empresariales para la nube: 28 %

Apoyando el crecimiento, la transformación

Rasmussen dice que las listas de prioridades de gastos de TI compiladas por los investigadores reflejan su propio desglose presupuestario y que se alinean con los planes de gastos que también ha escuchado de los CIO de sus colegas. “Este es el tema común entre la mayoría de los líderes tecnológicos”, dice.

Rasmussen y otros reconocen que la lista de impulsores comerciales de este año puede parecer una ruptura con las prioridades de años anteriores, donde la transformación generalmente dominó. De hecho, la encuesta State of the CIO de CIO.com encontró que los impulsores comerciales, como la introducción de nuevos flujos de ingresos digitales y la monetización de los datos de la empresa, ambos típicamente parte de los programas de transformación, estaban más abajo en la lista de iniciativas que impulsan el gasto en TI, llegando a No .11 y No. 13, respectivamente.

Pero los expertos advierten contra esa suposición, diciendo que las decisiones de gasto en TI están destinadas a respaldar las iniciativas digitales nuevas y en curso y los esfuerzos generales de transformación, incluso si eso no se menciona por su nombre.

Como señala Rasmussen, el gasto en eficiencia “liberará dinero para reinvertir”, mientras que el gasto en seguridad, experiencia del usuario, productividad de los empleados y similares respaldará nuevas formas de trabajar y relacionarse con los clientes. “No se trata de control de costos; en cambio, hablamos de inversiones por valor. Esa es una estrategia de inversión y es una conversación sobre agilidad: agilidad para ser competitivo en el mercado”, agrega.

Priest está de acuerdo en que este cambio a los fundamentos puede conducir a avances futuros y dice que el gasto de TI en seguridad, eficiencia, mejora de procesos y productividad puede colocar a las organizaciones en una posición sólida sin importar lo que depare el futuro, ya sea crecimiento, inflación continua o incluso una recesión.

Además, el gasto en iniciativas comerciales de transformación está cada vez más fuera del presupuesto de TI y dentro de las áreas funcionales, agrega Diane Carco, presidenta y directora ejecutiva de la firma de consultoría de gestión Swingtide.

De acuerdo con Gartner, el gasto total de TI impulsado por el negocio promedia hasta el 36 % del presupuesto formal total de TI.

“Estamos viendo que el gasto de transformación ocurre en departamentos que no son de TI, por lo que las tendencias de gasto para los CIO pueden parecer menos estratégicas que hace cinco años”, afirma Carco. “Pero los CIO son los que gastan para asegurarse de que [esas iniciativas de transformación] sean seguras para operar”.

Mary K. Pratt, CIO.com