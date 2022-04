Las 15 palabras de moda más mal utilizadas en TI

La industria de la tecnología está plagada de jerga exagerada. Aquí, los líderes de TI analizan términos polémicos que, con demasiada frecuencia, los proveedores y los colegas aplican incorrectamente.

Cada profesión tiene su propia colección de abreviaturas, acrónimos, eslóganes y jerga que sirve como abreviatura de sus técnicas y herramientas. El caso de las Tecnologías de la Información (TI) no es diferente.

Sin embargo, el lenguaje de TI tiende a extenderse por toda la empresa y la sociedad misma. Hay anuncios que elogian la computación en la nube y la toma de decisiones basada en datos. La gente suele elogiar sus últimas aplicaciones, comparar experiencias de usuarios y conversar sobre descargas e implementaciones. Pero, sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que alguien (fuera del área de Finanzas) compartió sus pensamientos sobre la amortización o la asignación de activos?

Claramente, a la gente le gusta hablar de tecnología.

Pero no siempre obtienen la terminología correcta. Omiten frases o abusan de ellas. A menudo hasta el punto en que son confusos o irritantes o han perdido su verdadero significado. Con eso en mente, CIO.com encuestó a una colección de líderes tecnológicos para obtener sus ideas. Aquí hay 15 de las palabras de moda mal utilizadas con mayor frecuencia que han encontrado en TI.

1. Transformación digital

Ryan Smith, vicepresidente y director de información de Intermountain Healthcare.

La transformación digital encabeza la lista como la palabra de moda más mal utilizada y citada por más fuentes. Eso no debería sorprender a nadie en TI, ni en los negocios en general, ya que casi cualquier cambio (grande o pequeño) ahora parece ser etiquetado como “transformador”.

“Se ha convertido en un término usado en exceso y de manera muy amplia para aplicarse a la implementación de cualquier capacidad digital”, señala Ryan Smith, CIO de Intermountain Healthcare. “El término realmente debería usarse para referirse a la convergencia de las tecnologías digitales, por ejemplo, la convergencia de los dispositivos móviles, la nube, los datos y los dispositivos, para cambiar/interrumpir sustancialmente un proceso comercial tradicional que combina experiencias digitales y físicas u ofrece una experiencia digital como alternativa a una tradicional.”

Según Smith, la verdadera transformación digital generalmente requiere el uso efectivo del liderazgo, las tecnologías digitales y la gestión del cambio operativo.

2. Estratégico

Lo estratégico también merece un lugar en esta lista, sugiere George Westerman, profesor titular de la MIT Sloan School of Management y copresidente del premio CIO del Simposio MIT Sloan CIO.

George Westerman, profesor titular del MIT Sloan School of Management.

Agrega que las personas piensan erróneamente que son “estratégicas” simplemente porque tienen una meta comercial, trabajan para lograr un objetivo específico o, en el caso del CIO, informan al CEO.

“Estratégico es una de esas cosas que todos queremos ser, pero si eres realmente estratégico, sabes a dónde vas y tienes un plan para llegar allí, incluso si estás haciendo algunos cambios en el camino”, asevera.

3. Ágil

La gente de hoy no sólo quiere ser estratégica; también les gusta pensar que son ágiles. Pero puede surgir confusión en la oficina cuando los trabajadores y los equipos de TI en particular hablan de ser ágiles. ¿Están hablando de ser adaptables? ¿O de desarrollar software siguiendo la metodología Agile?

Jim A. Jorstad, CIO interino de la Universidad de Wisconsin-La Crosse, dice que ha escuchado a personas aplicar “ágil” a una variedad de conceptos, aunque aboga porque el negocio y TI se adhieran más al uso del término cuando se habla específicamente. sobre la metodología de desarrollo.

“No se trata sólo de flexibilidad y adaptabilidad o cambios rápidos. Agile es más específico que eso”, afirma. “Es una metodología de trabajo, pero no creo que la gente sepa realmente lo que significa”.

4. Gestión de la demanda

Los CIO de todo el mundo se enfrentan a una larga lista de solicitudes, lo que les obliga a ser realmente buenos a la hora de priorizar los proyectos más importantes. Pero la idea de que pueden o deben manejar las demandas de los demás es una tarea difícil: ganar el término un lugar en esta lista.

“Hay muchas partes interesadas diferentes con muchas necesidades diferentes que parecen cambiar semanalmente. Este cambio crea una demanda constante en el departamento de TI. La idea de que TI puede gestionar la demanda es falsa; TI simplemente puede administrar su capacidad”, explica Susan Snedaker, CIO de El Rio Health y miembro del Grupo de Trabajo de Tendencias Emergentes de ISACA.

5. Ancho de banda

El término ancho de banda también recibe un voto aquí, dada su apropiación indebida común. Como saben muchos tecnólogos, la palabra tiene un significado muy tecnológico. Pero ahora se usa incorrectamente como referencia al tiempo disponible.

Susan Snedaker, CIO de El Rio Health.

“Es por la velocidad y la capacidad. No se trata de tu disponibilidad de tiempo”, protesta Jorstad. “Es una palabra que distrae. Así que solo di lo que quieres decir: ‘No tengo tiempo para trabajar en esto’”.

6. Sin código/sin necesidad de TI

Varios CIO citaron estos términos como nombres inapropiados y señalaron que, en primer lugar, todo el software tiene código (incluso si los usuarios pueden realizar una programación ligera sin tener que codificar) y, en segundo lugar, las implementaciones de software empresarial aún requieren trabajo de TI.

“Esta es una de las frases de moda más repugnantes que veo usadas y mal usadas. Siempre me molesta cuando leo el sitio web de un proveedor de soluciones que dice ‘no se requiere TI’”, dice Snedaker.

Esto es más que un problema lingüístico, añade.

“La publicidad ‘no se requiere TI’ engaña a las organizaciones (y a los usuarios finales), además de crear una ruta de TI en la sombra potencialmente peligrosa”, explica Snedaker. “Si bien es posible que la solución de un proveedor no requiera una gran participación de TI, siempre requiere cierta participación de TI, desde evaluar la seguridad de la solución (especialmente para organizaciones en industrias reguladas) hasta garantizar que los usuarios estén debidamente aprovisionados, y desde garantizar que los datos corporativos estén seguros hasta garantizar los datos pueden ser repatriados”.

Para esta directiva, “TI siempre debe estar en la mesa como socio para facilitar las soluciones de TI aprobadas por el liderazgo de la organización para su uso en la realización de negocios de la empresa”.

7. Inteligencia artificial, aprendizaje automático y tecnología inteligente

Tammy Bilitzky, CIO del Data Conversion Laboratory.

Tal vez la gente haya depositado demasiada fe en la cuasi ciencia de las películas de “Terminator”, o el término los desconcierte, pero los líderes tecnológicos enumeran la inteligencia artificial y varios términos relacionados como sus elecciones para la mayoría de las palabras de moda mal entendidas.

“El espacio de aprendizaje automático es una gran fuente para el cultivo actual de palabras de moda mal utilizadas. Especialmente la exageración del poder predictivo de los modelos entrenados, incluso los modelos entrenados a fondo rara vez dan respuestas absolutas, sólo estadísticamente probables”, argumenta Tammy Bilitzky, CIO del Data Conversion Laboratory.

8. Almacén de datos

Como jefe interino de TI de Reinvestment Fund, Barry Porozni recibe muchas solicitudes de un almacén de datos, cuando, más correctamente, son realmente los datos que necesitan los colegas.

Barry Porozni, director interino de TI del Fondo de Reinversión.

“El término se ha asociado con cualquier dato. Cobró vida propia. Entonces escuchamos, ‘Necesitamos un almacén de datos’, cuando lo que realmente necesitan es acceso a los datos”, dice Porozni.

Afortunadamente, agrega, el uso indebido del término parece ser principalmente entre los trabajadores que no son de TI y el equipo de TI generalmente descubre qué es lo que realmente buscan sus colegas.

9. Big Data, minería de datos, análisis procesable

Porozni no es el único que denuncia el mal uso de los términos de datos. Bilitzky, del mismo modo, agrega Big Data, minería de datos y análisis procesables a la lista, y dice que sigue existiendo un malentendido sobre lo que significan y lo que realmente ofrecen.

“Este trío de palabras que todavía escucho usar todo el tiempo, a menudo en capas con las palabras de moda de IA y ML”, afirma. “La implicación es que estos han evolucionado para ser capacidades de botón, pero ese todavía no es el caso. Es cierto que con capacidades de conversión de datos y poder de procesamiento basado en la nube extensible, casi todas las empresas de tamaño significativo ya han implementado sistemas en torno a Big Data. Las organizaciones reconocen cada vez más el valor de sus datos y los desafíos asociados con recopilarlos y armonizarlos de fuentes diversas y, a menudo, oscuras. Pero no es fácil navegar desde ese punto en adelante. A pesar de todos los productos de análisis en el mercado, el análisis procesable aún implica experiencia en la materia e inteligencia humana para comprender e interpretar los datos con todos sus matices.

10. Microservicios

Siguiendo con el tema técnico, Bilitzky también cita a los microservicios.

Ken Piddington, vicepresidente y director de información de US Silica.

“Los microservicios son un estilo arquitectónico que abarca un grupo de servicios débilmente acoplados, cada uno de los cuales debe ser fácil de probar e independiente entre sí y exponer un mínimo de funcionalidad. En cambio, se ha convertido en cualquier sistema que use más de una llamada de servicio web”, dice.

11. Multinube

En una nota similar, Ken Piddington, vicepresidente y CIO de US Silica, denuncia el mal uso del término multinube. La “definición más verdadera”, según él, es cuando “ha diseñado un solo sistema con múltiples componentes de nube de diferentes proveedores o servicios de nube”.

Sin embargo, muchas personas piensan que la nube múltiple describe a una empresa que tiene una combinación de proveedores de nube y ofertas de software como servicio.

“Vemos que más empresarios se equivocan, pero también algunos técnicos”, dice. “No creo que sea el fin del mundo usar este mal, pero siempre me ha molestado. Pero luego, una vez que lo entiendes, puedes tener una mejor conversación sobre los desafíos y las razones para hacerlo”.

12. IS vs. IT (y otros términos tecnológicos con ligeras variaciones de significado)

Isaiah Nathaniel, CIO de Salud Comunitaria del Valle de Delaware.

Salud Comunitaria del Valle de Delaware

Isaiah Nathaniel, vicepresidente y CIO de Delaware Valley Community Health, cita el mal uso de IS y TI como un poco problemático y molesto. Destaca que los sistemas de información y la tecnología de la información a menudo se usan indistintamente aunque no sean lo mismo. Volviendo a la definición más verdadera, IS tradicionalmente se aplica a la tecnología, las personas y los procesos, lo que lo hace más amplio que el apodo centrado en la tecnología que es TI.

Nathaniel también denuncia el mal uso intercambiable de la telesalud y la telemedicina, ya que la telesalud abarca una gama más amplia de servicios remotos que la telemedicina.

Aunque tales distinciones pueden parecer triviales, Nathaniel dice que le gusta mencionarlas.

13. Tecnología emergente

Piddington dice que se ha dado cuenta de que a muchas personas les gusta etiquetar cualquier tecnología que sea nueva para su empresa (o simplemente nueva para su vocabulario) como tecnología emergente cuando, en muchos casos, es bastante madura. Él pone como ejemplo los casos de IA, RPA e IoT en este campo.

Ram Palaniappan, CTO de TEKsystems.

14. Meta lo que sea

Hay un montón de términos, tecnologías y conceptos que se pueden agrupar en esta categoría. Incluyen metaverso, blockchain, criptografía, gemelos digitales y NFT. Como explica Ram Palaniappan, CTO de TEKsystems, el metaverso “se trata de crear un equivalente en un mundo virtual”, sin embargo, él y otros dicen que muchas personas todavía luchan por entender esta idea.

15. Nueva normalidad

Este es otro término criticado tanto por su uso excesivo como por su falta de significado real.

Dan O’Brien, vicepresidente sénior de ingeniería de soluciones de Presidio.

“En mis más de 20 años en tecnología, hemos experimentado una serie de eventos que aceleraron el cambio: la caída de las punto.com en 2001, la crisis financiera de 2008 y la pandemia reciente”, afirma Dan O’Brien, vicepresidente senior de ingeniería de soluciones en la empresa de tecnología Presidio. “Me he dado cuenta de que el cambio es constante, a menudo para mejor y, de hecho, es normal. Cuando la tecnología ya no esté en el corazón para permitir el cambio en nuestras vidas y experiencias, estaré preocupado y temeroso de admitir un mundo que es una nueva normalidad”.

