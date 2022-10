Las 16 principales certificaciones ágiles disponibles en la actualidad

La gestión ágil de proyectos es cada vez más la forma de hacer negocios. Las habilidades adquiridas a través de estos certificados ágiles lo pondrán en el camino hacia el crecimiento profesional.

El enfoque ágil para la gestión de proyectos ha ganado una inmensa popularidad en casi todas las industrias debido a su flexibilidad y su énfasis en visualizar proyectos como partes discretas que luego se pueden entregar rápidamente en sprints.

Dada la demanda de velocidad en el entorno comercial digital actual, Agile se destaca como una metodología de gestión de proyectos y desarrollo de software, que ayuda a los profesionales de TI a brindar resultados de alta calidad rápidamente y, por lo tanto, mejora sus perspectivas de carrera.

El desarrollo de experiencia ágil también mejorará la capacidad de los líderes de TI para aprovechar al máximo sus equipos ágiles con múltiples habilidades. Armados con conocimientos ágiles, los líderes de tecnología empresarial pueden aumentar las perspectivas de éxito de sus proyectos al servicio de los objetivos comerciales, lo que a su vez ayudará a impulsar sus carreras.

Aquí hay 16 certificaciones ágiles que le brindarán las habilidades y el conocimiento necesarios para llevar su carrera de TI al siguiente nivel.

Las mejores certificaciones ágiles

Agile Programme Management (AgilePgM)

Agile Project Management (AgilePM)

Professional Scrum Master (PSM)

Professional Scrum Product Owner (PSPO)

Certified Agile Project Manager

SAFe Agilist

SAFe Product Owner/Product Manager

SAFe Scrum Master

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

ICAgile Agile Fundamentals (ICP)

ICAgile Agile Product Ownership (ICP-APO)

ICAgile Agile Team Facilitation (ICP-ATF)

ICAgile Business Agility Foundations (ICP-BAF)

ICAgile Agile Project and Delivery Management (ICP-APM)

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Gestión Ágil de programas (AgilePgM)

La certificación AgilePgM ofrecida por APMG International, con sede en el Reino Unido, ofrece las habilidades de planificación, gestión y comunicación necesarias para la implementación ágil del programa. Ofrece conocimientos prácticos de desarrollo incremental, en el que se puede utilizar cada versión consecutiva de un producto y se desarrolla sobre la iteración anterior en función de los comentarios de los usuarios. El AgilePgM se puede obtener de forma independiente sin cursos, que varios proveedores de capacitación ofrecen para aquellos que lo necesitan. La certificación se ofrece actualmente solo en competencia básica.

Costo: $160 dólares; las tarifas de capacitación se facturan por separado, si es necesario.

Gestión Ágil de Proyectos (AgilePM)

La certificación AgilePM que ofrece APMG tiene como objetivo permitir que los gerentes de proyectos en ejercicio y los miembros ágiles del equipo se conviertan en gerentes de proyectos ágiles. La certificación cubre el marco y los principios de ágil, así como las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo dentro de un proyecto ágil. Se trata de un ciclo de vida ágil del proyecto, que contiene configuraciones alternativas y las técnicas aplicadas, así como sus ventajas y limitaciones. El AgilePM se puede realizar de forma independiente sin cursos, que es proporcionado por varios proveedores de capacitación si es necesario. Este certificado se ofrece actualmente en las competencias Foundational y Practitioner.

Costo: $160 dólares, Fundacional; $240 dólares, practicante; la capacitación se factura por separado, si es necesario.

Scrum Master Profesional (PSM)

Cualquiera que desee validar su conocimiento del marco Scrum y su aplicación puede aprovechar la certificación Professional Scrum Master que ofrece Scrum.org. Los cursos están disponibles para ayudarlo en su preparación para la evaluación, incluidos los cursos Aplicación de Scrum profesional y Master Scrum profesional , pero también puede realizar la evaluación PSM I directamente sin el trabajo del curso. La certificación también se ofrece en competencias más altas (PSM II y PSM III). Todas las evaluaciones de Scrum.org se realizan en inglés; muchos examinados usan el complemento de traducción de Google para realizar la evaluación. No es necesario inscribirse en un curso si ya tiene un nivel sustancial de conocimiento de Scrum y una comprensión de la aplicación Scrum dentro de los equipos Scrum.

Costo: $150, $250, $500 dólares para PSM I, II, III, respectivamente

Propietario de producto Scrum profesional (PSPO)

La certificación Professional Scrum Product Owner de Scrum.org tiene como objetivo equipar a los propietarios de productos con una comprensión clara de los impulsores de valor de sus productos y ayudarlos a desarrollar un sentido agudo de cómo usar prácticas ágiles y Scrum para maximizar ese valor. Cualquiera que tenga la intención de validar su conocimiento del marco Scrum y su capacidad para respaldar la creación y entrega de valor debe realizar esta certificación, que también se ofrece en competencias más altas (PSPO II y PSPO III).

Costo: $150, $250, $500 dólares para PSPO I, II, III, respectivamente

Gerente de Proyectos Ágiles Certificado

Esta certificación ofrecida por la Asociación Internacional de Gerentes de Proyectos (IAPM) es para candidatos que tienen un conocimiento básico de gestión ágil de proyectos. Su objetivo es ayudar a los candidatos a comprender cómo establecer e implementar un proyecto ágil de manera eficiente, brindándoles herramientas para completar las actividades rutinarias del proyecto que abarcan desde el inicio hasta el cierre del proyecto. La certificación IAPM se ofrece en tres niveles de competencia: Básico (Administrador de proyectos junior certificado), Intermedio (Administrador de proyectos ágiles certificado) y Avanzado (Administrador de proyectos ágiles senior certificado). Se puede tomar sin cursos de un proveedor de capacitación, siempre que la autopreparación sea lo suficientemente sólida.

Costo: de $90 a $580 dólares , según el nivel de competencia

SAFe Agilist

La certificación SAFe Agilist cubre los fundamentos de SAFe , los principios y prácticas de la transformación Lean Agile y las herramientas necesarias para liderar SAFe Agile en entornos remotos con equipos distribuidos. La certificación ayuda a los candidatos a comprender cómo las empresas pueden generar agilidad comercial con SAFe y mejorar la calidad, la productividad, el compromiso de los empleados y el tiempo de comercialización. Brinda a los titulares de la certificación experiencia en hacer que las organizaciones estén más centradas en el cliente y en la ejecución de importantes eventos de planificación y alineación de SAFe, como la planificación de PI. La certificación se combina con capacitaciones, que son proporcionadas por varios proveedores de capacitación y no se ofrecen de forma independiente. Dependiendo de los proveedores de formación seleccionados, los precios pueden variar en un amplio rango.

Costo: De $650 a $900 dólares.

Propietario/gerente de producto de SAFe

La certificación SAFe Product Owner/Product Manager guía a los candidatos a través de las responsabilidades estratégicas requeridas para estos roles en Agile Release Train. Ofrece herramientas para trabajar de manera eficiente en ubicaciones remotas con equipos dispersos e imparte conocimientos sobre cómo los propietarios y gerentes de productos deben trabajar en colaboración para obtener los mejores resultados comerciales y para los clientes. Los temas incluyen diseño centrado en el cliente; procesos de prueba; colaborar con equipos de ingeniería y partes interesadas del negocio; cómo escribir epopeyas, reportajes e historias; y las formas de diseñar, priorizar, construir, probar y entregar productos con productividad mejorada y calidad superior. La certificación se combina con capacitaciones proporcionadas por varios proveedores de capacitación y no se ofrece de forma independiente. Dependiendo de los proveedores de formación seleccionados, los precios pueden variar en un amplio rango.

Costo: De $550 a $850 dólares.

Scrum Master de SAFe

La certificación SAFe Scrum Master tiene como objetivo ayudar a los candidatos a entrenar equipos ágiles para generar valor comercial, brindando habilidades tácticas para ser un maestro Scrum eficiente en una organización SAFe. También ofrece instrucción para facilitar eventos ágiles, como planificación de iteraciones, standups y retrospectivas, e imparte conocimientos sobre la implementación de DevOps para un flujo y una entrega continuos. La certificación se combina con capacitaciones proporcionadas por varios proveedores de capacitación y no se ofrece de forma independiente. Dependiendo de los proveedores de formación seleccionados, los precios pueden variar en un amplio rango.

Costo: De $595 a $1,300 dólares.

Scrum Master certificado (CSM)

La credencial Certified ScrumMaster proporciona una comprensión del marco Scrum y una perspectiva de las responsabilidades, eventos y artefactos del equipo. También proporciona una comprensión de cómo guiar a un equipo para aplicar Scrum. El curso interactivo ayuda a aumentar las habilidades de liderazgo e influir en el cambio organizacional. Además de la certificación fundamental, también se ofrece como competencia avanzada (Certified ScrumMaster Professional). El precio de la certificación y la capacitación combinadas varía según el proveedor de capacitación seleccionado y el canal de entrega, ya sea en persona o en línea.

Costo: De $445 a $1,595 , por CSM; de $750 a $1,495 dólares, para CSM Profesional.

Propietario Certificado del Producto Scrum (CSPO)

La certificación Certified Scrum Product Owner proporciona una comprensión del marco y los principios para implementar Scrum de manera eficiente, así como las habilidades y herramientas críticas necesarias para ser un propietario de producto eficaz. Los miembros de Scrum Alliance pueden acceder a la comunidad para obtener acceso más allá del aula a través de recursos, eventos, educación y entrenamiento. Los precios de la capacitación y la certificación varían según los proveedores de capacitación seleccionados y el canal de entrega elegido.

Costo: De $495 a $1,495 dólares, para CSPO; más de $ 1,500 para CSPO Professional

Fundamentos ágiles de ICAgile (ICP)

La certificación Agile Fundamentals proporcionada por International Consortium for Agile (ICA) ofrece una comprensión de los conceptos fundamentales junto con una comprensión de la mentalidad y los principios ágiles. También conocido como ICAgile Certified Professional (ICP), el certificado allana el camino para la certificación técnica y de productos de ICAgile. Con esto, puede obtener agilidad organizacional sin depender de ninguna metodología o marco ágil en particular (es decir, SAFe, Scrum, Kanban, XP, DSDM, etc.). La certificación se combina con la capacitación de varios proveedores de capacitación, que brindan cursos en línea y presenciales. El precio varía según el proveedor y el canal de entrega.

Costo: De $800 a $1,725 dólares.

ICAgile – Propiedad Ágil del Producto (ICP-APO)

La certificación Agile Product Ownership de ICAgile imparte conocimientos para entregar con éxito software, productos y servicios a través de prácticas ágiles clave. Los propietarios de productos, los gerentes de productos, los expertos en temas de negocios, los analistas de negocios y los gerentes de proyectos pueden obtener esta certificación, que se otorga al completar con éxito la encuesta de clase y posterior a la clase. La certificación se incluye con capacitación de varios proveedores de capacitación, que brindan capacitación tanto en línea como en persona. El precio varía según el proveedor y el canal de entrega.

Costo: Más de $1,000 dólares.

ICAgile Facilitación de Equipos Ágiles (ICP-ATF)

La certificación Agile Team Facilitation está destinada a profesionales que deseen aprender a facilitar y entrenar ágilmente en un contexto de equipo. Los roles apropiados incluyen Scrum master, propietarios de productos, analistas comerciales, gerentes de productos ágiles, entrenadores ágiles y aquellos interesados ​​​​en aprovechar las capacidades de facilitación. La certificación se incluye con la capacitación de varios proveedores de capacitación, que brindan capacitación tanto en línea como en persona. El precio varía según el proveedor y el canal de entrega.

Costo: De $650 a $1,545 dólares.

Fundamentos de ICAgile Business Agility (ICP-BAF)

Los profesionales que buscan impulsar la agilidad organizacional en los entornos empresariales modernos pueden encontrar valiosa la certificación Business Agility Foundation de ICAgile. El ICP-BAF no es un sustituto directo de la credencial ICP, y aquellos que ya están en posesión del ICP pueden encontrar el ICP-BAF más útil. La certificación se combina con la capacitación de varios proveedores de capacitación, que brindan instrucción tanto en línea como en persona. El precio varía según el proveedor y el canal de entrega.

Costo: Desde $300 hasta $1,595 dólares.

ICAgile Gestión Ágil de Proyectos y Entregas (ICP-APM)

La certificación Agile Project and Delivery Management tiene como objetivo validar las habilidades de los candidatos para la entrega exitosa de productos Lean y Agile. En la capacitación se enseñan varios enfoques, incluidos proyectos y metodologías de entrega de flujo de valor. Los aprendices podrán identificar dependencias y bloqueadores, habilitar retroalimentación y aprendizaje rápidos y facilitar la entrega de valor incremental a través de esta capacitación y la certificación posterior. El ICP-APM incluye capacitación de varios proveedores de capacitación, que ofrecen capacitación tanto en línea como en persona. Los precios varían según el proveedor y el canal de entrega.

Costo: De $1,100 a $1,495 dólares.

Practicante certificado de Agile de PMI (PMI-ACP)

La credencial Agile Certified Professional del Project Management Institute (PMI) cubre varios enfoques ágiles como Scrum, Kanban, Lean, programación extrema y desarrollo basado en pruebas para aumentar su versatilidad, sin importar cómo se desarrolle el proyecto. El examen de tres horas tiene 120 preguntas de opción múltiple. Para mantener el PMI-ACP, se deben completar 30 unidades de desarrollo profesional en temas ágiles cada tres años. Los requisitos previos incluyen un título secundario, 21 horas de contacto de capacitación en prácticas ágiles, 12 meses de experiencia en proyectos generales en los últimos cinco años y ocho meses de experiencia en proyectos ágiles en los últimos tres años.

Costo: $495 dólares.

Moumita Deb Choudhury, CIO.com