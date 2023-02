Las 24 mejores herramientas de RPA disponibles en la actualidad

La Automatización Robótica de Procesos puede agilizar los flujos de trabajo comerciales al eliminar las tediosas tareas manuales sin necesidad de rediseñar por completo los sistemas heredados.

Incluso el lugar de trabajo moderno puede ser aburrido y repetitivo. Ingrese a la Automatización Robótica de Procesos (RPA): un conjunto inteligente de herramientas que implementa IA y opciones de código bajo para simplificar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo a todos, al tiempo que agrega protecciones que pueden evitar errores costosos.

¿Qué es RPA?

La automatización robótica de procesos (RPA) es una aplicación de tecnología, regida por la lógica comercial y entradas estructuradas, destinada a automatizar los procesos comerciales. Con las herramientas de RPA, una empresa puede configurar un software o un “robot” para capturar e interpretar aplicaciones para procesar una transacción, manipular datos, generar respuestas y comunicarse con otros sistemas digitales.

En algunas organizaciones, RPA es una forma de modernizar el software antiguo sin reemplazarlo. La mayoría de las organizaciones tienen aplicaciones comerciales que funcionan perfectamente bien, pero requieren que los usuarios hagan clic en las mismas casillas con los mismos patrones durante todo el día. Las herramientas de RPA tienen como objetivo reemplazar ese tedio, agregando una nueva capa para automatizar tareas repetitivas sin tener que reinventar la aplicación en su núcleo.

Beneficios de RPA

RPA también es una forma relativamente simple de integrar algoritmos de IA en aplicaciones antiguas. Muchas plataformas RPA ofrecen herramientas de aprendizaje automático y visión por computadora que pueden guiar el código anterior. El reconocimiento óptico de caracteres, por ejemplo, podría extraer una orden de compra de una imagen de documento cargada y activar el software de contabilidad para que se ocupe de ella. La capacidad de extraer palabras y números de las imágenes es de gran ayuda para las empresas con muchos documentos, como los seguros o la banca.

Sin embargo, el mayor beneficio puede ser cómo se “programan” o “entrenan” las herramientas de RPA, un proceso mediante el cual los robots de las plataformas “aprenden” viendo cómo los usuarios comerciales hacen clic. Este trabajo, a veces llamado “descubrimiento de procesos”, puede usar un flujo de clics para imitar lo que acaban de hacer sus usuarios, de forma similar a cómo se pueden crear macros de hojas de cálculo.

Aún así, RPA no es automático. La intervención manual y los ajustes son necesarios durante el entrenamiento. A veces, el código debe escribirse para manejar lo que no puede lograr un bot preconfigurado. Pero no tendrás que hacer mucho de esto. Además, los bots se vuelven cada vez más inteligentes, lo que facilita la capacitación y reduce la frecuencia de los casos extremos. Las rutinas de IA también pueden ayudar a buscar patrones que puedan acelerar los bots en el futuro.

Las herramientas RPA se han convertido en parte de ecosistemas más grandes que mapean y administran la arquitectura informática empresarial. Estos sistemas pueden administrar las diversas API y servicios al mismo tiempo que ayudan al flujo de datos con bots adicionales.

Las herramientas de RPA también están comenzando a asumir roles en la gestión de la nube. Si bien las primeras iteraciones estaban dirigidas a usuarios de escritorio, las funciones que ayudan con el control de back-end son más comunes. Los límites entre RPA para el escritorio y el mantenimiento de bases de datos y servicios se están desdibujando cada vez más.

El mercado de RPA ofrece una combinación de herramientas nuevas diseñadas específicamente y herramientas más antiguas a las que se les han dado funciones para agregar automatización. Algunas comenzaron como herramientas de gestión de procesos empresariales (BPM) y se ampliaron con nuevas funciones. Algunos proveedores comercializan sus herramientas como “automatización de flujo de trabajo” o “gestión de procesos de trabajo”. Otros distinguen RPA de la “automatización de procesos comerciales” al decir que RPA incluye rutinas de inteligencia artificial y visión artificial más sofisticadas.

A continuación se muestra una lista alfabética de las principales herramientas de RPA disponibles en la actualidad. Para obtener más información sobre cómo determinar qué herramienta RPA es la mejor para su organización, consulte “Cómo elegir el software RPA: 10 factores clave a considerar“.

HERRAMIENTA RPA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CASOS DE USO Airslate Edición de documentos y seguimiento de firmas. Tramitación de contratos y convenios Appian Los bots centrados en Java ofrecen un rango multiplataforma Gestión de clientes y tramitación de trámites de cumplimiento Automation Anywhere El administrador del Centro de excelencia (CoE) realiza un seguimiento del rendimiento de los distintos bots en un tablero centralizado; Bot Insight profundiza para rastrear el rendimiento de cada bot Apertura del desarrollo y la implementación de bots en toda la empresa AutomationEdge Los precios de pago por uso simplifican la adopción gestión de chatbots; Procesamiento de documentos de front, middle y back-office AWS Lambda Automatización de flujos de datos de back-end en la nube de Amazon Solucionar problemas y suavizar el movimiento de datos entre servicios Cyclone Robotics Creado para el mercado chino con una amplia gama de complementos que abordan las principales plataformas y servicios con IA Una amplia gama de mercados, incluido el móvil Datamatics Integración con IA para OCR y análisis de lenguaje; integración de mainframe; version de escritorio Soporte de chatbot y call center; automatización de escritorio EdgeVerve Systems Edición de código abierto; una integración más estrecha con la IA para el procesamiento contextual y visual Gestión de la cadena de suministro, transacciones financieras Fortra Automate Integración con aplicaciones de escritorio de Microsoft Procesamiento de reclamaciones, industrias de servicios IBM Automation Experiencia profunda con el flujo de trabajo empresarial; integración con muchos mainframes Captura de datos, gestión de procesos científicos; automatización de decisiones comerciales, atención al cliente de primera línea Kofax Integración con herramientas de gestión de contenido empresarial; plataforma de microaplicaciones para simplificar la implementación Administrar colecciones de contenido; integración de canalización de datos Laiye Chatbots impulsados ​​por IA y robots nativos de la nube El Sistema de Ejecución de Trabajo ofrece soporte general para tareas comerciales centradas en documentos Microsoft Power Concéntrese en la plataforma Windows 10 u 11 en el escritorio o en Azure Empoderamiento amplio en toda la empresa; Integración de IA MuleSoft RPA (anteriormente Servicetrace) El OCR basado en IA y un buen editor fomentan el desarrollo; la reciente fusión reforzará la integración con flujos de trabajo basados ​​en API Banca, servicios públicos y otras industrias con mucho trabajo impulsado por el cumplimiento NICE Integración entre asistentes de escritorio y backend del lado del servidor Automatización de centros de llamadas; herramientas de servicio al cliente; acelerar el flujo de trabajo mediante la creación de robots que primero aprenden ayudando a los humanos antes de pasar a la autonomía total en la oficina administrativa Nintex Estrecha integración con las herramientas de escritorio dominantes Canalizaciones de cumplimiento dominadas por documentos NTT-AT WinActor Gran integración con las herramientas de Microsoft Procesamiento de correo electrónico e integración de bases de datos; automatización de hojas de cálculo Pega Totalmente integrado con el conjunto de herramientas empresariales para desarrollar, implementar y automatizar el procesamiento de datos Cumplimiento normativo e integración Rocketbot Bots basados ​​en Python Procesamiento de documentos y extracción de datos. Samsung SDS Brity RPA Dirigido a mejorar el flujo de negocios industriales y empresariales a través de la automatización. Ahorro de tiempo y mejora de la calidad para tareas impulsadas por la empresa SAP Integración con la pila de SAP Automatización de los procesos comerciales rastreados e impulsados ​​por SAP SS&C Blue Prism Gran inversión en IA, incluida la visión artificial y el análisis de sentimientos para clasificar y responder a todos los mensajes. Creación de una cadena completa de procesamiento de documentos y mensajes UiPath El entorno abierto permite la integración de código VB.Net, C#, Python y Java cuando aumentan los desafíos Integración con soluciones de pila heredadas completas; procesamiento de transacciones WorkFusion Trabajadores digitales adaptados a roles comunes para RPA y automatización de la fuerza laboral. Correo electrónico e interacción con el cliente; enrutamiento de tareas

Airslate

Las tareas centradas en documentos, como la edición de PDF o la generación de firmas electrónicas para contratos, son uno de los enfoques de Airslate. Los bots para simplificar el flujo de trabajo están programados con Flow Creator de arrastrar y soltar . Los recursos preprogramados incluyen conexiones a los principales backends como Salesforce, así como una colección de plantillas para procesos comunes.

Características principales: edición de documentos y seguimiento de firmas

Principales casos de uso: Procesamiento de contratos y acuerdos

Appian

Appian adquirió Jidoka en 2020 y cambió el nombre del producto a Appian RPA mientras lo integraba con su suite de automatización de procesos digitales. Jiodkaes un término japonés que podría traducirse como “automatización con un toque humano”, una referencia a cómo sus robots de software están entrenados para emular a los humanos que interactúan con los sistemas estándar: terminal de mainframe, web, bases de datos, etc. El entorno de desarrollo integrado (IDE) de bajo código de Appian RPA fomenta la creación rápida de bots personalizados, mientras que el tablero rastrea todos los robots operativos y puede crear un video de la pantalla para ayudar a depurar los bots implementados en la nube de Appian. La información se ingiere en lo que ellos llaman un “tejido de datos” lleno no solo de números y letras, sino también de relaciones entre elementos. Una integración más profunda en las plataformas de escritorio y móviles lleva su herramienta a los límites de cualquier red empresarial.

Características principales: los bots centrados en Java ofrecen un rango multiplataforma

Principales casos de uso: gestión de clientes y procesamiento de trámites de cumplimiento

Automation Anywhere

Bot Store en Automation Anywhere ofrece una colección de herramientas para la plataforma Automation 360 que realizan clics y seguimiento estándar, así como procesos que unen archivos de datos complejos. Hay bots para extraer información de hojas de cálculo, archivos o páginas web, y bots para almacenar esta información en bases de datos para seguimiento de problemas, procesamiento de facturas y más. Muchos de los bots se basan en API, como la API de análisis de imágenes de Microsoft Azure . Uno de los objetivos es abrir el acceso en toda la empresa con herramientas fáciles de automatizar como AARI , que pueden convertir cualquier aplicación web en un trabajador automatizado. También ofrecen una “ edición comunitaria” que es gratis para pequeñas empresas con un flujo de trabajo limitado y un servicio basado en la nube , lo que le ahorra la molestia de instalar y mantener el RPA.

Características principales: el administrador del Centro de excelencia (CoE) realiza un seguimiento del rendimiento de los distintos bots en un tablero centralizado; Bot Insight profundiza para rastrear el rendimiento de cada bot

Principales casos de uso: abrir el desarrollo y la implementación de bots en toda la empresa

AutomationEdge

Los bots de AutomationEdge ofrecen “hiperautomatización” a través de una combinación de interacción API e IA. El enfoque es interactuar con páginas web, bases de datos y hojas de cálculo de Excel. Su “RPA conversacional” brinda una interfaz de lenguaje natural para muchas interacciones. Muchos bots en la tienda de bots están preconfigurados para industrias o secciones específicas de una empresa, como recursos humanos o relaciones con los clientes. AutomationEdge también ofrece una versión gratuita limitada en tiempo, pasos y alcance. Algunas opciones impulsadas por IA, como RPA conversacional y procesamiento inteligente de documentos, no están incluidas. También está disponible un servicio basado en la nube para aquellos que no quieran instalarlo.

Características principales: los precios de pago por uso simplifican la adopción

Principales casos de uso: gestión de chatbots; Procesamiento de documentos de front, middle y back-office

AWSLambda

La nube de Amazon está llena de opciones para el procesamiento de datos. Las funciones Lambda actúan como un pegamento lógico para conectar servicios y automatizar el flujo de trabajo a través de sus redes. Las funciones pueden ser tan pequeñas o tan grandes como sea necesario y pueden activarse cuando llegan nuevos datos. Las funciones de Lambda están destinadas más a la automatización del trabajo en el backend y son más eficientes cuando se trabaja con los servicios de AWS, pero se pueden conectar a cualquier servicio con trabajo adicional.

Características principales: Automatización de flujos de datos de back-end en la nube de Amazon

Principales casos de uso: solucionar problemas y suavizar el movimiento de datos entre servicios

Cyclone Robotics

El conjunto de herramientas Cyclone se está convirtiendo en una amplia selección de herramientas que admiten el desarrollo de código bajo y no tan bajo. Su RPA Studio reúne herramientas básicas de automatización para construir canalizaciones de datos con herramientas avanzadas de IA para OCR y visión por computadora. También ofrece una opción de código bajo para integrar múltiples herramientas en un flujo de trabajo cohesivo y automatizado. Las pequeñas y medianas empresas también pueden ejecutar las herramientas en la nube de Cyclone utilizando el servicio EasyPie.

Características principales: creado para el mercado chino con una amplia gama de complementos que abordan las principales plataformas y servicios con IA

Principales casos de uso: una amplia gama de mercados, incluido el móvil

Datamatics

TruBots, el nombre que Datamatics le da a sus programas individuales, se crean con TruBot Designer, una herramienta que le permite crear y editar el software. Gran parte del trabajo se logra arrastrando y soltando componentes en un diseñador visual, pero los desarrolladores también pueden ajustar el código generado por el sistema en un IDE. Los bots se pueden coordinar con TruBot Cockpit, y el sistema enfatiza el procesamiento de texto con herramientas especiales para escanear imágenes y dar sentido al texto no estructurado. La herramienta se ejecuta en la nube, pero algunas funciones se pueden instalar en su propia máquina con una edición personal para manejar tareas más personales, algo que Datamatics llama la “democratización de RPA”. Los equipos con cargas de trabajo con muchos documentos pueden usar TruCap , una herramienta para la ingesta de datos sin plantillas.

Principales características: Integración con AI para OCR y análisis de lenguaje; integración de mainframe; version de escritorio

Principales casos de uso: Chatbot y soporte de centro de llamadas; automatización de escritorio

EdgeVerve Systems

El sistema AssistEdge ayuda a desarrollar su infraestructura de procesamiento de datos mediante la integración con las principales fuentes de datos y el seguimiento de los usuarios para descubrir patrones de trabajo comunes con AssistEdge Discover. Los centros de llamadas y los portales de ayuda al cliente pueden usar AssistEdge Engage para automatizar las tareas repetitivas de orquestar múltiples sistemas heredados. Cuando es posible, EdgeVerve confía en la IA para brindar ayuda contextual y procesar formularios entrantes y otros datos. El sistema de procesamiento de documentos, XtractEdge, por ejemplo, ofrece OCR para acelerar el procesamiento de formularios. La empresa también cuenta con sistemas optimizados para industrias como la gestión de la cadena de suministro (TradeEdge) o la banca. Ofrece migración desde el escritorio a una solución en la nube y una edición de código abierto.

Características principales: edición de código abierto; una integración más estrecha con la IA para el procesamiento contextual y visual

Principales casos de uso: gestión de la cadena de suministro, transacciones financieras

Fortra Automate

Las herramientas RPA de Fortra (anteriormente HelpSystems) abordan tareas comerciales que van desde responder consultas hasta generar informes. La herramienta principal de Automatización de escritorio extrae fuentes de datos e interactúa con aplicaciones web y software local mediante la simulación de eventos en la GUI de Windows. Hay un énfasis en las herramientas de Microsoft Office para producir informes, tanto textuales como gráficos, consumidos durante la gestión de una empresa. Los trabajos más grandes que abarcan varios escritorios pueden usar Automate Plus y Automate Ultimate para una mayor escala. El escaneo de documentos se realiza con Automate Intelligent Capture. Todos integran capacidades de seguridad y auditoría para ayudar a los administradores después del desarrollo.

Características principales: Integración con las aplicaciones de escritorio de Microsoft

Principales casos de uso: procesamiento de reclamaciones, industrias de servicios

IBM Automation

IBM ofrece una amplia gama de opciones para automatizar tareas menores, divididas en productos separados y agrupadas bajo el paraguas de IBM Automation. IBM Cloud Pak for Business Automation, por ejemplo, proporciona un estudio de código bajo para probar y desarrollar estrategias de automatización. Las herramientas de IA proporcionan reconocimiento óptico de caracteres para documentos. Watson Assistant brinda atención al cliente con bots integrados . Los equipos pueden iterar sobre los flujos de trabajo y explorar estrategias hipotéticas con las herramientas de Processing Mining. Todo el software se puede implementar localmente o en la nube de IBM.

Características principales: profunda experiencia con el flujo de trabajo empresarial; integración con muchos mainframes

Principales casos de uso: captura de datos, gestión de procesos científicos; automatización de decisiones comerciales, atención al cliente de primera línea

Kofax

ImageTech Systems fabrica Kofax, un conjunto de bots para el procesamiento de documentos y la automatización del flujo de trabajo. Su Design Studio ofrece un IDE para convertir el código escrito en Java, Python u otro lenguaje de programación en instrucciones para sus bots. Algunos usuarios querrán usar su código de descubrimiento de procesos automatizado para rastrear los flujos de trabajo existentes y producir bots. El código también se puede dividir en herramientas más pequeñas llamadas Kapow Kapplets que manejan tareas enfocadas localmente. Todo el comportamiento se rastrea con análisis estándar y se informa a través de un tablero para que pueda detectar fallas robóticas.

Características principales: Integración con herramientas de administración de contenido empresarial; plataforma de microaplicaciones para simplificar la implementación

Principales casos de uso: gestión de colecciones de contenido; integración de canalización de datos

Laiye

Laiye es otra plataforma que emerge del mercado chino para apuntar a grupos minoristas y otros con amplios requisitos de clientes. Automation Creator es un IDE de arrastrar y soltar para convertir el flujo de trabajo en robots que se pueden implementar y rastrear con herramientas como el Centro de creatividad.

Principales características: chatbots impulsados ​​por IA y robots nativos de la nube

Principales casos de uso: el sistema de ejecución de trabajo ofrece soporte general para tareas comerciales centradas en documentos

Microsoft Power

La herramienta Power Automate de Microsoft es parte de la plataforma Power de la empresa para crear aplicaciones, agentes virtuales e informes de BI. La herramienta de escritorio se centra en la automatización de las operaciones comunes de Windows 10 (y versiones posteriores), mientras que la herramienta en la nube maneja las tareas del lado del servidor. La interfaz fácil de usar permite a todos realizar un seguimiento de su flujo de trabajo y convertirlo en una rutina editable y automatizada. Power Advisor realiza un seguimiento de las estadísticas sobre el rendimiento para localizar cuellos de botella y otros problemas. Microsoft está integrando parte de su IA en Power. Los usuarios pueden crear nuevos scripts de automatización con lenguaje natural describiendo lo que debería suceder. (Se dice que está en versión preliminar). AI Buildertambién puede crear e implementar modelos que hacen predicciones e incluso decisiones, quitando más trabajo de los hombros de los usuarios.

Características principales: Centrarse en la plataforma Windows 10 u 11 en el escritorio o en Azure

Principales casos de uso: empoderamiento amplio en toda la empresa; Integración de IA

MuleSoft RPA (anteriormente Servicetrace)

La herramienta Mulesoft RPA de Salesforce, antes conocida como Servicetrace, ahora forma parte de una plataforma más grande para la automatización del lugar de trabajo y la arquitectura empresarial. Las herramientas RPA utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático para ayudar a decodificar documentos y recopilar datos automáticamente. La automatización se puede programar con RPA Builder de arrastrar y soltar , que ofrece soluciones basadas en asistentes, o se puede recopilar automáticamente con RPA Recorder, que observa a los usuarios para capturar tareas repetitivas. Cuando los resultados se implementan con el administrador de bots, la escala vertical del sistema mejora las operaciones paralelas, lo que permite que varios bots se ejecuten simultáneamente.

Características principales: OCR basado en IA y un buen editor fomenta el desarrollo; la reciente fusión reforzará la integración con flujos de trabajo basados ​​en API

Principales casos de uso: banca, servicios públicos y otras industrias con un trabajo pesado impulsado por el cumplimiento

NICE

Los robots NICE están diseñados para funcionar como asistentes supervisados ​​de humanos o, si son lo suficientemente competentes, como herramientas administrativas no supervisadas. El objetivo es la “Orquestación del viaje”, de modo que los clientes o el personal reciban ayuda en cada paso de la canalización digital. Un asistente, NEVA, se considera un asistente amigable y un “multiplicador de la fuerza laboral” para problemas de servicio al cliente. El compositor de escenas para Real-Time Designer puede realizar un seguimiento de cómo los clics y las pulsaciones de teclas interactúan con las páginas web. Los datos de otras fuentes se pueden recopilar a través de conectores a fuentes administrativas estándar, como servidores SAP, Siebel y .Net. Su CXexchange ofrece cientos de extensiones y agentes que aceleran la integración. CXone, su plataforma abierta en la nube, ayuda a respaldar este crecimiento en todo el mundo.

Principales características: Integración entre asistentes de escritorio y backend del lado del servidor

Principales casos de uso: Automatización de centros de llamadas; herramientas de servicio al cliente; acelerar el flujo de trabajo mediante la creación de robots que primero aprenden ayudando a los humanos antes de pasar a la autonomía total en la oficina administrativa

Nintex

Las herramientas RPA de Kryon ahora forman parte de la constelación de automatización de datos de Nintex, creando una plataforma completa para administrar procesos y flujos de trabajo comerciales. Process Discovery ayuda a encontrar el trabajo que debe automatizarse y convertirse en bots que se pueden implementar y rastrear. Para los procesos con muchos documentos que pueden requerir firmas, la colección de bots RPA de Nintex se centra en la integración con las herramientas de Office365, Salesforce y Adobe para automatizar el proceso de creación de documentos y firmarlos en una canalización legal digitalizada. Los resultados pueden ejecutarse en la nube o en las instalaciones.

Principales características: Estrecha integración con las herramientas de escritorio dominantes

Principales casos de uso: canalizaciones de cumplimiento dominadas por documentos

NTT-AT WinActor

WinActor de NTT-AT se creó para ahorrar tiempo a los usuarios de Windows al automatizar los pasos más comunes. Se integra con las principales herramientas de Microsoft para crear flujos de trabajo sofisticados mediante el registro de las acciones de los usuarios. Estos se convierten en escenarios y los usuarios pueden desencadenar estos escenarios cuando ocurre un nuevo evento, como la llegada de un correo electrónico. Una nueva solicitud de información, por ejemplo, se puede convertir en un cliente potencial calificado para la base de datos de ventas con unos pocos clics. Una amplia variedad de bibliotecas complementarias pueden ampliar la herramienta para manejar tareas específicas, como la creación de versiones de PDF.

Características principales: gran integración con las herramientas de Microsoft

Principales casos de uso: procesamiento de correo electrónico e integración de bases de datos; automatización de hojas de cálculo

Pega

Pega de Pegasystems ofrece una amplia variedad de herramientas que aceleran la integración y el procesamiento para las empresas, incluidos clasificadores de IA, chatbots, herramientas de soporte de DevOps y RPA puro. La creación de la automatización adecuada puede comenzar con la herramienta de inteligencia de la fuerza laboral impulsada por IA de Pega , un bot que se instala en los escritorios para rastrear cómo trabajan las personas. Esta encuesta revelará cuellos de botella en los que se puede automatizar un procesamiento back-end deficiente ahora y en el futuro. Pega quiere ofrecer aplicaciones de “autocuración” y “autoaprendizaje” que puedan usar IA y otras estadísticas para reconocer nuevas oportunidades para una mejor automatización. Pega admite casos de uso comunes, como la conciliación de transacciones financieras y la incorporación de nuevos clientes. La compañía también ofrece opciones de código bajo para BPM.

Características principales: Totalmente integrado con el conjunto de herramientas empresariales para desarrollar, implementar y automatizar el procesamiento de datos

Principales casos de uso: Cumplimiento normativo e integración

Rocketbot

Hacer malabarismos con documentos con bots basados ​​en Python en escritorios Linux, Mac o Windows es el enfoque principal de Rocketbot. El texto se puede extraer usando el Rocketbot Telescope y luego alimentar los datos respaldados usando bots entrenados por el editor de arrastrar y soltar de Rocketbot Studio. Rocketbot Orquestador los administrará, ejecutándolos según sea necesario mientras recopila estadísticas.

Características principales: bots basados ​​en Python

Principales casos de uso: procesamiento de documentos y extracción de datos

Samsung SDS Brity RPA

Brity RPA de Samsung SDS se divide en tres partes. Designer ofrece diagramas de flujo de arrastrar y soltar para servicios heredados de back-end empresariales y de escritorio a través de una variedad de conectores. El bot programa y ejecuta varios trabajos en momentos preestablecidos o en respuesta a eventos, reinicia máquinas virtuales y simula todos los eventos que podría generar un ser humano real. Los trabajos más grandes e independientes se pueden dividir para ejecutarlos en el procesador Bot. Samsung también está integrando una amplia variedad de rutinas de IA (ML, NLP, visual y analítica) y se está expandiendo para ofrecer software de colaboración para equipos.

Características principales: Dirigido a mejorar el flujo de negocios industriales y empresariales a través de la automatización .

Principales casos de uso: Ahorro de tiempo y mejora de la calidad para tareas impulsadas por la empresa

SAVIA

SAP ahora ofrece una opción de automatización de procesos robóticos para simplificar muchas de las operaciones de flujo de trabajo con su software. La herramienta de SAP puede observar a los equipos actuales para imitar sus acciones. Cuando haya terminado, puede modificar el proceso en un IDE de código bajo de arrastrar y soltar. Los resultados se implementan en el entorno de SAP para vivir como bots atendidos o desatendidos. Los equipos que deseen aprovechar el trabajo de otros pueden recurrir a la tienda SAP RPA para descargar bots para tareas comunes, como desempaquetar hojas de cálculo de Excel en busca de pedidos para reconocer y categorizar.

Características principales: Integración con la pila de SAP

Principales casos de uso: Automatización de los procesos comerciales rastreados e impulsados ​​por SAP

Prisma azul SS&C

SS&C B lue Prism, una de las primeras empresas de RPA que comenzó en 2012, impulsa la “automatización inteligente” que combina más IA en el proceso para simplificar los procesos de escala y adaptación. El énfasis está en el uso de la IA y el aprendizaje automático para “crear viajes” para sus datos a medida que se entregan a lo largo de una cadena de bots que a menudo toman decisiones totalmente automatizadas a través de sofisticados algoritmos de aprendizaje automático. Encadena una secuencia de acciones al principio, pero luego cada acción genera estadísticas que se pueden usar para entrenar y mejorar las elecciones realizadas. La empresa también mantiene un intercambio digital donde se pueden comprar complementos y complementos de terceros para ampliar los poderes mediante la creación de conexiones con bases de datos tradicionales como MySQL, proveedores más grandes como AWS y medios de comunicación social como Twitter.

Características principales: Gran inversión en IA, incluida la visión artificial y el análisis de sentimientos para clasificar y responder a todos los mensajes.

Principales casos de uso: creación de una cadena completa de procesamiento de documentos y mensajes

UiPath

UiPath ofrece una colección completa de herramientas para descubrir flujos de trabajo a través de Process Mining y Task Analysis y convertirlos en procesos autónomos que se pueden editar y modificar. Estos robots están controlados por Orchestrator, que los activa en respuesta a eventos mientras realiza un seguimiento del comportamiento, genera informes y controla el acceso donde sea necesario para el cumplimiento. UiPath se está expandiendo a la IA y enfatiza las herramientas de visión artificial que pueden extraer información de imágenes o capturas de pantalla. Estos a menudo se centran en OCR para convertir letras y números en formas comprensibles por máquina.

Características principales: el entorno abierto permite la integración de código VB.Net, C#, Python y Java cuando aumentan los desafíos

Principales casos de uso: Integración con soluciones de pila heredadas completas; procesamiento de transacciones

WorkFusion

Los trabajadores digitales de WorkFusion vienen con nombres humanos individuales y enfoques especiales. Tara , por ejemplo, es una “principal experta en OFAC / AML que se enfoca con precisión en mantener sus transacciones libres de riesgos”. Casey es una especialista en relaciones con los clientes que está “obsesionada con crear una experiencia del cliente mejor y más rápida”. Las empresas pueden comenzar con ellos como punto de partida o crear una versión personalizada que pueda implementar OCR y algo de IA para sus tareas particulares. Los trabajadores digitales se implementan con Workforce Enterprise para funcionar de forma autónoma o trabajar como asistentes para humanos que permanecen al tanto.

Características principales: Trabajadores digitales ajustados a roles comunes para RPA y automatización de la fuerza laboral.

Principales casos de uso: correo electrónico e interacción con el cliente; enrutamiento de tareas

Open Source

Las principales empresas generalmente venden herramientas propietarias, aunque son comunes las ediciones comunitarias con funcionalidad limitada. Los procesos de código abierto son menos comunes, pero a menudo puede realizar muchas de las tareas simples encadenando algunos proyectos de código abierto. Es probable que tenga que trabajar mucho más para entrenar las herramientas usted mismo, a menudo escribiendo código en un editor. Aún así, siguen siendo una opción interesante. Echa un vistazo a Puppeteer, Selenium y Headless Firefox para un comienzo básico.

Características principales: acceso completo de código abierto al código; sin bloqueo de proveedor

Principales casos de uso: Integración web; recopilación de datos; prueba y verificación

Peter Wayner, CIO.com