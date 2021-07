Las 27 mejores empresas de SaaS para el mercado corporativo

En la actualidad, las compañías y organizaciones públicas pueden acceder a todo tipo de aplicaciones a través de la nube de un gran número de proveedores de SaaS. Aunque algunos de los más conocidos ofrecen aplicaciones empresariales básicas, hay muchos que proporcionan software más especializado a través de este modelo.

Estos son los 27 principales proveedores de SaaS que ofrecen servicios de marketing, publicidad, gestión de documentos y contenidos, colaboración, comercio electrónico, recursos humanos, contabilidad, gestión de servicios por suscripción, análisis de software y mucho más.

Atlassian

Atlassian es un proveedor de software empresarial que crea productos diseñados para usuarios como gestores de proyectos, desarrolladores de software y gestores de contenidos. Quizá sea más conocida por Jira, su aplicación de seguimiento de incidencias, y Confluence, su producto de colaboración en equipo y ‘wiki’.

El software de la empresa ayuda a los equipos a organizar, discutir y completar el trabajo compartido. Equipos de más de 144.000 organizaciones, como General Motors, Bank of America Merrill Lynch, la NASA, Lyft, Verizon y Spotify, utilizan los productos de Atlassian para el seguimiento de proyectos, la creación y el intercambio de contenidos y la gestión de servicios.

Además del seguimiento de proyectos y problemas, la línea de software Jira ofrece planificación ágil de la empresa, gestión empresarial básica y servicio de atención al cliente y de TI. Los productos de Atlassian también brindan gestión y comunicación de incidencias, colaboración de documentos, control de versiones Git, integración continua y gestión de lanzamientos, y seguridad en la nube, incluyendo control de acceso, inicio de sesión único y gestión de identidades.

Adobe

Adobe Experience Cloud es un conjunto de aplicaciones de marketing, análisis, publicidad y comercio. Cada una de ellas está integrada en una plataforma en la nube, junto con el servicio, la asistencia y un ecosistema abierto.

Entre los productos que ofrece Adobe se encuentran los análisis (incluidos los de la web, el marketing y los canales cruzados, y los análisis predictivos), los perfiles de audiencia, la gestión de contenidos, la gestión de campañas (incluidos el marketing por correo electrónico, los recorridos de los clientes y el marketing omnicanal), la publicidad y la personalización.

ADP

El proveedor de gestión de nóminas ADP ofrece un conjunto de aplicaciones de gestión del capital humano para recursos humanos (RRHH), nóminas y beneficios para los empleados. Los servicios de RRHH incluyen el acceso a formularios y documentos, una función para crear manuales personalizados para los empleados, un asistente de descripción de puestos de trabajo para desarrollar descripciones detalladas de los mismos y chequeos de RRHH para comparar las prácticas de RRHH de una empresa con las mejores prácticas estándar.

Los servicios de nóminas incluyen el procesamiento de nóminas en línea; el cálculo de los impuestos sobre las nóminas; el apoyo al cumplimiento de la normativa; la configuración personalizada y la integración de las nóminas con RRHH; y la sincronización automática de los datos de los empleados. Los servicios de administración de los beneficios de los empleados incluyen la administración de beneficios como los planes de jubilación y el seguro médico de grupo.

Cisco

La oferta SaaS de Cisco, WebEx, es un conjunto de aplicaciones de reuniones online, conferencias web y videoconferencias, que incluye centros de reuniones, formación, eventos, asistencia y ventas. Todos los productos WebEx forman parte de la cartera de colaboración de Cisco. La suite de WebEx es un servicio basado en la nube que proporciona un conjunto de colaboración para que los equipos creen contenido, se reúnan, envíen mensajes, llamen, utilicen pizarras y compartan datos, independientemente de su ubicación.

DocuSign

La nube de acuerdos de DocuSign está diseñada para facilitar las relaciones comerciales entre las partes, mediante contratos y otros tipos de acuerdos. Incluye más de una docena de aplicaciones que cubren el proceso de alianzas, incluyendo la preparación, firma, actuación y gestión de acuerdos.

Entre las funciones se encuentran la generación y negociación de acuerdos como parte de un sistema completo de gestión del ciclo de vida de los contratos, la generación de contratos de venta a través de Salesforce, las firmas electrónicas, varias opciones de identidad, la firma basada en certificados y la notaría electrónica.

Eventbrite

Eventbrite es una plataforma de gestión de eventos y venta de entradas basada en la nube que permite a los usuarios organizar eventos y vender entradas online para eventos como programas benéficos, festivales de música y conferencias.

El software de gestión de eventos de la empresa está diseñado para ayudar a las compañías a hacer crecer sus eventos a través de herramientas integradas de promoción y de compartición en redes sociales; permite supervisar el rendimiento de las ventas mediante el acceso a informes, enviar invitaciones y hacer un seguimiento de la venta de entradas, y escanear las entradas en los eventos.

GitHub

GitHub, ahora filial de Microsoft, ofrece alojamiento para el control de versiones de desarrollo de software mediante Git, un sistema de control de versiones distribuido para el seguimiento de los cambios en el código fuente durante el desarrollo de software. La oferta en la nube de la empresa proporciona toda la funcionalidad de control de versiones y gestión del código fuente de Git, así como sus propias características, como el control de acceso y las capacidades de colaboración, incluido el seguimiento de errores, las solicitudes de características, la gestión de tareas y los wikis.

Google

G Suite es la oferta de software de productividad de Google Cloud, compuesta por aplicaciones como Gmail (correo electrónico), Docs (creación y compartición de documentos), Sheets (creación y compartición de hojas de cálculo), Drive (almacenamiento y sincronización de archivos) y Calendar (gestión y programación del tiempo). G Suite también cuenta con ofertas específicas para empresas, como Hangouts Meet para reuniones de vídeo y Hangouts Chat para la colaboración.

La plataforma es utilizada por más de mil millones de personas y más de cinco millones de empresas de pago en todo el mundo, según Google. G Suite está diseñado con colaboración en tiempo real e inteligencia artificial.

Los clientes de G Suite abarcan sectores y empresas de todos los tamaños, incluidas empresas “nativas digitales” como Spotify y Netflix, líderes de mercado establecidos como Airbus y Whirlpool, y empresas con grandes plantillas móviles de primera línea.

La inteligencia artificial (IA) es un componente clave de G Suite, con funciones como Smart Compose, Explore, Quick Access, Nudging y Smart Reply. G Suite también ofrece integraciones de flujos de trabajo de terceros con ofertas de SAP, Salesforce, Microsoft, Box, Slack y Zoom.

GoToMeeting

Esta aplicación de reuniones online admite conexiones seguras a través de cualquier tipo de dispositivo. GoToMeeting cuenta con funciones de mensajería empresarial que permiten a los usuarios chatear con otras personas, tanto de dentro como de fuera de la empresa, y pasar al instante a una reunión completa. Otras características incluyen un Asistente de Reuniones Inteligente que permite a los usuarios buscar y compartir transcripciones automáticas de las reuniones grabadas; una sala de reuniones personal con URL personalizada; hasta 25 transmisiones de vídeo de alta definición por sesión; uso compartido de escritorios y aplicaciones; y grabación en la nube para almacenar las reuniones online y facilitar su revisión y compartición.

Intuit

Junto con TurboTax y Mint, Intuit ofrece QuickBooks, un paquete de software de contabilidad, como servicio en la nube. Las aplicaciones de QuickBooks están dirigidas sobre todo a las pequeñas y medianas empresas e incluyen funciones como el pago a clientes, la gestión y el pago de facturas y la gestión de nóminas. Intuit ha integrado en QuickBooks una serie de funciones basadas en la web, como la capacidad de acceso remoto, la asistencia y externalización de nóminas a distancia, el pago electrónico, la banca y la conciliación en línea y el marketing.

Jamf

Jamf Pro es una suite de gestión de la movilidad empresarial (EMM) para gestionar los dispositivos de Apple. Los administradores pueden utilizar el software para aprovisionar y configurar iPhones, iPads y Macs y para automatizar otras tareas de gestión de dispositivos y aplicaciones que se ejecutan en los sistemas operativos de Apple.

La plataforma proporciona el aprovisionamiento automático de aplicaciones móviles para los usuarios. Los gestores pueden recopilar automáticamente los detalles de configuración del hardware, el software y la seguridad de los dispositivos Apple; crear informes y alertas personalizados; y gestionar las licencias de software y los registros de garantía.

Mailchimp

Mailchimp ofrece una plataforma de automatización del marketing basada en la nube y un servicio de marketing por correo electrónico. Entre los componentes clave se encuentra el CRM de marketing (gestión de la relación con el cliente), que reúne la información de contacto de la audiencia del mercado en un solo lugar para que los profesionales del marketing puedan llegar a la audiencia o a partes de ella.

También cuenta con un panel de control de la audiencia que permite a los usuarios lanzar instantáneamente campañas basadas en lo que han aprendido de los datos de la audiencia, de modo que las campañas pueden tener en cuenta los intereses de contactos específicos. Las etiquetas y los segmentos facilitan la organización de los contactos de forma significativa, para que los usuarios puedan actuar rápidamente sobre la base de los datos. Y una función de personalización garantiza que los mensajes de marketing se dirijan a las personas adecuadas y en el momento oportuno.

MathWorks

MathWorks se especializa en software de cálculo matemático, y uno de sus principales productos es MATLAB, que permite a los usuarios analizar datos, desarrollar algoritmos y crear modelos. El software, que puede utilizarse íntegramente en línea en MathWorks Cloud, combina un entorno de escritorio diseñado para los procesos de análisis y diseño iterativos con un lenguaje de programación que expresa las matemáticas de matrices y conjuntos.

MATLAB incluye un Live Editor para crear scripts que combinan código, salida y texto formateado en un cuaderno ejecutable. Las aplicaciones permiten a los usuarios ver cómo funcionan diferentes algoritmos con los datos. Los análisis pueden escalarse para ejecutarse en clusters, GPU y nubes con solo pequeños cambios de código.

Microsoft

Microsoft ofrece su suite de productividad de escritorio Office en la nube bajo el nombre de Office 365. Las organizaciones están adoptando el servicio para la productividad y la colaboración basadas en la nube. Office 365 ofrece las conocidas aplicaciones de Office, infundidas con características impulsadas por la IA, colaboración basada en el chat, reuniones de voz y vídeo, e integración de archivos en Microsoft Teams.

El servicio también incluye protección avanzada de datos y gestión de identidades, así como gestión de activos tecnológicos. Hasta la fecha, hay 180 millones de usuarios mensuales de Office 365, 175 millones de usuarios activos de Enterprise Mobility Security y 800 millones de dispositivos Windows 10 en todo el mundo, según la compañía.

Más allá de Office 365, las ofertas en la nube de Azure de Microsoft, como Azure IoT Central y Azure Sentinel, ofrecen escala e integración a través de múltiples puntos finales como Office y Windows. Y la plataforma Microsoft Power, que incluye Microsoft PowerApps, Microsoft Flow y Microsoft Power BI, está diseñada para ayudar a los clientes a utilizar los datos para impulsar los resultados empresariales.

Además, Dynamics 365 es una colección de aplicaciones empresariales inteligentes basadas en la nube diseñadas para eliminar la complejidad de los sistemas CRM y ERP dispares mediante la creación de servicios SaaS modulares que funcionan juntos en una única plataforma.

NetSuite

NetSuite, propiedad de Oracle, fue uno de los primeros proveedores de SaaS, y sus servicios en la nube han sido utilizados por unos 18.000 clientes en más de 200 países, según la empresa. Una de las principales ofertas de NetSuite es una plataforma de planificación de recursos empresariales (ERP) basada en la nube. Los componentes clave de la oferta de ERP incluyen la gestión financiera, con funciones como las finanzas y la contabilidad, la gestión de la facturación, la gestión del reconocimiento de ingresos, la planificación financiera, los informes y análisis financieros, la contabilidad y la consolidación global, y el gobierno, el riesgo y el cumplimiento (GRC).

Otras funciones principales de la oferta de ERP de NetSuite son la gestión de pedidos, diseñada para acelerar el proceso de pedido a caja vinculando las ventas, las finanzas y el cumplimiento con la fijación de precios, la gestión de pedidos de venta y la gestión de devoluciones; la gestión de la producción, para ayudar a las empresas a llevar sus productos al mercado de forma más eficiente aprovechando la visibilidad en tiempo real de los procesos de gestión de la producción; la gestión de la cadena de suministro, para definir, ejecutar y dar soporte a los planes de gestión de la cadena de suministro y la distribución desde una única plataforma; el almacén y el cumplimiento, para gestionar el inventario de principio a fin y la logística de entrada y salida en tiempo real; y el aprovisionamiento, que está diseñado para mejorar la precisión de los procesos de compra y pago.

Además de ERP, NetSuite ofrece gestión empresarial global basada en la nube, gestión de las relaciones con los clientes (CRM), gestión del capital humano, automatización de los servicios profesionales, comercio omnicanal, análisis e inteligencia empresarial.

New Relic

New Relic One es una plataforma de análisis de software que supervisa una variedad de lo que la empresa denomina “entidades” —aplicaciones, servicios, hosts, instancias, contenedores, bases de datos, etc.— para identificar sus relaciones y dependencias y permitir a las organizaciones comprender mejor el contexto de lo que importa a su negocio.

Una función de búsqueda global permite buscar en todas las cuentas de una empresa y en todos los dominios, desde los móviles hasta las aplicaciones y la infraestructura, para ofrecer una visión clara de la estructura organizativa dentro de una empresa. Otra función, GraphQL API, añade etiquetas a lo que los usuarios están supervisando para que puedan buscar rápidamente los sistemas que son relevantes para lo que están intentando conseguir.

Salesforce.com

Salesforce es una de las principales plataformas de CRM, y para muchos el producto es sinónimo de CRM en la nube. La oferta incluye una serie de funciones clave. El componente de CRM, Sales Cloud, incluye funciones como la gestión de cuentas y contactos para proporcionar una visión completa de los clientes, incluido el historial de actividades, los contactos clave, las comunicaciones con los clientes y las discusiones internas sobre las cuentas; la gestión de clientes potenciales para realizar un seguimiento de los clientes potenciales; el flujo de trabajo visual para diseñar y automatizar los procesos empresariales; y la sincronización y el uso compartido de archivos para compartir archivos y realizar un seguimiento del contenido en tiempo real.

Otro componente de Salesforce es Service Cloud, que incluye funciones como un conjunto de herramientas de productividad que ofrecen a los agentes una visión completa y compartida de cada cliente e interacción; un portal de autoservicio que conecta a los clientes con la información de la cuenta y otros contenidos; compatibilidad con múltiples canales, como la mensajería móvil, el chat web y las redes sociales; y predicciones y recomendaciones impulsadas por IA para los agentes de servicio.

Salesforce también incluye Marketing Cloud, con funciones como Journey Builder para crear experiencias de clientes en todos los canales; Email Studio, para crear campañas de correo electrónico personalizadas; Audience Studio, para capturar y utilizar datos de marketing de cualquier fuente en una plataforma de gestión de datos unificada; y Social Studio, para relacionarse con los clientes en los canales de las redes sociales.

ServiceNow

ServiceNow ofrece una plataforma empresarial en la nube construida sobre un modelo de datos que actúa como una “única fuente de verdad” para todos los activos, la base de conocimientos y los servicios empresariales de una organización. La empresa comenzó con la gestión de servicios de TI y la gestión de operaciones de TI, pero a lo largo de los años ha ampliado su tecnología de automatización de flujos de trabajo más allá de las TI a otras áreas de la empresa.

Toda la cartera de productos de la empresa se basa en la plataforma Now, un paquete de software que incluye una serie de productos y funciones para digitalizar los flujos de trabajo. La plataforma tiene tres componentes principales: IT Workflows, Employee Workflows y Customer Workflows.

El flujo de trabajo de TI incluye la gestión de servicios de TI, la gestión empresarial de TI, el desarrollo, la gestión de operaciones de TI, la gestión de activos de TI, las operaciones de seguridad y la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento. El flujo de trabajo de los empleados incluye la gestión de los servicios de TI, la prestación de servicios de RRHH y la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento. Y Customer Workflow incluye la gestión del servicio al cliente y la gestión de las operaciones de TI.

Con la plataforma Now, los clientes pueden utilizar los productos de ServiceNow o crear nuevas aplicaciones de flujo de trabajo con herramientas de desarrollo sin código o de bajo código. En el tercer trimestre de 2019, la versión Now Platform New York de ServiceNow optimizará la plataforma para tecnologías móviles, de agentes virtuales y de aprendizaje automático.

Shopify

Shopify Plus es una plataforma de comercio electrónico basada en la nube que permite a los clientes crear tiendas en línea y también es compatible con los sistemas de puntos de venta minoristas. La empresa ofrece a los minoristas en línea un conjunto de servicios que incluyen el marketing, los pagos, el envío y la participación de los clientes.

La plataforma está diseñada para simplificar el proceso de creación y mantenimiento de una tienda en línea para los pequeños comerciantes, y proporciona acceso a las pasarelas de pago, incluyendo móvil, social, y el pago en una sola pantalla de Shopify Pay. También cuenta con conexiones a sistemas de terceros, cuadros de mando para ver el rendimiento de las ventas y herramientas de informes.



Slack

Slack ofrece un software de colaboración que permite a los equipos trabajar a través de canales, donde pueden acceder a la mensajería, las herramientas y los archivos necesarios para compartir ideas y contenidos. Los canales pueden separarse por equipo, proyecto, cliente u otros factores. La popularidad de Slack se basa en una API amigable para los desarrolladores y una combinación de facilidad y potencia para los usuarios.

Con Slack, las empresas pueden compartir canales con otras organizaciones con las que trabajan habitualmente, como clientes, proveedores y socios. La comunicación puede tener lugar mediante llamadas de voz o vídeo directamente desde Slack, y existen capacidades para compartir pantallas y archivos integrados. Los usuarios pueden soltar PDF, imágenes, vídeos y otros archivos directamente en Slack.

El directorio de aplicaciones de Slack cuenta con más de 1.500 aplicaciones que los usuarios pueden integrar en la plataforma o pueden crear sus propias aplicaciones mediante interfaces de programación de aplicaciones (API). La plataforma cuenta con varias funciones de seguridad, como el inicio de sesión único mediante protocolos de autenticación estándar del sector, la compatibilidad con la autenticación de dos factores y el cifrado de datos en tránsito y en reposo.

Sophos

Sophos ofrece Intercept X Endpoint, una plataforma de seguridad de puntos finales que combina tecnologías como el aprendizaje profundo y la detección y respuesta de puntos finales, para proporcionar contra el malware desconocido, los exploits y el ransomware. El producto utiliza un enfoque de defensa en profundidad para la protección de puntos finales en lugar de depender de una técnica de seguridad principal. Integra la detección de malware y la protección contra exploits con la detección y respuesta a los puntos finales. La inteligencia artificial integrada en Intercept X es una red neuronal de aprendizaje profundo, una forma avanzada de aprendizaje automático que detecta tanto el malware conocido como el desconocido sin depender de las firmas.

SurveyMonkey

SurveyMonkey, una empresa global de software de encuestas, ofrece una plataforma basada en la nube que permite a los usuarios medir y comprender las opiniones de los empleados, los clientes, los usuarios de sitios web y aplicaciones, y mercados específicos. Los productos y servicios de integración de la empresa están diseñados para ayudar a las organizaciones a mejorar sus procesos mediante la obtención de información a través de encuestas y otros mecanismos. Ofrece encuestas personalizadas de forma gratuita y un conjunto de programas back-end que incluyen análisis de datos, selección de muestras, eliminación de sesgos y herramientas de representación de datos de pago.



Ultimate Software Group

La plataforma basada en la nube UKG Pro de Ultimate ofrece múltiples aspectos de RRHH, nóminas y gestión del talento. El componente de RRHH conecta a los empleados con la información y los recursos que necesitan, y los gestores pueden hacer un seguimiento de toda la información de gestión del capital humano de los empleados, incluida la información personal, el historial de empleo, la información sobre beneficios y el historial de rendimiento.

El motor de nóminas gestiona cálculos y requisitos complejos para los empleados y una función de administración de beneficios proporciona la inscripción de beneficios para los empleados. Otro componente ayuda a las empresas a ampliar sus procesos de contratación apoyando el compromiso y las relaciones con los candidatos. Otras funciones incluidas en el paquete SaaS son la gestión de documentos de los empleados, la gestión del rendimiento, la gestión de la sucesión, el desarrollo de la carrera profesional, la gestión de la compensación y la gestión de la plantilla.

Workday

Workday ofrece una suite ERP en la nube que abarca la gestión financiera, la gestión de recursos humanos y la planificación empresarial. Una de las ofertas más conocidas de la empresa es Workday Human Capital Management (HCM).

Workday HCM incluye una función de gestión de recursos humanos que permite a las empresas gestionar el ciclo de vida de los trabajadores, crear y ejecutar reorganizaciones, definir y gestionar los procesos empresariales para satisfacer las necesidades de los equipos y ofrecer una experiencia social en todos los dispositivos.

El software HCM también proporciona informes y análisis, lo que permite a los usuarios interpretar los datos y tomar medidas, ver lo que está impulsando las métricas con informes y cuadros de mando contextuales, proporcionar a los ejecutivos información sobre la salud de la organización y acceder a miles de informes y análisis de Workday.

Otras funciones clave son el cumplimiento global, que ayuda a las organizaciones a mantenerse al día con los cambios normativos en todo el mundo; la planificación de la plantilla, diseñada para que las empresas optimicen sus planes de personal y se adapten al cambio; y la gestión del talento, que ayuda a las organizaciones a evaluar el talento, alinear la remuneración con el rendimiento y desarrollar futuros líderes.

Otras ofertas de aplicaciones importantes de Workday son la planificación empresarial, la gestión financiera, el análisis de datos y la automatización de servicios profesionales.

Zendesk

Zendesk ofrece la suite Zendesk de productos de atención al cliente y compromiso. Entre las principales características se encuentra la capacidad de integrar la atención al cliente de forma nativa en el sitio web de una empresa con un Web Widget o dentro de una aplicación móvil, de modo que los clientes puedan buscar ayuda, iniciar un chat, realizar una llamada o enviar un correo electrónico a la empresa.

Otra característica es un Bot de Respuesta, impulsado por la IA, que responde automáticamente a las consultas de soporte con artículos relevantes del centro de ayuda, atendiendo las solicitudes de los clientes mientras esperan a un agente. Los activadores proactivos permiten a las empresas enviar a los clientes mensajes específicos y basados en su comportamiento. Por ejemplo, los desencadenantes pueden ayudar a los clientes a completar la compra contactando automáticamente con un chat.

Zendesk Suite también ofrece llamadas entrantes y salientes, por lo que las empresas pueden recibir llamadas entrantes ilimitadas de los clientes y hacer un seguimiento o proporcionar soporte proactivo con llamadas salientes y hacer un seguimiento de las llamadas con la creación automática de tickets y la grabación de llamadas. Además, Zendesk Suite ofrece enrutamiento basado en habilidades, de modo que las empresas pueden asignar automáticamente los tickets a los agentes adecuados en función de sus habilidades, presencia y carga de trabajo.

Zoom

Zoom Video Communications ofrece un software de comunicaciones basado en la nube que combina videoconferencias remotas, reuniones online, chat y colaboración móvil. Los usuarios pueden unirse a una conferencia desde prácticamente cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Pueden sincronizar las reuniones de Zoom con las aplicaciones de calendario y ofrecer videoconferencias de nivel empresarial desde el escritorio y los dispositivos móviles. Las reuniones se pueden grabar localmente o en la nube, con transcripciones que permiten realizar búsquedas.

Zoom admite vídeo y audio de alta definición para reuniones con hasta 1.000 participantes y 49 vídeos en pantalla. Las herramientas de colaboración integradas permiten que varios participantes compartan sus pantallas simultáneamente. En cuanto a la seguridad, Zoom ofrece encriptación de extremo a extremo para todas las reuniones, acceso de usuarios basado en roles y protección por contraseña.

Zuora

La plataforma central de Zuora es una plataforma de suscripción de pedidos a ingresos diseñada para facilitar a las empresas la gestión de las relaciones continuas con los suscriptores a través de sus negocios de ingresos recurrentes. Las organizaciones pueden utilizar la oferta basada en la nube para lanzar productos en una variedad de canales; automatizar las operaciones de facturación, contabilidad y cobros; reconocer los ingresos de cualquier producto o servicio; y calcular los indicadores clave de rendimiento (KPI) y utilizarlos para encontrar oportunidades de aumentar los ingresos recurrentes. Los componentes clave incluyen el Catálogo de Productos Dinámico, la Gestión de Pedidos de Suscripción, la Calificación y Facturación, los Pagos Globales, las Métricas Clave de Suscripción y la Contabilidad de Suscripción.

