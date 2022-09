Las plataformas Fintech, cada vez más atractivas para los jóvenes… ¿qué significa esto para los bancos tradicionales?

Las plataformas bancarias de Fintech como Chime y Current están adquiriendo más popularidad entre los consumidores. ¿Qué significa eso para la banca tradicional?

Aquí se expone de qué manera las expectativas de los consumidores están cambiando en la industria bancaria y lo que esto significa para usted.

Por qué las Fintech se están volviendo más populares

De acuerdo con un informe de 2022 de Cornerstone Advisors comisionado por FICO, las conductas y expectativas bancarias de los consumidores están cambiando y los bancos tradicionales tienen que adaptarse a esas necesidades.

El estudio encontró que las generaciones más jóvenes, especialmente Millennials y Generación Z, son más propensas a utilizar bancos digitales para sus principales cuentas que un banco o una cooperativa de crédito. El informe también muestra que el porcentaje de Generación Z que reportó tener una cuenta en un banco nacional disminuyó del 35% en 2020 al 25% recientemente.

“Lo más importante que deben entender los consumidores es que en realidad es muy fácil manejar muchas de estas relaciones con las Fintech”, afirma Darryl Knopp, director ejecutivo de Portfolio Marketing en FICO.

Knopp señala que las plataformas bancarias de las Fintech resuenan con los consumidores porque ofrecen productos diferentes y fáciles de entender.

Debido a que los productos y servicios se encuentran en línea, es fácil gestionar una cuenta. Además, algunas de estas plataformas ofrecen soporte al cliente 24/7 o funciones de chat en vivo para comunicarse.

De acuerdo con el informe de FICO antes mencionado, las Fintech destacan entre los consumidores en un área clave: las herramientas de ahorro.

Herramientas de ahorro

De acuerdo con un estudio sobre satisfacción de clientes conducido por J.D. Power en el 2022, los bancos minoristas con herramientas para control del gasto y presupuesto han observado un incremento en la satisfacción del cliente. Sin embargo, el mismo estudio también muestra que los consumidores siguen deseando una experiencia de cliente más personalizada.

Knopp señala que los bancos tradicionales tienen el potencial de crecer en esta área.

“Esta es un área en la que los bancos pueden competir muy bien. Por lo general, conocen mucho mejor al cliente y tienen múltiples productos que pueden ayudar a superar estos desafíos”, asevera Knopp.

Y agrega que la manera más sencilla para que los bancos tradicionales permanezcan competitivos ante las Fintech es asociarse con ellas. Si las instituciones financieras mejoran sus servicios tecnológicos, las Fintech podrían proporcionarles estas herramientas.

Consejos para elegir un banco

Con más opciones bancarias, Knopp afirma que los consumidores pueden aprender más sobre productos y servicios bancarios específicos.

Por ejemplo, pueden considerar tanto Fintech como bancos tradicionales para determinar si sus características particulares —como depósitos directos anticipados o herramientas de elaboración de presupuestos— son lo que buscan.

Algunas sugerencias

Alina Leon, una planificadora financiera en Beacon Financial Planning, Inc., comenta que las instituciones financieras locales podrían ser una buena opción si ya has establecido una buena relación con un banco o si planeas solicitar una hipoteca o un préstamo en el futuro.

“Si prefieres tener todo en línea, una cuenta en línea puede funcionarte. Sin embargo, será más difícil realizar algunas actividades si necesitas una revisión bancaria o cambiar divisas”, añade Leon.

Knopp también aconseja a las personas que revisen de forma cuidadosa las nuevas plataformas para conocer exactamente qué servicios y productos ofrecen.

“Si un grupo es muy nuevo, obviamente querrás evaluar su estabilidad”, advierte Knopp. “¿Perdurarán? ¿Qué tan fácil es interactuar con ellos? Evalúenlos minuciosamente”.