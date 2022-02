Las redes privadas 5G ofrecen opciones interesantes a los CIO

Los operadores de red están progresando con los despliegues independientes de 5G, pero los CIO ansiosos por la baja latencia prometida de 5G para las comunicaciones de IoT podrían considerar una red 5G privada.

Las redes públicas 5G a menudo se promocionan como que ofrecen la Comunicación Ultra Confiable de Baja Latencia (URLCC) necesaria para aplicaciones tan diversas como el control industrial, los automóviles sin conductor y la realidad virtual, pero no todas las redes públicas 5G son iguales. En algunos casos, puede ser necesario construir su propia red 5G privada para obtener los beneficios esperados, o llamar a uno de los cada vez más integradores de sistemas dispuestos a construirla y administrarla por usted.

Los sistemas de fabricación conectados, la denominada Industria 4.0, se basan en una baja latencia para sincronizar las máquinas y ayudarlas a responder a su entorno. Los retrasos pueden significar daños en el producto o la planta. Las aplicaciones de realidad virtual necesitan una respuesta rápida de los servidores para evitar un retraso que provoque náuseas entre los movimientos de los usuarios y lo que ven. Para los ocupantes de un automóvil sin conductor, los retrasos en la entrega de información pueden tener peores consecuencias que la enfermedad.

La mayoría de los operadores de red que ofrecen el servicio 5G en la actualidad utilizan la interfaz 5G NR (New Radio) con un núcleo de red 4G un poco más antiguo, una combinación conocida siniestramente como “5G NSA” (no independiente), que envía señales de control a través de la red 4G. mientras que los datos viajan a través de 5G. Si bien el Enhanced Packet Core (EPC) de muchas redes 4G LTE es bastante rápido, no es tan rápido como el nuevo 5G Packet Core diseñado específicamente para redes 5G SA (independientes), y sólo las redes 5G SA pueden ofrecer funciones como sub-10ms latencia y el “rebanado” de las redes para separar lógicamente los servicios.

A los operadores de red les gusta eludir las diferencias, por lo que puede que no esté claro qué sabor de 5G ofrece su operador local, pero según un informe de la Asociación Global de Proveedores Móviles (GSA), mientras que 67 operadores estaban invirtiendo en 5G SA en junio de 2021 , sólo pocos ofrecían el servicio comercial 5G SA, incluidos T-Mobile en Estados Unidos, China Mobile, China Telecom, China Unicom y China Mobile Hong Kong. Algunos otros lo estaban usando para acceso inalámbrico fijo o afirmaron que GSA no pudo verificar los lanzamientos.

Yendo privado

Para las empresas que buscan implementar la cobertura 5G en un campus grande o en una instalación como un puerto, una refinería o una planta de fabricación, la 5G privada puede ser una propuesta atractiva.

A diferencia de WiFi, 5G tiene el alcance para cubrir un sitio grande desde solo unas pocas ubicaciones, y la posibilidad de construir una red 5G privada significa que los CIO no necesitan esperar a que sus operadores de red nacionales se pongan en marcha para implementar 5G SA en su área.

Las redes 5G privadas pueden operar en un espectro sin licencia, al igual que WiFi, o incluso en un espectro con licencia si las autoridades reguladoras las consideran de interés nacional. (Este puede ser el caso de los puertos, por ejemplo).

La desventaja de esto es que, sin un operador de red que se encargue de todo, alguien tendrá que encargarse de la planificación de las ubicaciones de las torres y de la instalación y la gestión y el mantenimiento continuos del equipo, algo para lo que la mayoría de las empresas no estarán preparadas. Afortunadamente, hay un número creciente de integradores de sistemas dispuestos a aceptar el trabajo, e incluso está llegando al punto en que puede solicitar una red 5G de Amazon, con instalación y mantenimiento incluidos.

El proveedor de equipos de red Nokia se asoció durante años con Accenture, Atos, DXC Technology, EY e Infosys para construir y administrar redes inalámbricas privadas, y en febrero de 2022 agregó Kyndryl, spin-off de IBM, a esa lista. Depende de ellos para brindar a las empresas soporte de primer y segundo nivel, pero puede intervenir para brindar soporte de tercer nivel, dice Nathan Stenson, director global de asociaciones de Nokia. Su rival nórdico, Ericsson, trabaja con DXC, así como con CapGemini, Fuijitsu, KPMG, Tata Consultancy Services (TCS) y muchos otros.

Los CIO también pueden recurrir a Cisco Systems, que se asoció con el operador 5G Dish Network para ofrecer 5G empresarial, o con NTT, que recientemente se asoció con ServiceNow para automatizar algunos aspectos del despliegue de redes privadas.

El consejo de Stenson para los CIO es elegir cuidadosamente a sus socios. “Trabajamos con todo tipo de socios, pero los que veo más exitosos en redes inalámbricas privadas, además de la capacidad de integración, buscan construir algún tipo de capacidad de servicios de red administrados”, dice.

Conectado con la computación en la nube

Uno de los beneficios más importantes que brindarán las redes 5G independientes, gracias a la forma en que están estructuradas, es la capacidad de brindar capacidades informáticas cerca de los dispositivos que conectan. Esto se debe a que, a diferencia de las redes inalámbricas 3G y 4G, el tráfico de datos no tiene que volver al núcleo de la red antes de que pueda volver a enviarse. El procesamiento de datos de Internet de las cosas cerca de donde se generaron se convierte en una posibilidad, lo que reduce aún más la latencia en las aplicaciones de control industrial.

Nokia ofrece esta funcionalidad como un servicio a través de su Digital Automation Cloud. Microsoft ofrece una serie de funciones de Azure vinculadas a la entrega de computación perimetral para redes 5G, incluida la computación perimetral de acceso múltiple privado de Azure, mientras que Amazon Web Services ofrece una forma de dividir aplicaciones entre servicios de back-end que se ejecutan en sus regiones centrales de computación en la nube. y funciones sensibles al retraso que se ejecutan en lo que llama Wavelength Zones, dispositivos informáticos de borde instalados en redes 5G.

Redes retractiladas

Sin embargo, Amazon va un paso más allá y ha estado ofreciendo una vista previa limitada de una red inalámbrica completa llave en mano como servicio, AWS Private 5G , desde noviembre de 2021.

Ese tipo de servicio empaquetado, o algo más pequeño, podría ser una forma de ayudar a muchas más organizaciones a ofrecer 5G dentro de sus instalaciones, afirma Stenson de Nokia. Ofrecer algo que se pueda vender a través de los canales de distribución regulares y simplemente enchufarlo podría ser la manera de lograr que miles de autoridades escolares adopten 5G privado en toda América del Norte, sugiere.

Queda por ver si tales ofertas proporcionarán competencia o un complemento a WiFi para las empresas que conectan sucursales u otras ubicaciones en todo el país.

Peter Sayer, CIO.com