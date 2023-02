Las TI en Ucrania: resiliencia sin precedentes

A pesar de un año bajo asedio, el sector de servicios de TI de Ucrania sigue siendo una industria en crecimiento debido a los notables esfuerzos y la buena voluntad mundial.

En la mañana del 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, intensificando un conflicto de años entre los dos países. En el año transcurrido desde esos primeros ataques antes del amanecer, cientos de miles de soldados y civiles han resultado heridos o asesinados y millones de habitantes desplazados.

La industria de TI en Ucrania, que antes crecía rápidamente, también se vio sacudida por la invasión. En 2021, las exportaciones de servicios informáticos del país se habían triplicado con creces en los cinco años anteriores a 6,900 millones de dólares (el 38% del Producto Interno Bruto del país) y el sector empleaba a 289,000 profesionales, según la Asociación de TI de Ucrania. El sector de TI en Ucrania se estabilizó después de la incursión rusa de 2014 con un crecimiento acelerado a partir de 2017 y “sobrecargado” en 2020 y 2021, afirma Katie Gove, directora y analista senior de la división de Investigación de Proveedores de Servicios y Tecnología de Gartner.

En las semanas posteriores a la invasión, los proveedores de servicios de TI en Ucrania trabajaron rápidamente para reubicar a miles de trabajadores o configurarlos para la entrega remota cuando fuera necesario. Un año después, la notable resiliencia de la industria es clara. Como escribió Konstantin Vasiuk, director ejecutivo de la Asociación de TI de Ucrania en un informe reciente: “Sigue siendo la única industria de exportación en Ucrania que opera a plena capacidad en tiempos de guerra”.

De hecho, a fines de 2022, la industria de TI de Ucrania había entregado 7,350 millones en exportaciones de servicios informáticos, un aumento del 5.8% con respecto al año anterior. “Incluso durante los escenarios más negativos, han podido mostrar cierto crecimiento”, asevera Gove de Gartner. “Es una declaración bastante sustancial que no sólo han podido sobrevivir, sino también obtener algunas ganancias”.

Esa expansión comercial continua fue posible gracias a los esfuerzos de los proveedores de servicios de TI con centros de entrega en Ucrania para cuidar primero a su gente y luego ponerlos en posiciones para continuar realizando su trabajo, principalmente desarrollo de software, ya sea en otra parte de Ucrania, otro país, o remotamente en casa. Pero el crecimiento también se puede atribuir, en gran parte, a la buena voluntad mundial del país, así como a la actual escasez mundial de talento tecnológico altamente calificado.

Respuesta y recuperación inmediata

En las semanas previas a la invasión, las empresas de TI con operaciones en Ucrania, leyeron la escritura en la pared y pusieron en práctica sus esfuerzos de continuidad comercial. “Esta ha sido una combinación de establecer centros de entrega en otras partes de Europa, expandir los centros de entrega en India y otros países alternativos no europeos y, finalmente, aprovechar el trabajo remoto usando Starlink para los empleados que no pudieron salir de Ucrania y no fueron reclutados”. dice Peter Bendor-Samuel, CEO de la firma de investigación de servicios empresariales y TI Everest Group.

Si bien las empresas más pequeñas o las nuevas empresas pueden haber tenido solo un centro de entrega, la mayoría de las empresas de desarrollo de aplicaciones, que representan el 80% del mercado de exportación de servicios informáticos de Ucrania, tienen numerosos lugares de entrega. “El patrón ha sido establecer múltiples equipos y ubicaciones de entrega redundantes”, explica Gove. “Todas las grandes empresas han estado haciendo esto durante años a escala, pero incluso los proveedores medianos tienen múltiples ubicaciones de entrega”.

EPAM Systems, por ejemplo, que tenía 14,000 empleados trabajando en Ucrania, sacó del país alrededor del 10% de su personal ucraniano y ha reubicado a cientos de empleados más y a sus familias en lugares más seguros de Ucrania. La empresa, inicialmente fundada en Bielorrusia con sede en Estados Unidos, también comenzó a acelerar la contratación en sus otras ubicaciones en Europa Central y Oriental, América Latina e India.

“Le ofrecieron eso a todos los empleados que lo querían”, apuntó Gove, de Gartner. “EPAM ya había invertido en la expansión de grupos de talentos en América Latina y potenciaron eso”. (EPAM Systems también dejó de hacer negocios con Rusia y trasladó sus operaciones de Bielorrusia a Uzbekistán).

La pandemia de COVID-19 había brindado a las empresas una amplia experiencia que permitía el trabajo remoto, lo que también ayudó durante el período de transición. “Fue un punto de partida para que las formas en que trabajamos sigan siendo viables”, señala Gove.

Fue un giro notable en medio de un momento indescriptiblemente difícil para el país. “Vimos su resiliencia muy pronto”, dice Gove. “Durante las primeras semanas posteriores a la invasión, claramente no se pudieron cumplir muchos SLA. Pero en varias semanas, esos SLA habían vuelto a los 90”.

Dejando Kharkiv: la historia de un proveedor

Aimprosoft, con sede en Kharkiv, una empresa de desarrollo de software con clientes de Estados Unidos y Europa en industrias como el comercio electrónico, la atención médica, la automoción y las telecomunicaciones, había estado en modo de alto crecimiento durante 2021. La necesidad de hacer más trabajo digitalmente durante la pandemia impulsó la demanda de mayor automatización de procesos de negocio, enviando ingresos un 61% más altos. “Las empresas se estaban conectando en línea en masa y todos necesitaban especialistas que pudieran implementar soluciones de comercio electrónico, reducir los gastos generales mediante la automatización de tareas rutinarias y lanzar soluciones de telesalud”, apunta el director ejecutivo de Aimprosoft, Maxim Ivanov. “Teníamos aún más trabajo por hacer”.

MAXIM IVANOV, CEO DE AIMPROSOFT.

Un mes antes de la invasión, Aimprosoft abrió una nueva oficina en Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, como medida de continuidad comercial. Algunos empleados se transfirieron de inmediato mientras otros esperaban. “Todos esperaban hasta el final que la nueva oficina se convirtiera en nuestra sucursal en el contexto de la expansión comercial”, externa Ivanov.

En 2020, la empresa había desarrollado procesos robustos para el trabajo remoto. “Puede sonar paradójico, pero el COVID nos dio la ventaja. Tuvimos suficiente tiempo para poner en marcha nuestros procesos para la entrega desde cualquier lugar”, asevera Ivanov. “La pandemia nos enseñó a ser flexibles y trabajar de manera efectiva de forma remota. La guerra demostró que podíamos hacer movimientos internos en Ucrania sin perder productividad”.

La infraestructura basada en la nube de la empresa está alojada en Alemania, con su infraestructura y código de cliente almacenados en un centro de datos y copias de seguridad de ambos en otro. “La antigua regla empírica, ‘hacer una copia con regularidad’, ha demostrado ser excelente”, afirma Ivanov. “Esta distribución es razonable y ayuda a proteger su negocio de accidentes de fuerza mayor como guerras, desastres naturales o incendios, que son menos predecibles”.

El acceso confiable a la energía también fue una consideración. Aimprosoft instaló su oficina en el oeste de Ucrania con todo lo necesario para una entrega continua: terminales de Internet Starlink, generadores de energía y reservas de combustible. “Tener instalaciones de energía autónomas lo hará más resistente”, manifiesta Ivanov.

El mayor desafío fue explicar a los clientes fuera del país que la empresa podía seguir trabajando con el mismo nivel de productividad “cuando hay una guerra a gran escala en su país, cómo podríamos trabajar cuando las bombas vuelan y nos prometen la conquista”. en tres días”, asevera Ivanov. Pero los líderes de la empresa tenían confianza, habiendo incluso firmado un contrato con un nuevo cliente el día de la invasión. “Nunca meto la cabeza en la arena. Ser líder significa ser capaz de ser responsable y tener un plan de contingencia”, dice Ivanov. “Tuve suerte porque nuestro equipo está formado por personas en las que se puede confiar y que han estado a la altura de sus expectativas. Algunos empleados trabajaron parados en atascos de tráfico mientras se trasladaban a regiones más seguras del país”.

El primer mes fue el más duro. “Todos tuvimos que aceptar el hecho de que lo que todos temíamos y no queríamos que sucediera ya había sucedido”, señala Ivanov. “Sin embargo, teníamos un plan B y lo aprovechamos, tomamos un respiro y nos adaptamos rápidamente a la nueva realidad”. La seguridad de los empleados y sus familias era lo primero. “No obligamos a nadie a trabajar al 100 % de su capacidad los primeros días”, dice Ivanov. “Pero la responsabilidad demostrada ilustró que nuestro equipo fue increíble. Nadie se dio por vencido y huyó. No despedimos a nadie”.

En un mes, la empresa estaba reclutando nuevos empleados. Y doce meses más tarde, los niveles de servicio de la empresa dan poca indicación de la agitación en curso en otras partes del país. “La guerra nos cambió”, admite Ivanov. “Pero lo que permanece sin cambios es nuestra responsabilidad con nuestros familiares y clientes”.

Buena voluntad y escasez mundial de talento

En los primeros días, hubo cierto impacto en los nuevos negocios para los proveedores de TI en Ucrania . “Los clientes trasladaron el trabajo a otros destinos ya menudo a otras empresas”, apunta Bendor-Samuel, de Everest Group. “Sin embargo, ha habido un fuerte sentimiento entre los clientes para apoyar a estas empresas, y gran parte de este trabajo ahora ha regresado”.

El impacto de la buena voluntad para Ucrania, no sólo de los clientes sino de la comunidad global en general, no puede subestimarse. “Ha habido mucha rigidez y mucho apoyo para Ucrania”, opina Gove, de Gartner. “Ha sido bastante notable”.

El impacto del sentimiento positivo por Ucrania se refleja en el hecho de que a la industria de TI en Bielorrusia y Rusia, que tiene un perfil similar al de Ucrania, no le ha ido bien.

“Bielorrusia y Ucrania tienen grupos de talentos similares con proveedores de servicios de TI y empresas que buscan talento tecnológico durante mucho tiempo debido a su tradición académica y su enfoque en las matemáticas y la ingeniería”, dice Gove. “Pero Bielorrusia se ha hundido porque están muy conectados con Rusia”.

Estados y el Reino Unido son, con mucho, el mercado más grande para los servicios de TI de Ucrania, seguidos por Malta, Israel, Chipre, Suiza y Alemania, según la Asociación de TI de Ucrania. “La mayoría de los [clientes] trabajaron para cubrir sus apuestas y configurar una entrega alternativa, pero si los proveedores ucranianos demostraban que podían seguir entregando, intentaban conservar el trabajo con ellos o devolvían el trabajo o añadían otro trabajo a medida que la nueva entrega llegaba en línea”, explica Bendor-Samuel.

Aimprosoft ha estado trabajando con algunos clientes durante más de una década y otros durante mucho menos tiempo cuando se produjo la invasión rusa. La consultora sueca de comercio electrónico Koalitionen había estado trabajando con Aimprosoft durante dos años. “Nuestras principales preocupaciones antes del conflicto eran de tipo humanitario: ¿La empresa podría brindar seguridad a sus empleados?”, señala el CEO de Koalitionen, Amir Mofidi. “Para nosotros, la incertidumbre de no saber si el personal estaba a salvo fue lo más difícil. Nos sentimos aliviados cuando descubrimos que las personas con las que trabajamos estaban a salvo”.

Aimprosoft se sintió respaldado por sus clientes. “Nuestros clientes son increíbles”, agrega Ivanov. Algunos pagaban a los desarrolladores de la empresa en sus días libres. Otros ofrecieron bonos personales a los empleados de Aimprosoft. Otros enviaron fotos de sus hijos horneando galletas para recaudar fondos para Ucrania. “Nos conmovió hasta la médula”, dice Ivanov. “Esta empatía subraya una vez más el hecho de que los negocios se basan no solo en los números, sino también en las relaciones humanas”.

Aún así, el rendimiento es fundamental. “Entonces y hoy, las mayores preocupaciones de los clientes son que el proceso de trabajo puede verse interrumpido porque el empleado no se pone en contacto por algún motivo, la seguridad de los datos causada por problemas con el suministro de energía, lo que afecta si su negocio funcionará mañana si se intensifica un conflicto, ” dice Ivanov, señalando que los clientes de atención médica y finanzas tienen los requisitos más altos de disponibilidad y continuidad. Pero Aimprosoft ha podido mantener su prestación de servicios y retener a todos sus más de 100 clientes.

“Nos sorprendió que el tiempo de inactividad fuera sólo de un par de semanas y desde entonces han estado trabajando sin interrupciones”, asevera Mofidi. “El personal está trabajando como cualquiera de nuestros otros socios, si no más”.

La escasez mundial de ingenieros y talentos de TI experimentados y de alta calidad también ha permitido que las empresas ucranianas sigan creciendo incluso en las circunstancias más difíciles.

Ucrania tiene una larga tradición de liderazgo tecnológico, incluso en tiempos de incertidumbre. La primera computadora en Europa continental se construyó en Kiev en 1951 durante los años de reconstrucción posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el cierre de fronteras. Se desarrolló en un edificio que había sido restaurado luego de un daño significativo durante la liberación de la ciudad en 1943.

El país sigue siendo un semillero de talento en parte debido a una fuerte tradición académica que nutre las habilidades en ingeniería y desarrollo de software por una suma de más de 31,000 graduados que ingresan al mercado laboral de TI anualmente. (Ese total se redujo a 27,000 el año pasado, ya que algunos estudiantes se vieron obligados a suspender sus estudios durante la invasión a gran escala). Antes de 2022, la región Rusia-Bielorrusia-Ucrania representaba alrededor del 5% del grupo de talentos mundial, según Gartner.

La disponibilidad de ingenieros calificados y otros profesionales en Ucrania llevó a varias firmas tecnológicas globales a establecer allí centros de desarrollo e investigación y desarrollo de software, incluidos SAP, Snap, Fiverr, Wix.com, Amazon’s Ring y Nvidia. La empresa de servicios y plataformas para desarrolladores GitLab comenzó en Ucrania antes de trasladar su sede a San Francisco.

“Las empresas quieren y necesitan este talento”, asegura Gove de Gartner. “Las empresas viven y mueren basadas en TI. Tanto los proveedores como las empresas privadas han estado dispuestos a tener un mayor perfil de riesgo porque las compensaciones han sido aceptables. Puede que no sea tan seguro y directo como obtener talento de Boston, pero es muy deseable”.

Pensando en el futuro

Operar en Ucrania sigue siendo un desafío, pero los proveedores han podido mantener un núcleo significativo de talento ucraniano seguro y en funcionamiento al mismo tiempo que ofrecen nuevas opciones de entrega. “Los clientes siguen pareciendo satisfechos con el trabajo y, aunque algunos tienen cuidado de crear demasiada concentración en Ucrania, parecen sentirse cómodos con los nuevos arreglos y dispuestos a seguir apoyando a estas empresas dándoles trabajo”, comenta Bendor-Samuel de Everest Group. “Me parece que lo peor ya pasó y que la industria ucraniana de ingeniería y TI está sobreviviendo”.

El CEO de Aimprosoft, Ivanov, señala que los nuevos clientes pueden estar menos dispuestos a contratar especialistas en Ucrania que hace un año. Eso ha disminuido la trayectoria de crecimiento anterior del país.

“Es difícil ver que Ucrania regrese pronto al mismo papel que desempeñó antes de la guerra. Dicho esto, si la guerra termina pronto, es probable que siga siendo un destino viable para la industria de servicios y, con el tiempo, puede recuperar parte de su posición”, dice Bendor-Samuel. “Sin embargo, claramente ha perdido impulso, y el establecimiento de otros centros de Europa del Este debido al movimiento del trabajo afectará el panorama general”.

La escasez mundial de talento en ingeniería y TI funciona a favor de Ucrania. “Dada la necesidad de estos escasos recursos, si Ucrania puede reconstruir sus programas universitarios, se encontrará con un atractivo mercado de exportación de servicios y se restablecerá como un país de primer nivel para los centros de entrega, tanto con la comunidad de subcontratación como para los servicios internos globales. centros”, manifiesta Bendor-Samuel.

Gartner pronostica que no se vislumbra un final para la escasez de talento global. “La voluntad de las empresas de asumir más riesgos [para acceder a ese talento] no va a desaparecer”, dice Gove. Tampoco lo es la buena voluntad de Ucrania en el mercado. “Eso es sustancial”, dice Gove. “Los sostendrá y les permitirá crecer”.

Aún así, Ivanov prefiere concentrarse en ganar la guerra y comenzar la reconstrucción rápidamente. Los empleados de Aimprosoft, reasentados a la fuerza en otras partes del país o en el extranjero, están ansiosos por volver a casa, una señal, dice Ivanov, de que el sector de TI tiene fuertes raíces. Los trabajadores de tecnología donan un promedio de $270 al mes a la causa ucraniana, dice Ivanov.

“Todos los días veo cuán duro y desinteresadamente nuestros empleados trabajan, se ofrecen como voluntarios y donan. Si estas personas no han abandonado el país ahora, es poco probable que lo hagan después de la victoria”. Además, asegura Ivanov, la industria está atrayendo aún a más trabajadores con su modelo de trabajo remoto y flexible.

“Hemos pasado por algunos de los momentos más difíciles. El año pasado demostró que el sector tecnológico ucraniano es increíblemente resistente”, opina Ivanov. “Todo el mundo vio que los ucranianos son una nación que se adapta rápidamente a las circunstancias difíciles, y nosotros somos un ejemplo de eso, al igual que nuestro negocio. Los ucranianos modernos de TI son sucesores de su herencia: ser trabajadores duros con pasión en sus corazones”.

Stephanie Overby, CIO.com