Lecciones de los CIO de pequeñas empresas para los jefes de TI de grandes organizaciones

Dedicada a ayudar a las empresas más pequeñas a encontrar su quid digital, la CIO Fabienne Wintle comparte la importancia de “comprender todo el negocio”, ya sea que trabaje para empresa grande o pequeña.

Los CIO de las pequeñas y medianas empresas tienen mucho que enseñar a las grandes empresas, según Fabienne Wintle, CIO de Navii, la plataforma respaldada por el gobierno australiano que apoya la digitalización de las pequeñas y medianas empresas en ese país.

Wintle, quien también es CIO de Tourism Tribe, estaba interesada en conectar las empresas con la información a través de la tecnología, y le dice a CIO Australia que siempre vio la tecnología como algo sobre cómo organizar la información y hacerla útil para los negocios.

Fabienne Wintle, CIO de Navii y Tourism Tribe.

Su relación con el turismo fue una progresión natural, ya que ella creció en el paraíso vacacional de los Alpes Suizos, pero también lo fue su entusiasmo por las TI y sus aplicaciones. Estos dos factores motivaron en ella su pasión por ayudar a organizaciones más pequeñas. “Realmente vi que debía hacer algo para las empresas de ese tamaño. Así ha evolucionado mi carrera, siendo capaz de encontrar la tecnología adecuada para las empresas más pequeñas”, explica.

Lo que los CIO corporativos pueden aprender de los CIO de pequeñas empresas y viceversa

Los equipos más pequeños se basan menos en los procesos y tienen más intercambios y comunicaciones de persona a persona con el jefe de TI sobre la adopción de lo digital en todos los niveles. Esto ayuda a que cada persona vea que vale la pena pensar en cómo pueden usar sus habilidades y conocimiento del negocio para mejorar el trabajo que están haciendo, utilizando mejor la información con el apoyo de la tecnología, asevera Wintle.

Y cuando se trata de aplicaciones, los CIO de pequeñas empresas tienen la oportunidad de usar soluciones similares a las que usan las empresas. Pero en lugar de simplemente intentar replicar una solución de nivel empresarial, las pequeñas empresas deben encontrar formas de conservar y adaptar las herramientas existentes y buscar complementos.

A manera de ejemplo, Wintle se refiere a una instancia en la que se usa una herramientas de gestión de proyectos, como lo es la plataforma Trello, pero que se desea una funcionalidad adicional. “Para una pequeña empresa, la opción es Jira, que es un sistema completo que significaría perder Trello, lo que podría no funcionar para el equipo. Si usted sólo necesita una vista de diagrama de Gantt del tablero de Trello, busque esa solución, que es una superposición en ese tablero”.

Una forma de ayudar a los CIO de pequeñas empresas a comprender cómo usar las soluciones corporativas en su entorno y familiarizarse con las opciones existentes es asistir a eventos que se adapten a las organizaciones más grandes para que “puedan hacer fluir su cerebro y ver que con la tecnología cualquier cosa es disponible para negocios de cualquier tamaño hoy en día”, afirma Wintle. “Pensar en cómo traducir las herramientas para que funcionen para empresas más pequeñas y ser práctico es algo que aconsejaría a los CIO”, agrega.

Para los CIO de grandes corporativos, hablar con sus contrapartes en organizaciones más pequeñas les brinda la oportunidad de darse cuenta de cuán involucrados están los CIO de pymes en las funciones de la organización y tener una comprensión práctica de toda la operación. En su experiencia, los CIO en organizaciones de mayor tamaño tienden a planificar el desarrollo de un sistema de CRM sin saber completamente cómo funciona el negocio, lo que ocasiona una pérdida de recursos.

Y es por eso que tener un enfoque práctico es importante, por lo que los líderes de TI deben hacer que parte de su trabajo sea ver cómo se realizan otros trabajos dentro de la organización. “Estar cerca de los equipos y comprender sus necesidades puede hacer que sea más rápido y más fácil ver los problemas y las brechas y encontrar soluciones, que pueden ser pequeñas pero poderosas. A veces son sólo unas pocas líneas de código o una nueva fórmula para una hoja de cálculo. Con lo digital, un pequeño cambio puede marcar una gran diferencia para un equipo”, asevera.

La formación del CIO debe tener una base amplia

Wintle cuenta que su maestría en sistemas de información le enseñó a pensar en la información y no sólo en la tecnología. “Ha sido muy útil poder relacionar información y ver cómo funciona, en lugar de sólo codificar cosas y no darse cuenta realmente de cómo encaja en un entorno empresarial”.

Para aquellos que quieren convertirse en CIO, Wintle sugiere que desarrollen habilidades más allá de las puramente técnicas para poder comunicarse mejor con todas las partes interesadas de la empresa. Esto incluye tomar temas de recursos humanos mientras se estudia, en caso de estar disponibles. Wintle cree que esto ayuda a largo plazo, especialmente cuando se trata de personas reticentes a los cambios, como la introducción de un nuevo sistema.

Buscando oro en las montañas de datos

Con muchas organizaciones inundadas de datos y los riesgos cibernéticos que conllevan, la tarea es dar sentido a lo que es importante.

“El análisis de datos es poder encontrar las pepitas de oro. Me encantan los datos y los sistemas, por lo que podría atascarme fácilmente y mirar análisis durante horas. Pero es realmente importante mantener los objetivos estratégicos en perspectiva y tener métricas de North Star muy simples para enfocarse y siempre relacionar los datos con eso”, refiere la CIO.

Comprender qué datos son importantes se basa en sus lecciones anteriores de “comprender todo el negocio y sus partes interesadas”. Aprender qué tipo de datos requiere cada parte interesada y tener ese enfoque es clave para hacer que esos datos sean visuales.

Por ejemplo, las pequeñas empresas pueden tener un CRM, pero los datos están ahí, en el CRM, no se devuelven a una simple hoja de Google que se actualiza automáticamente y que todo el equipo puede revisar. Trabajar con datos es encontrar esa métrica y luego hacerla visible en un formato dinámico. “Es crear u organizar los datos de la mejor manera, utilizando las herramientas adecuadas para que el equipo pueda aprovecharlos al máximo y no perder la conexión con el negocio en cuanto a por qué estás haciendo esto y no salirte por la tangente”, dice.

El otro elemento importante es mostrar a los equipos cómo acceder a los datos y darles sentido en su trabajo. “Lo que ha marcado una gran diferencia en nuestro equipo es poder comprender lo importante que es tener los datos estructurados de la manera que necesitamos, lo que respalda los objetivos de la organización”, afirma.

“El objetivo podría ser hacer crecer el negocio en un 20%. Pero, ¿qué significa eso en términos del equipo de marketing, por ejemplo? ¿Necesitan enviar más boletines? ¿Es un grupo de Facebook, es más PR [relaciones públicas]?”, se pregunta Wintle.

Los días para la planificación estratégica, por ejemplo, se pueden utilizar para establecer objetivos con miras al próximo año.

Por qué la transformación digital significa pensar como un emprendedor digital

Cuando se trata de la creciente demanda de transformación digital, Wintle cree que los CIO se han centrado en la transformación digital de muchas maneras desde el principio. Para ella, son las oportunidades que brinda lo digital a todos los niveles del negocio lo que requiere que el CIO salga de la sede central de tecnología y se dirija a la ‘periferia’. “Ser capaz de liderar talentos y tentarlos a ‘pensar’ como un emprendedor digital es donde debe estar el enfoque del CIO. Los CIO deben poder comunicarse y capacitar a los empleados más reacios a la tecnología para que adopten la innovación, en todos los niveles del negocio”, asevera.

Esto significa conectarse con las personas de manera atractiva.

“Las pequeñas empresas exitosas son aquellas que alimentan la transformación digital desde cero, donde todos están sedientos de ver cuánto más interesantes y emocionantes podrían ser sus roles al combinar tecnología inteligente en su rol. El papel del CIO es facilitar este papel altamente humano. El CIO no sólo necesita mantenerse al día con las oportunidades tecnológicas para su industria; también necesita mejorar sus habilidades interpersonales y establecer programas de aprendizaje que se adapten a sus equipos. ¡Salga por la puerta con documentación geek basada en viñetas! ¡Ya es hora de traer la gamificación y los videos de capacitación coloridos y animados de YouTube!”, aconseja Wintle.

Conseguir que el equipo se involucre y darse cuenta de lo importante que es pensar como un emprendedor digital es tanto una oportunidad como un desafío, especialmente dentro de equipos más pequeños. “Si bien el rol del CIO fue durante muchos años una parte muy importante del equipo de TI, está repartido por toda la organización”, señala.

Independientemente del tamaño, en cualquier organización cada sistema o proceso depende de alguna manera de la tecnología. Aun así, Wintle cree que puede ser un desafío alentar a algunos líderes y equipos fuera del área de TI a adoptar este concepto por completo. “Es muy importante que los CIO estén en la mesa de discusión de la gerencia y no sean percibidos como el equipo de tecnología”, señala.

Si los CIO no están en la mesa de discusión de la gerencia, ella cree que esto significa que la persona que está por encima de ellos no entiende cómo la tecnología impregna toda la organización. En este caso, necesitan un mentor u otra persona que hable con sus superiores e incluso con el director ejecutivo sobre la importancia de lo digital.

Para todas las organizaciones hoy en día, el costo de hacer negocios debe tener en cuenta la tecnología que es fundamental para el éxito. Es la experiencia lo que debe ser el requisito mínimo para una organización que funcione con éxito. Sin embargo, puede crear una deuda técnica para las organizaciones más pequeñas que deben abordar, concluye.

Rosaly Page, CIO.com