Ley de IA de la UE: el reto de equilibrar la innovación y la protección del consumidor

La Ley de Inteligencia Artificial es un trabajo en progreso desde 2021, y las discusiones sobre cómo se debe regular la IA sólo se están calentando en la Unión Europea: mientras que algunos piden más control y derechos para los consumidores, otros temen que las reglas puedan detener el motor de la innovación.

Los miembros del Parlamento de la Unión Europea (UE) acordaron un primer borrador para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA). La Ley AI ahora está dando el siguiente paso procesal para ser negociada y elaborada con estados miembros individuales. Al final, debería haber un cuerpo de leyes en toda la UE para regular el uso de tecnologías de IA, como ChatGPT.

Esencialmente, con la Ley de IA se trata de categorizar los sistemas de IA en clases de riesgo específicas que van desde sistemas mínimos hasta sistemas con riesgos altos, y aquellos que deberían prohibirse por completo.

Y cuando se trata de sistemas de IA que toman decisiones consecuentes para las personas, se deben aplicar estándares especialmente altos, particularmente a la transparencia de los datos que una IA en particular fue entrenada para su toma de decisiones, y cómo funcionan los algoritmos para tomar decisiones en última instancia. De esta manera, los políticos de la UE quieren asegurarse que estas aplicaciones de IA funcionen de manera segura y confiable, y no violen los derechos humanos fundamentales.

Sin embargo, hasta que se establezca un conjunto final de reglas, habrá una cantidad inevitable de discusión dentro de los diversos órganos de la UE, ya que no hay consenso.

Italia, por ejemplo, adoptó una postura más dura y prohibió ChatGPT, la herramienta de IA generativa de Open AI, debido a la falta de controles de edad para el uso y la posible infracción de derechos de autor en los datos de entrenamiento. Sin embargo, las autoridades italianas han permitido el uso de ChatGPT nuevamente bajo ciertas condiciones.

Otros países de la UE también siguieron la iniciativa de las autoridades italianas de protección de datos. Alemania planteó que ChatGPT debería prohibirse si se puede demostrar que la herramienta viola las normas de protección de datos aplicables.

Demasiada regulación obstaculiza la innovación

Si bien los defensores de los consumidores piden reglas estrictas para proteger los derechos de los ciudadanos, los representantes comerciales advierten que una regulación demasiado estricta de la tecnología podría conducir a una mayor ralentización de la innovación. Según los defensores de una interpretación menos estricta de la Ley de IA, la UE podría quedarse atrás en una importante industria orientada al futuro.

En una carta abierta, los representantes de la Red Abierta de Inteligencia Artificial a Gran Escala (LAION eV) pidieron a los políticos de la UE que moderen la regulación de la IA para proceder. La intención de introducir la supervisión de la IA es bienvenida, dice, pero dicha supervisión debe calibrarse cuidadosamente para proteger la investigación y el desarrollo y mantener la competitividad de Europa en el campo de la IA. Los firmantes incluyen a Bernhard Schölkopf, director del Instituto Max Planck para Sistemas Inteligentes en Tübingen, y Antonio Krüger, director del Centro Alemán de Investigación de Inteligencia Artificial (DFKI).

LAION exige que los modelos de IA de código abierto, en particular, no estén sobrerregulados. Los sistemas de código abierto en particular permiten una mayor transparencia y seguridad cuando se trata del uso de IA. Además, la IA de código abierto evitaría que unas pocas corporaciones controlen y dominen la tecnología. De esta manera, una regulación moderada también podría ayudar a promover la soberanía digital de Europa.

Muy poca regulación debilita los derechos del consumidor

Por otro lado, la Federación de Organizaciones Alemanas de Consumidores (VZBV) reclama más derechos para los consumidores. Según una declaración de los defensores de los consumidores, las decisiones de los consumidores en el futuro se verán cada vez más influenciadas por los sistemas de recomendación basados ​​en la IA y, para reducir los riesgos de la IA generativa, la Ley Europea de IA prevista debería garantizar derechos de los consumidores sólidos y la posibilidad de riesgo independiente.

“El riesgo de que los sistemas de IA conduzcan a recomendaciones de compra, calificaciones e información del consumidor falsas o manipuladoras es alto”, aseveró Ramona Pop, miembro de la junta directiva de VZBV. “La inteligencia artificial no siempre es tan inteligente como su nombre indica. Se debe garantizar que los consumidores estén adecuadamente protegidos contra la manipulación y el engaño, por ejemplo, a través de sistemas de recomendación controlados por IA. Los científicos independientes deben tener acceso a los sistemas para evaluar los riesgos y la funcionalidad. También necesitamos derechos individuales exigibles de los afectados frente a los operadores de IA”. La VZBV también agrega que se debe otorgar a las personas el derecho de corrección y eliminación si los sistemas como ChatGPT causan desventajas debido al daño a la reputación, y que la Ley de IA debe garantizar que las aplicaciones de IA cumplan con las leyes europeas y correspondan a los valores europeos.

La autoevaluación de los fabricantes no es suficiente

Aunque la Asociación de Inspección Técnica (TÜV) básicamente da la bienvenida a los grupos en el Parlamento de la UE para acordar una posición común para la Ley de IA, ve un mayor potencial de mejora. “Se necesita una base legal clara para proteger a las personas de las consecuencias negativas de la tecnología y, al mismo tiempo, promover el uso de la IA en los negocios”, manifestó Joachim Bühler, MD de TÜV.

Bühler dice que se debe garantizar que también se observen las especificaciones, particularmente con respecto a la transparencia de los algoritmos. Sin embargo, una revisión independiente es solo para una pequeña parte de los sistemas de IA con intención de alto riesgo. “Se debe seguir permitiendo el lanzamiento al mercado de las aplicaciones de IA más críticas, como el reconocimiento facial, el software de reclutamiento o las verificaciones de crédito, con una autodeclaración pura del fabricante”, dijo Bühler. Además, la clasificación como aplicación de alto riesgo debe basarse en parte en una autoevaluación de los proveedores. “Los errores de juicio son inevitables”, añadió.

Según TÜV, sería mejor probar todos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo de forma independiente antes del lanzamiento para garantizar que las aplicaciones cumplan con los requisitos de seguridad. “Esto es especialmente cierto cuando las aplicaciones de IA se utilizan en áreas críticas como la medicina, los vehículos, la infraestructura energética o en ciertas máquinas”, declaró Bühler.

La IA debe servir, no manipular

Si bien las discusiones sobre la regulación de la IA están en pleno apogeo, en una reunión en Takasaki, Japón, a fines de abril, los ministros digitales del G7 se pronunciaron a favor de acompañar el rápido desarrollo de la IA con reglas y estándares internacionales claros, según una declaración de el Ministerio Federal de Asuntos Digitales y Transporte (BMDV).

“En el G7 estamos de acuerdo en que cuando se trata de regular la IA, debemos actuar con rapidez”, dijo Volker Wissing, Ministro de Transporte e Infraestructura Digital de Alemania. “La IA generativa tiene un inmenso potencial para aumentar nuestra productividad y mejorar nuestras vidas. Es aún más importante que las grandes democracias muestren el camino y acompañen su desarrollo con reglas inteligentes que protejan a las personas del abuso y la manipulación. La inteligencia artificial debe servirnos, no manipular”.

Pero es cuestionable si sucederá tan rápido como le gustaría a Wissing, dado que la Ley de IA ha estado en proceso en Bruselas desde abril de 2021. Después del acuerdo en el Parlamento de la UE, las negociaciones tripartitas entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión podría comenzar en el verano de 2023. Cualquiera puede adivinar cuándo se puede implementar un conjunto final de reglas y convertirlo en ley aplicable. También es cuestionable si el desarrollo tecnológico de la IA superará los intentos de regulación de la IA para entonces.

Martin Bayer, CIO.com