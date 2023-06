Lo que los líderes de LOB realmente piensan sobre TI: estudio de IDC

Los líderes empresariales confían cada vez más en la innovación digital para alcanzar sus objetivos, pero no siempre le dan voz al área de TI en las decisiones comerciales clave, una desconexión que podría obstaculizar la innovación, según descubrió un nuevo estudio de IDC.

Para los líderes de TI que buscan ir más allá de ser “tomadores de pedidos” para encontrarse cara a cara con sus colegas de negocios, ahora es el momento, ya que los equipos de TI corren el riesgo de ser excluidos cuando se toman decisiones comerciales clave, según un nuevo estudio de IDC.

Más del 20% de los líderes de línea de negocios (LOB) de América del Norte dijeron que TI no tenía un ‘asiento en la mesa’ en su empresa cuando se trataba de tomar decisiones comerciales clave. A nivel mundial, el 16% afirmó que TI no tenía un asiento en la mesa, sólo el 43% dijo que sí y el resto no tuvo ninguna opinión.

El hecho de que los ejecutivos encuestados fueran líderes de LOB, y no líderes de TI, da una idea de cómo sus colegas ven a los departamentos de TI y qué se espera de ellos.

“Es bastante revelador porque están diciendo que sí, hay un valor en TI, pero TI todavía se ve en ese rol de soporte versus el rol de valor comercial”, Jennifer Thomson, vicepresidenta asociada de IDC y una de las participantes del informe. “Tal vez es por eso que hay tantas personas que son neutrales, porque no pueden ver más allá del rol de soporte, cuál es el valor de que TI tenga un asiento más grande en la mesa”.

Como evidencia adicional de la brecha entre TI y LOB, solo el 47 % de los líderes encuestados revelaron que prefieren usar recursos de TI internos en lugar de terceros, y solo el 42% señalaron que estaban dispuestos a colaborar con TI.

Los líderes en las funciones de fabricación y cadena de suministro, I+D o seguridad y cumplimiento fueron los más propensos a ver a TI como excluida de la toma de decisiones clave, según el estudio, que fue patrocinado por el integrador de sistemas Insight. IDC encuestó a 1,000 ejecutivos desde el nivel de director hasta el C-suite, el 30 % de ellos en América del Norte y el resto en Europa occidental. Representaron a organizaciones de manufactura, atención médica, servicios financieros, comercio minorista, hotelería, energía, minería y sector público, entre otras.

Cambiar a una mentalidad de valor comercial

Para muchos líderes de TI, cambiar ese rumbo puede requerir un nuevo enfoque. Los CIO pueden demostrar su valor para el negocio y ganar ese asiento en la mesa al vincular lo que hacen con los objetivos comerciales, sugirió Thomson.

“Uno de los mayores desafíos que tiene la gente de TI es poder comunicar el valor de su negocio en un idioma que la empresa entienda”, dijo. “Hablar de los resultados comerciales es la moneda que permite que TI gane confianza y muestre el valor que están entregando”.

Además de dominar los conceptos comerciales y tomar medidas para demostrar el valor de la TI , los CIO que están teniendo éxito en esto están creando equipos integrados donde no hay muro entre la TI y el negocio , dijo. “Simplemente se ve como un equipo multifuncional en el que todos entienden el objetivo común que impulsa todas las decisiones comerciales”.

Tales maniobras estratégicas son esenciales para convertirse en un negocio digital, en el que la creación de valor se basa y depende del uso de tecnologías digitales, desde cómo se ejecutan los procesos hasta los productos, servicios y experiencias que brinda, aseveró Thomson.

También lo es alinear la TI con los objetivos comerciales clave. El objetivo más común para TI según los líderes empresariales es una mayor eficiencia, que fue citado por el 45% de los encuestados, primero en todas las regiones, la mayoría de las industrias y la mayoría de las funciones comerciales. El aumento de la productividad fue mencionado en un 37 % y encabezó la lista de objetivos en las industrias de energía y minería y la función de I+D. La mejora de la calidad del servicio (mencionada por el 32 %) ocupó un lugar destacado en el sector público y en la experiencia del cliente y las funciones de I+D. El tiempo de comercialización más rápido ocupó un lugar destacado en la industria de servicios financieros y la función de seguridad, mientras que el aumento de los ingresos encabezó las preocupaciones en la industria manufacturera y las funciones de cadena de suministro o fabricación.

Los altos ejecutivos se están interesando mucho en cómo las iniciativas de transformación digital están ayudando a lograr estos objetivos en toda la empresa. En el 66% de las organizaciones encuestadas, el director ejecutivo participa activa o personalmente en la definición de la estrategia digital de la organización, y en el 61% dichas iniciativas se organizan de forma centralizada con un plan y una gobernanza a largo plazo.

Esa atención de alto nivel también va en aumento, con el 48% de las organizaciones reportando más escrutinio de C-suite de las iniciativas digitales durante el último año, y solo un 20% menos.

Métricas de éxito

Con esa atención ha venido un mayor escrutinio del progreso digital. Aproximadamente la mitad (51%) de los encuestados dice que las métricas se están volviendo más específicas y granulares, con un 44% que dice que las métricas se informan al C-suite con más frecuencia y un 39% que se enfocan en un marco de tiempo más corto.

“Hemos visto a varias organizaciones pasar de la medición e informes anuales a semestrales a trimestrales y, en algunos casos, mensuales sobre métricas o KPI”, manifestó Thomson.

Pero aquí existe el peligro de que los informes más frecuentes o más granulares puedan hacer que los ejecutivos pierdan de vista el panorama general.

“Necesita tener métricas tanto a corto como a largo plazo, para que sus iniciativas digitales no sean miopes, sino que se centren en el impacto comercial a largo plazo”, añadió.

En lo que respecta a las tecnologías que los líderes empresariales dijeron que eran esenciales para sus esfuerzos de transformación digital, también hubo diferencias a largo y corto plazo.

Durante los siguientes 12 meses, la ciberseguridad fue vista como esencial por el 63% de los líderes empresariales y las aplicaciones SaaS por el 43%, seguidas por tecnologías de punta (39%), análisis empresarial (37%), infraestructura en la nube/IaaS (26 %) , Redes 5G (26 %), automatización inteligente (16%) y desarrollo nativo de la nube/PaaS (11%).

A más largo plazo, la tecnología principal también fue la ciberseguridad, considerada esencial por el 41 % de los encuestados, pero dentro de 3 a 5 años, esos mismos líderes ven redes 5G privadas (37%), tecnologías de punta (36%), infraestructura en la nube/IaaS (32%), y desarrollo nativo en la nube/PaaS (30%) entre los más importantes.

La necesidad de ciberseguridad también encabezó la lista de impulsores de las iniciativas de negocios digitales durante los próximos 12 meses, citada por el 46 %, seguida de los modelos de trabajo híbridos (42%) y la sostenibilidad o ESG (38%).

¿Se está cerrando la brecha de habilidades?

A pesar de que la escasez de habilidades es una de las principales preocupaciones en muchas otras encuestas, sólo el 12% de los encuestados en la encuesta de IDC la mencionaron como un impulsor de sus iniciativas de negocios digitales, colocándolo en el octavo lugar.

La ciberseguridad también apareció como la amenaza número 1, citada por el 56%, con la brecha de habilidades muy por debajo en el sexto lugar.

Quizás eso se deba a que los encuestados eran gerentes de LOB y las habilidades que necesitan son más fáciles de encontrar que las habilidades de TI. En cualquier caso, cuando se les preguntó acerca de los mayores desafíos para completar sus iniciativas de transformación digital, los líderes empresariales colocaron la falta de habilidades tecnológicas esenciales en segundo lugar, junto con la falta de recursos para la gestión del cambio (ambos citados por el 39% de los encuestados), y detrás de la privacidad o las preocupaciones de seguridad (53%).

