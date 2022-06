Los 10 problemas más importantes a los que se enfrenta TI en la actualidad

Las turbulencias económicas, de mercado y mundiales continúan remodelando la agenda del CIO a medida que las prioridades cambian a mediados de año.

Los CIO están acostumbrados a los cambios rápidos. Las nuevas tecnologías llegan al mercado, las existentes evolucionan, las necesidades comerciales cambian de repente, el personal va y viene. Sin embargo, todo eso en conjunto no es nada comparado con la turbulencia que los CIO están viendo hoy.

Los líderes de TI ahora se enfrentan a continuas interrupciones relacionadas con la pandemia, inestabilidad geopolítica y volatilidad económica, además de esos factores habituales.

Esas dinámicas ahora están remodelando la agenda del CIO para 2022, lo que obliga a muchos líderes de TI a reorganizar su lista de principales preocupaciones. Con eso en mente, aquí hay un vistazo a lo que está llamando más la atención de los líderes de TI en la actualidad:

1. Demandas cada vez mayores de transformación

El volumen de trabajo que llega a TI es uno de los principales problemas identificados por los CIO, investigadores y asesores ejecutivos, o como lo expresa Elizabeth Hackenson, CIO de Schneider Electric: “La demanda acelerada de capacidades digitales en toda la empresa simultáneamente”.

“En el pasado, podríamos haber tenido una [iniciativa] de transformación digital en recursos humanos o ventas, pero cuando hablo con muchos CIO, todos estamos viendo transformaciones digitales de extremo a extremo y las estamos viendo acelerar ahora”, explica Hackenson.

Esta creciente demanda, dice, es una consecuencia de todo el trabajo de digitalización que las empresas realizaron en los últimos dos años en respuesta a la pandemia. Ese trabajo sentó las bases para transformaciones más avanzadas y creó nuevas oportunidades de seguimiento, que las organizaciones ahora sienten la presión de aprovechar.

“También estamos aprendiendo que todo está conectado”, agrega Hackenson, señalando que los CIO y sus colegas ejecutivos se están dando cuenta de que una iniciativa de transformación digital en un área, por ejemplo, las ventas, debe ir acompañada de una transformación en áreas de apoyo como la cadena de suministro.

“Así que ahora hay un enfoque en la ‘transformación transversal’”, advierte Hackenson.

2. Experiencia del cliente

Las presiones del mercado continúan haciendo que la experiencia del cliente sea una de las principales preocupaciones del CIO, manifiesta Aamer Baig, socio senior de la firma de consultoría de gestión McKinsey & Co. “Comprender realmente al cliente es muy importante, por lo que los CIO deben estar en la oficina principal”.

Sin embargo, esto continúa desafiando a muchos CIO que aún no están lo suficientemente cerca de los clientes internos y externos, según Baig.

“La tecnología tiene que acercarse mucho más al cliente, pero todavía hay intermediarios. Los CIO todavía tienen intérpretes, tienen intérpretes entre los usuarios reales y la organización de tecnología”, dice.

Aunque la experiencia del cliente no es solo responsabilidad del CIO, los CIO en general deben hacer más para integrar la experiencia del cliente en los entregables de TI y promover la experiencia del cliente como una prioridad interfuncional, asevera Baig. Pueden hacerlo, por ejemplo, mediante la adopción de verdaderos principios ágiles en los que las empresas y los desarrolladores trabajen de forma colaborativa e iterativa, uno al lado del otro.

Sarah Angel-Johnson, CIO y vicepresidenta de soluciones comerciales y tecnológicas de Save the Children, explica que ella ha hecho de la experiencia del usuario una de sus principales prioridades. Angel-Johnson, una profesional del diseño centrada en el ser humano, ha puesto en marcha una función de experiencia del usuario dirigida por un jefe de experiencia del usuario recién contratado.

“El final del juego es comenzar todo con el ser humano. Comencemos con la persona o varias personas, asignemos la experiencia a ellas y luego llevemos todas las soluciones tecnológicas y de datos contra ellas para que obtenga mejores productos”, comenta Angel-Johnson.

3. Creciente ciberseguridad, amenazas a la privacidad de datos

Josh Hamit, vicepresidente sénior y CIO de Altra Federal Credit Union, siempre ha tenido la seguridad cibernética en su lista de prioridades, pero dice que se ha convertido en un problema mayor este año.

Afirma que eso se debe en parte a la invasión rusa de Ucrania que provocó advertencias sobre posibles piratas informáticos respaldados por Rusia que intensifican los ataques cibernéticos contra objetivos estadounidenses. Eso hace que Hamit preste especial atención a asociarse con el CISO para perfeccionar los fundamentos de seguridad, las mejores prácticas de higiene cibernética y las defensas en capas.

“Esas cosas no son necesariamente nuevas, pero ahora son más importantes que nunca”, añade Hamit, miembro del Grupo de Trabajo de Tendencias Emergentes de la asociación de gobierno de TI ISACA.

De hecho, el estudio Perspectivas de liderazgo del CIO de 2022 de Evanta encontró que la prioridad número 1 dentro de la función del CIO son las estrategias de ciberseguridad, frente al segundo lugar en 2021.

Angel-Johnson dice que ella también tiene un alto nivel de preocupación por los problemas de seguridad y, más específicamente, por la protección de datos. Al igual que Hamit, apunta a los eventos actuales para aumentar esto en su lista de prioridades, y explica que los piratas informáticos suelen aumentar sus ataques a medida que Save the Children y otras organizaciones impulsan sus operaciones en respuesta a las crisis mundiales, viendo el aumento de la actividad de las ONG como una oportunidad para una mayor posibilidades de golpes exitosos.

4. Oportunidades de datos avanzadas

Según el estudio Perspectivas de liderazgo de CIO de 2022 de Evanta, la segunda prioridad principal de los CIO dentro de la función de TI se relaciona con los datos y el análisis, y los CIO consideran que el uso organizacional avanzado de los datos es clave para alcanzar los objetivos empresariales.

Angel-Johnson comparte esa perspectiva. “Pensé que me contrataron para la transformación digital , pero lo que realmente se necesita es una transformación de datos ”. Dice que las organizaciones de todo tipo, incluida la suya, deberían avanzar en el uso de datos para ir más allá de medir los resultados e incluso medir los resultados para “llegar al impacto, para impulsar el cambio delta a largo plazo”.

Para llegar allí, Angel-Johnson se ha embarcado en una iniciativa de gestión de datos maestros. Esa iniciativa incluye actualizaciones tecnológicas como capas de integración de API para un acceso mayor y más ágil a los datos y un cambio de cultura que fomenta una mayor innovación al “probar hipótesis” utilizando datos.

Otros también enumeran las iniciativas de datos como un tema principal para los CIO. Hackenson, por ejemplo, dice que se centra en los datos y ha priorizado su uso para impulsar el uso cada vez mayor del aprendizaje automático y la inteligencia artificial en su empresa.

“Empresas como la nuestra que tienen una cantidad asombrosa de datos ahora se enfocan en encontrar aquellos casos de uso que creemos que serían de mayor valor para nosotros”, dice, y agrega que Schneider Electric contrató recientemente a su primer oficial de inteligencia artificial para impulsar su trabajo en este área.

5. Maduración de la estrategia de nube empresarial

La encuesta de CIO de Evanta encontró que el 54 % está invirtiendo en infraestructura en la nube, la segunda mayor área de gasto para los CIO después de la ciberseguridad.

Otros informes confirmaron que los CIO continúan avanzando en el uso de la nube. La Encuesta Pulse 2022 de PwC encontró que el 43 % está refinando su estrategia de TI y su modelo operativo para que sean más ágiles, el 35 % está aprovechando las inversiones en infraestructura para pasar de los centros de datos tradicionales a los basados ​​en la nube, y el 28 % está restableciendo las arquitecturas empresariales para que estén basadas en la nube.

“No hay estrategia tecnológica que no tenga la nube en el centro”, externa Baig. Además, dice que no se trata de levantar y cambiar los sistemas locales existentes a la nube, sino de “usar la nube para cambiar realmente el negocio: reducir costos, mejorar el tiempo de comercialización y brindar un mejor servicio a los clientes”.

6. Impactos geopolíticos en la pila tecnológica

Al mismo tiempo que los CIO avanzan en sus estrategias de nube y promueven un uso más maduro de los datos empresariales, un número creciente de ejecutivos de tecnología se enfrentan a nuevas reglas gubernamentales que afectan ambas áreas.

El informe 2022 CIO and Technology Executive Agenda: Master Business Composability to Succeed in Uncertain Times de Gartner cita el crecimiento del nacionalismo/desglobalización, los cambios de poder geopolíticos y culturales y la turbulencia como tendencias de preocupación para las juntas corporativas.

Gartner menciona el problema de manera más explícita en su informe de febrero de 2022 titulado Qué fuerzas están impulsando la geopolítica digital y dónde deben enfocarse los CIO, al afirmar que “la geopolítica digital es ahora una de las tendencias más disruptivas que los CIO deben abordar”.

Otros dicen que está dando lugar al concepto de Splinternet.

Baig explica que las reglas y regulaciones emergentes están empujando a los CIO a desarrollar diferentes pilas tecnológicas para diferentes regiones, y esas pilas tecnológicas generalmente divergen en las líneas Este-Oeste. Además, agrega, algunos CIO han tenido que trasladar los servicios de TI fuera de Rusia como resultado de la invasión de Ucrania y las posteriores sanciones del gobierno occidental.

7. Interrupciones de la cadena de suministro

Las preocupaciones geopolíticas también afectan a la TI de otras maneras, sobre todo hoy en día con los problemas de la cadena de suministro que retrasan los componentes tecnológicos clave. El CEO de Intel, por ejemplo, anunció en abril que espera que la escasez de chips dure hasta 2024 .

“El suministro que necesitamos simplemente no está allí. Está afectando muchas cosas en las que confiamos en la tecnología. Lo estás viendo con los teléfonos inteligentes y las computadoras”, asevera Hamit de Altra Federal. Dice que hizo un pedido de 150 micro PC en julio de 2021 y aún no las ha recibido.

Y agrega: “Tenemos que ser flexibles, aceptar cualquier equipo que podamos tener en nuestras manos; tal vez sea más caro, tal vez sea de un fabricante diferente al que preferimos”.

8. Contención de costos

Cuando se trata de las principales prioridades para los CIO en toda la empresa, la encuesta de Evanta coloca el aumento de la eficiencia operativa y el aumento de la productividad en el primer lugar.

Otros confirman el creciente enfoque en el uso de la tecnología para reducir los costos, tanto dentro de TI como en toda la organización.

Tanto los CIO como los consultores de gestión reconocen que TI siempre se ha encargado de encontrar formas de utilizar las tecnologías para reducir costos y aumentar la productividad. Pero también dicen que el énfasis en esa tarea fluctúa en función de una serie de factores, como la salud de la economía en general.

La inflación, las preocupaciones sobre una posible recesión y los temores de estanflación hacen que los ejecutivos de todas las industrias reevalúen los presupuestos y, por lo tanto, vuelvan a hacer de la contención de costos un objetivo importante .

“Hay un esfuerzo renovado para analizar los costos de TI y pensar en reequilibrar los costos en caso de que caiga la demanda”, asevera Baig. “Hace seis meses, la mayoría de los CIO y CEO pensaban en el crecimiento y en cómo satisfacer la demanda. Hay algunas empresas que todavía están lidiando con eso, pero ahora hay otras que están inmensamente preocupadas por los ciclos de demanda. Como resultado, esa chequera se ha vuelto más pequeña y podría volverse aún más pequeña; los presupuestos podrían estar reduciéndose”.

9. Competencia feroz por el talento

Durante años, los CIO se han enfrentado a un mercado difícil para reclutar y retener talento tecnológico, ya que simplemente hay más puestos que personas. Eso se puede ver en la insignificante tasa de desempleo del 1,3% para los tecnólogos. El paso al trabajo remoto durante los últimos años ha hecho que la competencia sea aún más feroz.

“Estamos compitiendo ahora con empleadores de todo el lugar”, dice Hamit. “Mi departamento tenía un puesto vacante durante la pandemia, y experimentamos múltiples iteraciones de publicaciones y entrevistas, además de que los candidatos aceptaron y luego rechazaron. Fue un proceso extremadamente largo en relación con la prepandemia. Además, terminamos extendiendo nuestra búsqueda fuera de nuestro mercado local (donde se encuentra nuestro centro de operaciones) y contratamos a un empleado remoto. Simplemente habla de la competencia y la dificultad para encontrar talento, especialmente en TI”.

Los CIO aseveran que tales escenarios han reforzado la necesidad de desarrollar talento interno para garantizar que permanezcan y sean capaces de manejar las cargas de trabajo del futuro.

“El talento es la base de la que dependerán todos nuestros logros y éxitos”, señala Nicholas Colisto, vicepresidente y CIO de Avery Dennison.

10. Acelerando a través de la turbulencia

Los ejecutivos, incluidos los CIO, enfrentan múltiples desafíos: inflación, escasez de suministros, alta rotación de personal. Y los CIO, al igual que sus colegas de la suite C, deben trabajar a través de ellos para cumplir los objetivos y planificar el futuro, comenta Monika Sinha, vicepresidenta de investigación en el grupo de investigación de CIO de Gartner.

“La capacidad de hacer las cosas es uno de los desafíos clave que enfrentan los CIO”, dice Sinha. “Hay mucha presión sobre ellos para cumplir con las demandas, y su capacidad para tener éxito depende de cumplir y, de hecho, superar las expectativas”.

“Estos no son todos nuevos, pero han empeorado y no hay una luz real en el túnel en este momento”, agrega.

Para tener éxito, dice, los CIO tienen que superar los límites que tradicionalmente han confinado todo el trabajo tecnológico y la innovación dentro del departamento de TI y, en cambio, pasar al desarrollo distribuido y la TI descentralizada.

“Existen oportunidades dentro de la organización, existen mercados a los que los CIO pueden acceder no sólo en busca de habilidades sino también de conocimientos, para hacer las cosas o comprender cómo innovar o resolver problemas comerciales”, afirma Sinha. “Esto está creando grandes oportunidades para los CIO, porque la tecnología es fundamental para resolver los desafíos del negocio”.

Colisto dice que está aprovechando esas oportunidades. “TI se está asociando con sus partes interesadas para permitir la ambición de la empresa de aprovechar las tecnologías digitales para mejorar su modelo comercial actual y crear nuevos productos, servicios y modelos netos. Estamos liderando la entrega de programas de alfabetización digital, capacidades internas y asociaciones estratégicas de proveedores para desarrollar habilidades en toda nuestra empresa, para impulsar mejores resultados comerciales y respaldar las prioridades”.

Para hacer eso, agrega que la compañía está utilizando su Centro de excelencia de innovación digital (DICE) “para identificar soluciones a los desafíos comerciales apremiantes experimentando con tecnologías emergentes. A través de un programa de aprendizaje formal, experimentos de laboratorio y vínculos con un ecosistema de socios, DICE está ayudando a Avery Dennison a desarrollar soluciones innovadoras para mejorar las experiencias de los clientes, los empleados y la fábrica y traer nuevos productos y servicios al mercado”.

Mary K. Pratt, CIO.com