Los 10 proveedores de ERP más poderosos de la actualidad

Las estrategias digitales y de nube están desdibujando las líneas de categoría de software empresarial tradicional, sacudiendo el mercado de Planificación de Recursos Empresariales (ERP).

Durante décadas, los sistemas ERP tradicionales han permitido a las empresas ejecutar procesos comerciales centrales en una única plataforma que brinda estabilidad, confiabilidad y confiabilidad. Pero el ERP monolítico local se ha convertido desde entonces en un enfoque obsoleto.

Hoy en día, las empresas que adoptan la transformación digital buscan la flexibilidad, la agilidad, la velocidad y el acceso remoto a las aplicaciones que vienen con los sistemas basados ​​en la nube. Y están mirando hacia lo que Gartner llama ERP “componible”, un enfoque basado en el concepto de ejecutar aplicaciones en plataformas de software altamente configurables, interoperables y flexibles.

Al armar nuestra lista de los 10 proveedores de ERP más poderosos, tomamos en cuenta el tamaño del proveedor, pero también evaluamos a los proveedores en su estrategia de nube y cómo su visión para el futuro de ERP está dando forma al mercado.

La inclusión de proveedores que tradicionalmente no se consideraban potencias de ERP subraya cómo la nube y las estrategias digitales en evolución están desdibujando las líneas de categoría de software empresarial tradicional y remodelando la batalla por los dólares empresariales.

1. Oracle: Llegando fuerte con dos productos ERP en la nube

Por qué están aquí: Oracle ocupa el segundo lugar en participación de mercado, pero persigue agresivamente al líder del mercado, SAP, con dos ofertas nativas de la nube. Oracle NetSuite ERP, resultado de la compra de NetSuite por parte de Oracle en 2016, está dirigido principalmente a empresas de rango medio. Oracle Fusion Cloud ERP, creado por Oracle desde cero, es una plataforma amplia que puede adaptarse a la empresa global más grande. Gartner coloca a Fusion Cloud ERP en la posición de liderazgo superior en su último Cuadrante Mágico para ERP centrado en productos.

Movimientos poderosos: a fines de 2021, Oracle anunció su mayor adquisición hasta la fecha, la compra de 28.3 mil millones de dólares de la empresa de registros médicos electrónicos Cerner Corp. El movimiento le da a Oracle un punto de apoyo importante en la industria de atención médica de rápido crecimiento.

Según los números: los ingresos anuales de ERP en la nube de Oracle son de aproximadamente 5 mil millones de dólares. El presidente y director de tecnología, Larry Ellison, predice que podría alcanzar los 20,000 millones de dólares en cinco años.

Perspectiva: El negocio ERP de Oracle es un punto brillante para la empresa. Cuando se anunciaron las ganancias en diciembre, la directora ejecutiva Safra Catz dijo: “Ahora tenemos 8,500 clientes de Fusion ERP con ingresos que crecen un 35% y 28 400 clientes de NetSuite ERP con ingresos que crecen un 29%”. Ellison señaló que Oracle no solo está ganando nuevos clientes, sino que todavía tiene una audiencia cautiva de 6,500 clientes de ERP heredados en las instalaciones (de sus adquisiciones de JD Edwards y PeopleSoft) que planea hacer la transición a la nube.

2. SAP: El acorazado está dando la vuelta

Por qué están aquí: el gigante alemán SAP es el líder desbocado del mercado con ingresos anuales que se acercan a los 30,000 millones de dólares. Pero la mayor parte de la base instalada masiva de SAP todavía ejecuta ERP en las instalaciones. El desafío al que se enfrenta SAP es cómo competir contra los nuevos proveedores de ERP solo en la nube y convencer a los clientes de S4/HANA de que no abandonen el barco, sino que salten a la nube de SAP.

Movimientos de poder: a fines de enero, SAP compró una participación mayoritaria en la empresa privada estadounidense de tecnología financiera Taulia. La medida ayudará a SAP a expandir su presencia en el financiamiento de la cadena de suministro.

En números: 74: El número de adquisiciones que SAP ha realizado a lo largo de los años.

Perspectiva: Dice el analista de Nucleus Research, Trevor White, “si bien es más lento que otros para adoptar la nube, SAP ahora se ha comprometido con el futuro de la nube, proporcionando una hoja de ruta clara y moderna para los clientes empresariales”. SAP lanzó recientemente un programa llamado Rise, que ayuda a los clientes con sus esfuerzos de migración a la nube y transformación digital. Esos esfuerzos parecen estar dando sus frutos. Los ingresos de la nube de SAP aumentaron alrededor del 25% y el CEO Christian Klein predice que para 2025, SAP tendrá 25 mil millones de dólares en ingresos de la nube.

3. Microsoft: una oferta integrada verticalmente desde el escritorio hasta la nube

Por qué están aquí: Microsoft se ha convertido en una potencia de ERP con su amplia línea de productos Dynamics dirigidos principalmente a pequeñas y medianas empresas, y disponibles en iteraciones locales o en la nube. La ventaja obvia que tiene Microsoft es su capacidad para integrar los procesos comerciales de ERP con otras herramientas de productividad en el arsenal de Microsoft, como Office, Teams, Outlook, Power BI, la base de datos de SQL Server y, por supuesto, los potentes análisis disponibles en el Nube azul.

Movimientos poderosos: Microsoft compró recientemente Orions Systems, líder en el análisis en tiempo real de contenido de video e imagen. La tecnología permite a Microsoft expandir las capacidades de Dynamics 365 para minoristas tradicionales.

En cifras: los ingresos de Dynamics crecieron un 29% año tras año, mientras que los ingresos de Dynamics 365 (basado en la nube) aumentaron un 45%, según el último informe de ganancias de la compañía.

Outlook: Los efectos inmediatos de la pandemia (el cambio al trabajo remoto, la migración de aplicaciones comerciales a la nube, la mayor necesidad de herramientas de colaboración) jugaron directamente con las fortalezas de Microsoft. El impacto a largo plazo de la pandemia ha sido que las organizaciones reconsideren sus procesos comerciales, lo que nuevamente influye en la capacidad de Microsoft para tomar ERP básico y agregar colaboración, visualización de datos e IA.

4. Workday: revolucionando el mercado de ERP

Por qué están aquí: Workday comenzó como una aplicación de gestión de capital humano (HCM) basada en SaaS, pero la empresa completó su cartera para incluir la gestión financiera y la planificación empresarial principalmente para organizaciones basadas en servicios en lugar de basadas en productos. A los ejecutivos de Workday les gusta hablar sobre acabar con el término “ERP” por completo y reemplazarlo por “nube de gestión empresarial”.

Movimientos poderosos : en 2021, Workday compró VNDLY, una empresa que ayuda a las organizaciones a administrar contratistas y otros terceros.

En números: 510 millones de dólares: la cantidad que Workday gastó para comprar VINDLY.

Perspectiva: Workday no tiene los amplios conjuntos de módulos ERP específicos de la industria que los proveedores heredados pueden ofrecer, particularmente en áreas como la cadena de suministro y la fabricación. Pero se ha posicionado como un poderoso competidor que busca revolucionar el sobrio mundo de ERP con una alternativa única en la nube, la mejor de su clase en las áreas de finanzas, recursos humanos, nómina y planificación. Los ingresos de Workday han estado creciendo a un ritmo constante del 25% y los ingresos anuales superan los 4 mil millones de dólares.

5. Sage: crear un nicho de bajo costo y alto valor

Por qué están aquí: a veces visto como la alternativa de bajo costo a Oracle y SAP, Sage Group espera impulsar el crecimiento de los ingresos después de mantenerse a flote en alrededor de 2.5 mil millones de dólares en los últimos años. La compañía ha construido su propia plataforma en la nube y está expandiendo sus líneas de productos más allá de la contabilidad y la nómina para pequeñas empresas, donde Gartner califica a Sage Intacct como un visionario. Bajo la marca Sage X3, la empresa se está moviendo hacia la gestión de la cadena de suministro, la fabricación y las ventas.

Movimientos poderosos : a fines de 2021, Sage compró Brightpearl, que cuenta con software ERP y CRM específicamente para minoristas.

En números: 300 millones de dólares. La cantidad que Sage pagó por Brightpearl.

Perspectiva: Sage está adoptando un enfoque agresivo para el crecimiento. El CEO Steve Hare dice: “Habiendo remodelado e invertido significativamente en el grupo durante los últimos tres años, ahora estamos enfocados en hacer crecer el negocio en términos absolutos, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones”.

6. Infor: apostando por un profundo conocimiento específico de la industria

Por qué están aquí: con ingresos anuales superiores a los $3 mil millones y una participación de mercado en el rango del 5-6%, Infor se encuentra en el nivel superior de los proveedores de ERP. Ofrece la gama completa de ofertas de ERP en todas las industrias y, como proveedor heredado, ha hecho la transición a la nube. Infor se diferencia con módulos ERP específicos de la industria y una plataforma en la nube de múltiples inquilinos alojada en AWS. CloudSuites de Infor está calificado como líder por Gartner en la categoría de ERP para empresas centradas en productos.

Movimientos de poder: en 2020, Koch Industries compró Infor y ahora es una subsidiaria del conglomerado de 110 mil millones de dólares.

En números: 13 mil millones de dólares: La cantidad de dinero que Koch Industries pagó por Infor.

Perspectiva: Koch Industries era tanto cliente de Infor como inversor antes de la adquisición. La suposición es que Koch quedó impresionado con lo que vio y creyó que con una inyección de capital, podría llevar a Infor a nuevas alturas. El vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de Koch Enterprises, Jim Hannan, lo expresó de esta manera: “Koch tiene los recursos, el conocimiento y las relaciones para ayudar a Infor a continuar expandiendo sus capacidades transformadoras”.

7. Epicor: llevar a los clientes en un viaje a SaaS

Por qué están aquí: la plataforma ERP en la nube Kinetic de Epicor figura como visionaria en la última evaluación de proveedores de ERP de Gartner. Gartner dice que Kinetic “ofrece una solución ERP operativa sólida para las empresas de distribución y fabricación del mercado medio, junto con capacidades adyacentes para la planificación de la demanda, el inventario y la gestión de almacenes”.

Movimientos poderosos: En enero, Epicor compró JMO Business Systems, líder en gestión de almacenes y soluciones de movilidad empresarial para la industria automotriz.

Según las cifras: 4,800 millones de dólares: el monto que Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) pagó para adquirir Epicor en 2020.

Perspectiva: algo similar a Infor, se espera que la adquisición de Epicor por parte de una gran firma de capital privado genere una inyección de fondos para adquisiciones, así como también impulse la transición de un modelo local a un modelo SaaS para su base de clientes de larga data. En un evento reciente, los funcionarios de la compañía pintaron un panorama alcista, con ingresos que se aproximan a los mil millones de dólares con un crecimiento de dos dígitos y SaaS generando la mitad de los ingresos recurrentes.

8. ServiceNow: creación de una plataforma para la transformación digital

Por qué están aquí: el líder en servicios de TI basados ​​en la nube, ServiceNow, no es un proveedor de ERP tradicional y ciertamente no tiene el conocimiento profundo específico de la industria de los jugadores heredados. Pero ServiceNow llega a ERP desde una perspectiva diferente; su Now Platform permite a las empresas conectar flujos de trabajo digitales y optimizar los procesos comerciales entre TI, empleados, clientes y creadores de aplicaciones. Gartner califica a ServiceNow como líder en plataformas de aplicaciones de bajo código nativas de la nube.

Movimientos poderosos : Compró la empresa de migración de ERP Gekkobrain. El movimiento ayudará a las organizaciones a identificar y comprender el código personalizado en sus aplicaciones ERP y automatizar la modernización de las aplicaciones ERP y los flujos de trabajo resultantes.

En cifras: ServiceNow reportó un crecimiento del 30% en 2021, con un ingreso total cercano a los 6 mil millones de dólares.

Perspectiva: el analista de la industria Josh Bersin dice que ServiceNow está aprovechando un mercado que va más allá del ERP tradicional hacia lo que él llama plataformas de creación de contenido. “Cada equipo de recursos humanos, cada gerente y cada departamento de TI quiere crear un nuevo flujo de trabajo o diseñar un nuevo proceso”. Y agrega: “Van a ServiceNow para hacerlo”.

9. QAD: innovador basado en la nube en la fabricación y la cadena de suministro

Por qué están aquí: Gartner clasifica a QAD como un visionario en la categoría de gestión de la cadena de suministro y fabricación para fabricantes medianos con su suite de ERP adaptable QAD basada en la nube. QAD es otra empresa que está desdibujando las líneas entre ERP y CRM. Recientemente compró WebJaguar, una plataforma de comercio digital, con el objetivo de crear una solución de gestión de clientes omnicanal para B2B y B2C.

Movimientos de poder: Thoma Bravo privatizó QAD en 2021.

Por los números: 2 mil millones de dólares. La cantidad que Thoma Bravo pagó por QAD.

Perspectiva: Thoma Bravo tiene una larga y exitosa historia de adquisición de empresas de software, inyección de capital y suministro de experiencia en gestión. La fundadora y presidenta de QAD, Pamela Lopker, dice: “A través de esta asociación, estaremos aún mejor posicionados para construir sobre nuestra base sólida”.

10. Salesforce: creación de una plataforma basada en la nube para la transformación digital

Por qué están aquí: Salesforce es el jugador poderoso incuestionable en CRM. Y ha invadido el mercado de ERP con una estrategia única. Salesforce creó una potente plataforma en la nube en la que ejecutar aplicaciones de CRM (SaaS) y escribir aplicaciones (PaaS). Luego, abrió su plataforma para permitir que empresas de terceros ofrecieran soluciones ERP. Rootstock ofrece ERP de fabricación, distribución y cadena de suministro en Salesforce Cloud. Y FinancialForce ofrece finanzas y contabilidad en la plataforma Salesforce.

Movimientos poderosos : Salesforce adquirió la popular herramienta de colaboración Slack en 2021.

En cifras : 27,700 millones de dólares: lo que Salesforce pagó por Slack.

Outlook: Salesforce es una fuerza a tener en cuenta. Está haciendo el argumento muy persuasivo de que, dado que los datos comerciales principales de una empresa ya están almacenados en la nube de Salesforce, solo tiene sentido ejecutar aplicaciones ERP integradas en esa misma plataforma.

Neal Weinberg, CIO.com