Los 10 trabajos de TI mejor pagados

Como función técnica de alto nivel, un ingeniero de software principal es responsable de liderar un equipo de ingenieros y garantizar que el equipo construya e implemente software escalable de alta calidad, siguiendo las mejores prácticas. Es un rol que no solo requiere habilidades técnicas, sino también habilidades de liderazgo y comunicación para trabajar en todos los departamentos y administrar equipos de ingenieros. Estos líderes son responsables de revisar el código escrito por otros ingenieros, diseñar la arquitectura para sistemas de software complejos, identificar la tecnología adecuada para las necesidades comerciales y mantenerse al tanto de las últimas tendencias de la industria.

No sorprende que los puestos ejecutivos de TI ganen algunos de los salarios promedio más altos, con Dice informando un salario anual promedio de 164,814 dólares en 2022, un aumento del 8.4% desde 2021. Aquellos que trabajan en administración de TI, incluidos los roles de CIO, CTO, VP, y director de TI, ocupan puestos de alto nivel que supervisan la infraestructura tecnológica de toda una empresa. El CIO generalmente ocupa el puesto más alto en un departamento de TI, responsable de administrar la estrategia, los recursos, las operaciones y los objetivos generales de TI de la organización. Mientras tanto, el CTO se enfoca en los esfuerzos de investigación y desarrollo de tecnología, a menudo trabajando en estrecha colaboración con el CIO . El vicepresidente de TI es responsable de supervisar aspectos específicos de las operaciones de TI de la organización, ya sea infraestructura, seguridad, administración de datos o aplicaciones. Finalmente, el director de TI tiene la tarea de administrar equipos o departamentos específicos dentro de las operaciones de TI, que a menudo incluyen equipos de desarrollo y soporte técnico.

Y según el último Informe de salarios de tecnología en 2023 , no necesita alcanzar una carrera ejecutiva en TI para ganar un salario de seis cifras. La demanda de habilidades especializadas ha aumentado los salarios en ciberseguridad, datos, ingeniería, desarrollo y gestión de programas. Estas son las 10 principales ocupaciones de TI con los salarios promedio más altos, según Dice.

Las empresas no pueden ignorar la transformación digital, ya que la tecnología continúa dominando casi todos los aspectos de los negocios y la vida cotidiana. Existe una necesidad cada vez mayor de profesionales técnicos que puedan manejar el rápido ritmo de la tecnología, asegurando que las empresas se mantengan al día con los estándares de la industria, las regulaciones de cumplimiento y las tecnologías emergentes o disruptivas.

