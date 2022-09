Los 6 principales proveedores de servicios administrados en la nube y cómo elegir el adecuado para su organización

Esta guía del comprador le ayudará a seleccionar el proveedor de servicios administrados en la nube adecuado para sus necesidades.

Un proveedor de servicios administrados en la nube (MCSP) administra parcial o totalmente las plataformas en la nube de sus clientes, incluida la migración, el mantenimiento y la optimización de esas plataformas.

Los entornos de nube incluyen nubes públicas, privadas e híbridas, cada una de las cuales requiere que los proveedores tengan los conjuntos de habilidades para administrarlas según los objetivos de la plataforma. Los clientes trabajan con sus proveedores de servicios de nube administrados para decidir qué elementos de sus entornos de TI subcontratarán a sus proveedores y cuáles administrarán internamente.

Beneficios de usar un proveedor de servicios administrados en la nube

Hay una serie de beneficios al usar un proveedor de servicios de nube administrados, que incluyen:

Ahorro de costos. Las empresas que utilizan MCSP ahorran dinero a largo plazo porque no tienen que asumir ningún gasto operativo o de capital relacionado con el mantenimiento de sus infraestructuras de red en la nube. Las organizaciones también ahorran dinero porque no tienen que buscar y contratar personas con las habilidades necesarias para mantener sus infraestructuras.

Recuperación de desastres . En caso de desastres imprevistos, las empresas deben contar con planes de recuperación ante desastres para proteger sus datos y recuperarlos lo antes posible. Cuanto antes las organizaciones puedan recuperar y restaurar sus datos, antes podrán reanudar las operaciones normales. Si las empresas sufren desastres inesperados, los MCSP pueden respaldar los planes de recuperación ante desastres de sus clientes para que el tiempo de inactividad sea mínimo.

Resolución rápida de problemas. Los MCSP brindan a los clientes soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sus especialistas están siempre disponibles para abordar cualquier problema de red que puedan tener sus clientes, lo que les permite resolver los problemas rápidamente.

Actualizaciones automáticas. La tecnología de la nube siempre está evolucionando y eso significa que las redes de las organizaciones pueden volverse obsoletas si no se actualizan y mejoran con regularidad. Las empresas que utilizan proveedores de servicios en la nube administrados no tienen que preocuparse por tratar constantemente de mantener sus redes actualizadas. Más bien, los proveedores se mantienen al tanto de los avances en la nube y actualizan las infraestructuras de red de sus clientes según sea necesario.

Seguridad de la red. La seguridad en la nube es difícil y requiere empleados con habilidades que tienen una gran demanda y no están fácilmente disponibles. Los MCSP tienen el conocimiento y los recursos necesarios para asegurar las redes de sus clientes contra el acceso no autorizado.

Infraestructura que es confiable. Los proveedores de servicios de nube administrados tienen la experiencia y el conocimiento necesarios para construir y mantener la infraestructura de red en la nube. En consecuencia, las organizaciones que utilizan MCSP pueden estar seguras de la durabilidad y confiabilidad de sus infraestructuras de red en la nube.

Integración de servicios en la nube . Los proveedores de servicios en la nube administrados ayudan a sus clientes a garantizar que cualquier recurso en la nube que seleccionen esté perfectamente conectado a sus sistemas existentes. Los MCSP también pueden ayudar a garantizar que los usuarios y las aplicaciones puedan acceder fácilmente a estos recursos de la nube.

Consideraciones clave a la hora de elegir un proveedor de servicios administrados en la nube

Antes de elegir un proveedor, una empresa debe considerar qué nubes va a utilizar, sugiere Craig Lowery, vicepresidente y analista de Gartner Inc.

“La mayoría de nuestros clientes son multinube, AWS, Azure, Google, pero uno de ellos es su nube principal”, señala. “Entonces, desea asegurarse de obtener un proveedor de servicios de nube administrados que al menos tenga experiencia en esa nube central. Pero también deberían poder brindarle servicio en las otras nubes”.

También es fundamental evaluar a los proveedores para asegurarse de que el proveedor que seleccione se alinee con los objetivos de su negocio.

“Trabajar con un proveedor que conoce y en quien confía es una buena manera de comenzar”, afirma Lowery. “Pero todavía quieres investigarlos. Aún desea estar seguro de que cumplen con los requisitos que tiene. Pero si ya tienes una relación con ellos, puede hacer que las cosas vayan un poco mejor”.

Una empresa también debe asegurarse de que comprende el acuerdo de nivel de servicio (SLA) en la nube del proveedor antes de aceptar los términos del contrato, ya que un SLA puede ser difícil de entender.

En consecuencia, es importante que una organización haga que su equipo legal revise los términos y condiciones del SLA para comprender cosas como el tiempo de actividad que la empresa puede esperar para los servicios en la nube, las condiciones bajo las cuales puede recibir un reembolso y cuánto tiempo toma para que el equipo de atención al cliente del proveedor responda y resuelva las quejas de los clientes.

“Debe verificar el tiempo de actividad y la confiabilidad del proveedor, así como asegurarse de que tenga implementados los protocolos de seguridad cibernética correctos”, aconseja Eric Kimberling, director ejecutivo de Third Stage Consulting.

Una empresa también debe preguntarle al proveedor si ha habido violaciones de seguridad y, de ser así, cuál fue la naturaleza de esas violaciones, dice Kimberling.

“Las empresas también deberían preguntarse cómo definen los proveedores los servicios administrados, porque eso podría ser todo, desde simplemente hospedar una solución en la nube hasta una oferta más completa para brindar más infraestructura y servicios de integración”, dice. “Entonces, comprender qué es lo que está buscando y asegurarse de que su proveedor ofrezca esos servicios”.

Desventajas de trabajar con un MCSP

Si bien trabajar con un proveedor de servicios administrados en la nube tiene muchos beneficios, también existen algunas desventajas.

Por un lado, trabajar con un proveedor de servicios administrados en la nube significa que las empresas están dando acceso a terceros a sus sistemas e infraestructura.

Esto puede introducir vulnerabilidades en sus sistemas porque las superficies de ataque de sus empresas se han ampliado para incluir el MCSP y sus operaciones. Para garantizar que sus sistemas e infraestructura permanezcan seguros, una organización debe verificar los protocolos de seguridad que tiene el MCSP y asumir la responsabilidad de monitorear las rutas de acceso que usa el proveedor.

Además, dependiendo de las regulaciones que se apliquen a una empresa, es posible que una organización deba tomar ciertas precauciones con su MSCP. Por ejemplo, un cliente debe verificar que su proveedor de servicios administrados esté operando desde la misma ubicación geográfica donde se encuentra el cliente o que los procesos de MCSP se puedan auditar de acuerdo con los estándares de cumplimiento de la ubicación.

Y aunque las empresas esperan que sus costos bajen, eso no siempre sucede. Según la complejidad de los sistemas de una empresa, así como el nivel de servicios que recibe, los servicios del proveedor pueden ser costosos. Si una organización no presupuesta adecuadamente, sus costos pueden aumentar.

Los 6 principales proveedores de servicios administrados en la nube

Hay docenas de proveedores de servicios de nube administrados, por lo que para ayudarlo a comenzar su investigación, destacamos los siguientes productos, ordenados alfabéticamente, según investigaciones independientes y discusiones con analistas. Las organizaciones deben comunicarse directamente con los proveedores para obtener información sobre precios:

Accenture

Aunque Accenture tiene capacidades globales, la empresa se enfoca principalmente en Europa, América del Norte y Asia-Pacífico. Accenture admite casos de uso de múltiples nubes y la mayoría de sus clientes utilizan Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Oracle Cloud y Google Cloud Platform (GCP). Accenture ofrece la gama completa de servicios administrados de infraestructura, incluida la gestión, el alojamiento, la migración y la evolución de la infraestructura en la nube. Si bien Accenture ofrece servicios en la nube de propósito general para todas las industrias, sus verticales principales incluyen gobierno, biotecnología/ciencias biológicas/productos farmacéuticos y servicios financieros/seguros. Accenture es ideal para grandes empresas que desean un soporte total de servicios en la nube, incluida la consultoría, la migración y la modernización, y las operaciones. HIPAA, PCI, GDPR o FedRAMP ”, según el informe Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services de Gartner Inc. publicado en julio de 2022.

Capgemini

Capgemini, que ofrece capacidades multinube en todas las regiones, se enfoca principalmente en Europa y América del Norte. Las principales verticales de Capgemini son la fabricación general, el comercio minorista y los servicios/seguros financieros. Los servicios administrados de nivel empresarial de Capgemini permiten a los clientes ejecutar aplicaciones en AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Virtustream. Capgemini ofrece servicios administrados para infraestructura como servicio y aplicaciones, incluidos respaldos y soporte técnico. Capgemini ayuda a las organizaciones a identificar y migrar las cargas de trabajo adecuadas para sus implementaciones en la nube, además de integrar y administrar los entornos y las aplicaciones de los clientes. Capgemini puede no ser una buena opción para las medianas empresas. “Capgemini Engineering permite a Capgemini ofrecer una solución combinada de TI/TO basada en la nube para la industria pesada,

Deloitte

Si bien Deloitte ofrece servicios a nivel mundial, la empresa se enfoca en clientes en América del Norte y Europa. Sus verticales principales incluyen servicios financieros/seguros, gobierno y atención médica. Deloitte admite casos de uso de múltiples nubes, incluidos AWS, Azure, Google Cloud Platform, VMWare Cloud y Oracle Cloud. Deloitte ayuda a las empresas a diseñar, construir y ejecutar sus entornos de nube. Este proveedor enfatiza la transformación de la nube y ayuda a los clientes a crear entornos de nube personalizados. Deloitte trabaja directamente con los clientes para identificar dónde y cómo la nube puede mejorar sus procesos comerciales. Deloitte es adecuado para grandes empresas centradas en la transformación digital. Aunque la mayoría del negocio de Deloitte está relacionado con sus servicios de consultoría, la empresa está comenzando a enfocarse más en su negocio de servicios administrados, según Gartner.

HCL Technologies

HCL se enfoca principalmente en América del Norte y Europa, aunque ofrece servicios de nube administrados en todo el mundo. Sus principales verticales incluyen manufactura general, servicios financieros/seguros y ciencias de la vida/biotecnología/productos farmacéuticos. Aunque HCL admite casos de uso de múltiples nubes, alrededor del 90 % de sus clientes de servicios administrados utilizan Microsoft Azure, seguido de AWS, Google Cloud Platform, Oracle Cloud, IBM Cloud y Alibaba Cloud. Una parte importante de la estrategia de nube de este proveedor se centra en crear y migrar aplicaciones a la nube. Además, la infraestructura de aplicaciones nativas de la nube de HCL ayuda a las empresas a diseñar y desarrollar aplicaciones o mover aplicaciones y cargas de trabajo ya existentes para que funcionen de manera eficiente en la nube. Aunque HCL tiene sólidas capacidades nativas de la nube,

NTT Data

NTT Data tiene un enfoque principal en América del Norte y APAC, seguido de Europa, pero también ofrece servicios de nube administrados a nivel mundial. Sus principales verticales incluyen manufactura general, atención médica y servicios financieros/seguros. Si bien NTT Data admite casos de uso de múltiples nubes, más del 65 % de sus clientes de servicios administrados usan AWS, seguido de Azure, Google Cloud Platform e IBM Cloud. NTT Data se enfoca en ayudar a los clientes a modernizar sus aplicaciones y migrarlas a la nube. Este proveedor también ayuda a los clientes a reemplazar las arquitecturas de clientes heredadas con tecnologías de nube de nivel empresarial. NTT Data también recurre a la experiencia de los otros departamentos de la empresa para brindar a los clientes servicios adicionales, incluida la gestión de acceso e identidad., redes empresariales y seguridad administrada. NTT Data proporciona servicios de modernización y desarrollo de aplicaciones para ayudar a los clientes a crear aplicaciones nativas de la nube. Estos servicios incluyen servicios de ciclo de vida del producto, servicios de plataforma en la nube, así como servicios de estrategia y planificación. NTT Data utiliza su amplia experiencia en la industria para desarrollar soluciones técnicas que resuelvan los problemas comerciales de sus clientes. “NTT DATA tiene muchos programas para atraer, retener y capacitar talento, pero carece de cohesión a nivel empresarial”, según Gartner.

TCS (Tata Consultancy Services)

TCS opera en todo el mundo, pero se centra principalmente en América del Norte y Europa. Sus verticales principales incluyen ciencias de la vida/biotecnología/productos farmacéuticos, comercio minorista y servicios financieros/seguros. TCS admite casos de uso de múltiples nubes y sus clientes de servicios administrados utilizan principalmente Azure, Oracle Cloud y AWS por igual, seguidos de GCP e IBM Cloud. El proveedor ha creado unidades comerciales separadas para AWS, Azure y GCP. TCS ayuda a los clientes a diseñar hojas de ruta para migrar a la nube que se alineen con los objetivos del negocio. La suite de servicios administrados de TCS enfatiza la migración de flujos de trabajo y aplicaciones preexistentes y su transformación en implementaciones nativas de la nube. Una quinta parte de los empleados de TCS se dedica a los servicios de transformación de TI en la nube pública. TCS se enfoca principalmente en grandes empresas y solo un pequeño porcentaje de su negocio atiende a medianas empresas.

Linda Rosencrance, CIO.com