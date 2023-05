Los CIO buscan eficiencias a medida que se avecina una economía incierta

Con un mayor escrutinio de los gastos, los líderes de TI están repensando los desembolsos presupuestarios, dirigiendo su atención al uso de la nube, la automatización, las operaciones ajustadas y la fuerza laboral.

La eficiencia, siempre una de las principales preocupaciones de los líderes de TI, es objeto de mayor atención en 2023, gracias a la inflación continua y la amenaza de recesión. Los gastos en servicios en la nube, en particular, están bajo un escrutinio minucioso, en un momento en que el gasto en la nube representa casi la mitad de muchos presupuestos de TI.

“A medida que más y más cargas de trabajo migran a la nube, administrar los gastos de la nube se ha convertido en una prioridad importante”, apunta Dilip Venkatachari, vicepresidente ejecutivo sénior y director global de información y tecnología de US Bank. La institución financiera, con sede en Minneapolis, está en proceso de trasladar el 70% de sus cargas de trabajo a proveedores de la nube, principalmente Microsoft Azure, frente a menos de la mitad de esa cantidad hace solo unos años.

“Necesitamos rastrear y atribuir gastos a aplicaciones específicas a lo largo del tiempo. Saber dónde están las mayores demandas es el primer paso para poder administrar los costos”, dice Venkatachari. Para hacer eso, US Bank ha adoptado FinOps, una disciplina comercial y un conjunto de mejores prácticas para optimizar el gasto empresarial en la nube. “Lo vemos como un enfoque, una práctica para ser más estratégicos y tácticos en los gastos críticos asociados con la infraestructura”, agrega.

Rick Villars, vicepresidente de grupo de investigación mundial de IDC, considera que la nube es una opción natural para apuntar a la eficiencia de costos de TI, y la empresa predice que en 2024, el 50% del gasto en TI se destinará a servicios en la nube.

“Cuando te aprietas el cinturón, te fijas en tu elemento presupuestario más importante”, dice Villars, y señala que muchas empresas se comprometieron con la nube en los últimos tres años y, a medida que se renovaron los contratos, los clientes vieron aumentos de precios de entre un 10% y un 20 %.

“Las empresas creen que están gastando demasiado en la nube”, agrega Villars.

En respuesta a la pregunta “¿Cómo ha afectado el estado de la economía la forma en que su organización prioriza las siguientes iniciativas comerciales?”, las principales respuestas fueron “Aumento de la eficiencia operativa” (58%) y “Aumento de las protecciones de seguridad cibernética” (58%). Encuesta sobre el estado del cio de 2023

“2023 tiene que ver con el año de ser eficiente”, afirma Tracy Woo, analista sénior de Forrester Research. “La gente se da cuenta de que la nube ya no es una prueba de concepto y que necesitan prepararse para una posible recesión. Se dan cuenta de que necesitan sacar el máximo provecho de lo que están gastando y tienen que ser inteligentes y estratégicos sobre lo que están haciendo”.

Una mirada a las facturas de la nube puede hacer que parezca que los proveedores de la nube se están aprovechando de sus clientes, pero ese no es el caso, según Woo. “No hay ningún aumento de precios. El mercado es demasiado competitivo para eso”, añade.

En cambio, los clientes a menudo entran en acuerdos de nube asumiendo que ahorrarán dinero, pero debido a que no controlan los costos con suficiente atención, se llevan una sorpresa desagradable . Los clientes necesitan realizar un seguimiento de la facturación por hora, por minuto e incluso por segundo. “La forma en que debe realizar un seguimiento es muy diferente de la TI local”, dice Woo.

Costos de la nube en la mira

Al igual que US Bank, el proveedor de componentes electrónicos Avnet se encuentra en medio de una migración a la nube de varios años que eventualmente trasladará todos los recursos de TI a la nube. “Hace cuatro o cinco años, cuando pensamos por primera vez en pasarnos a la nube, pensamos que la nube iba a ser menos costosa. Aprendimos desde el principio que ese no era realmente el caso”, asevera Max Chan, CIO de Avnet. “Lift and shift nunca será económico a menos que cambie la forma en que trabaja”.

Y eso es algo que Chan y Avnet han tenido que aprender sobre la marcha.

“Hay un modelo operativo diferente, una forma completamente nueva de hacer las cosas en la nube”, manifiesta Chan. “Si solo piensa en computación, almacenamiento y capacidad, se encontrará con una sorpresa desagradable. Hemos estado aprendiendo de nuestros errores del pasado”.

Avnet ha creado un equipo FinOps que usa ServiceNow Cloud Insights para rastrear el uso de la nube a medida que aumenta año tras año y las capacidades locales a medida que disminuyen. “Es un viaje de varios años. Mientras realiza la migración, no hay forma de que pueda apagar su centro de datos”, afirma Chan.

Usando principalmente Azure, Chan está comenzando a usar la herramienta Azure AIOps mientras confía en Azure Advisor, Azure Cost Management y Azure Monitor con aportes de Azure DevOps y GitHub. “Están más que felices de ayudarlo a optimizar su uso de Azure. Suena contradictorio, pero quieren que seas eficiente y uses nuevas capacidades”, señala Chan.

Novanta, fabricante de equipos fotónicos y socio tecnológico de OEM médicos e industriales, lanzó su estrategia de nube hace tres años. En la actualidad, la empresa, que ha pasado del 2% de utilización de la nube al 55%, utiliza principalmente Microsoft Azure y busca eficiencias de costes y plataformas de nube alternativas.

“Estamos buscando otros proveedores de servicios en la nube para la diversificación, la resiliencia y la eficiencia operativa”, declara Sarah Betadam, CIO y CISO de Novanta.

Novanta planea retener el 25% de sus operaciones de TI en un centro de datos reducido, para el cual Betadam está experimentando con temperaturas superiores a los 64 grados para reducir los costos de aire acondicionado.

“Ahorrar energía y mejorar la sostenibilidad es un objetivo importante para nosotros”, dice, y señala que Google Research ha demostrado que la infraestructura de TI puede operar de manera segura a 80 grados. Betadam agrega que el impulso para reducir los costos de la nube no es un impulso inusual para economizar, exclusivo de 2023, sino parte de la adherencia continua de la compañía a la eficiencia.

‘Shift left’ y un llamamiento a la automatización

Kevin Gray, CIO de Burbank, California, enfrenta diferentes fuerzas. Cuando el empleador cercano, Disney, anunció el despido de 4,000 trabajadores, Gray tomó nota.

“No hemos sido golpeados por una recesión, pero las empresas están reduciendo su fuerza laboral. Si los ingresos fiscales disminuyen, es posible que perdamos una financiación constante”, comenta Gray. “Hemos tenido la discusión con el administrador de la ciudad. Estamos tratando de adelantarnos a esa tormenta impulsando una mayor eficiencia y automatización, no solo en TI sino en toda la ciudad”.

Con ese fin, el municipio de 108,000 habitantes está implementando una serie de iniciativas de “ciudad inteligente” basadas en Internet de las cosas (IoT) e IA, incluida la gestión inteligente del tráfico y un sistema de transporte inteligente.

Aunque no implementa una iniciativa formal de FinOps, el CIO lidera la implementación de Scaled Agile Framework (SAFe) para el gobierno, un plan para implementar Lean, Agile y otros principios para entidades públicas.

“Somos grandes en el turno a la izquierda: cambiar el trabajo a los recursos menos costosos que puedas”, declara Gray. “Eso incluye cambiar el trabajo a los recursos humanos de menor costo e implementar la automatización”, agrega. En cuanto a la nube, Gray dice que es “muy cauteloso” con los costos de la nube y busca recortar los gastos de los servicios de AWS y Microsoft Office 365 utilizando las herramientas que vienen con los servicios. Para una ciudad del tamaño de Burbank, las herramientas de terceros no ofrecerían suficiente retorno de la inversión, dice.

Gestión de la fuerza de trabajo para la eficiencia

La flexibilidad de la fuerza laboral juega un papel importante en el control de costos para la ciudad de Burbank. Con 33 empleados a tiempo completo, Gray depende de trabajadores contratados, integradores de sistemas y proveedores de servicios administrados para llenar los vacíos, en lugar de contratar en exceso y enfrentarse a opciones de despido en el futuro. Burbank utiliza un servicio administrado para ayudar a respaldar las aplicaciones Oracle ERP y un integrador de sistemas para crear su aplicación Mobile 311, un número fácil de recordar que conecta ciudadanos con los servicios municipales.

El aumento del trabajo remoto provocado por la pandemia de COVID-19 presenta oportunidades de ahorro, según Greg Smith, profesor de la Universidad de Georgetown y director de tecnología de una empresa en el área de Washington, DC. “Las organizaciones están comenzando a implementar cambios tecnológicos y operativos económicos como resultado del entorno de trabajo híbrido que las organizaciones han adoptado”, dice Smith.

Según Smith, el pago basado en la geolocalización puede permitir que las organizaciones reduzcan el salario para que coincida con los salarios en las regiones donde los empleados remotos pueden elegir trabajar. El trabajo remoto también permite a las organizaciones recortar el costoso espacio de oficinas y vender propiedades inmobiliarias innecesarias. “Una combinación de personal completamente remoto, híbrido y basado en la oficina logrará ahorros de nómina que son significativos”, dice Smith.

Los modelos dinámicos de abastecimiento, incluidas las plataformas de dotación de personal y los mercados de habilidades , también están interviniendo para ayudar a llenar los vacíos de talento sin comprometerse con recursos de tiempo completo.

Lecciones y consejos

Ya sea que las fuerzas macroeconómicas se expandan o se contraigan, la presupuestación de TI requiere una gestión hábil.

“Cada año es un año de economía. Siempre queremos ser buenos administradores de los dólares de nuestro presupuesto”, comenta Venkatachari de US Bank.

En cuanto a Chan, habiendo aprendido de primera mano que la nube no es una panacea, aconseja a sus compañeros que procedan con cautela. “No salte a la nube y acumule gastos sin saber cómo eliminar los costos, de lo contrario, tendrá que pagar altos costos durante mucho tiempo”.

Betadam dice que no importa si la economía es turbulenta o no, centrarse en el ROI para todos los programas de TI mediante el seguimiento de los ahorros y los logros año tras año puede generar dividendos más adelante, especialmente durante las solicitudes de presupuesto.

“El enfoque de los líderes de TI en el retorno de la inversión y las eficiencias operativas debe convertirse en parte de nuestro ADN y nuestra marca”, concluye.

Stan Gibson, CIO.com