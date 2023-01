Los CIO dan un paso al frente para ocupar puestos de liderazgo de talla grande

La transformación digital generalizada está allanando el camino para que los CIO con mentalidad empresarial obtengan nuevos roles y responsabilidades ampliadas más allá del mandato típico del área TI.

Con una trayectoria profesional que atravesó la I+D, el desarrollo de productos, la cadena de suministro avanzada y la tecnología, Praveen Jonnala está bien posicionada para liderar una organización global de TI, así como para tomar las riendas de las operaciones y otras funciones comerciales centrales.

Jonnala ingresó como CIO en el proveedor de infraestructura de red CommScope hace dos años después de más de una docena de años en la empresa en varios roles liderando la transformación empresarial y tecnológica. Hoy, Jonnala también dirige gran parte de la cartera tradicional de COO: un conjunto ampliado de responsabilidades que funcionan dado su historial de comprensión de las necesidades comerciales y su traducción en soluciones digitales de alto impacto.

“Ya sea que tenga un título oficial o no, ahora estamos en esta era en la que los líderes tecnológicos no pueden simplemente operar haciendo un montón de cosas tecnológicas”, explica Jonnala, vicepresidente sénior y CIO de CommScope. “Hay una mayor apreciación por parte de los líderes empresariales de que la tecnología es lo que impulsa la eficiencia, revoluciona los productos y sustenta nuevos modelos de ingresos. Hay un impulso natural para mirar a los CIO ahora no solo para ejecutar centros de datos y aplicaciones, sino para ser un catalizador transformador para el negocio”.

Si bien es común que otros en el C-suite asuman los llamados roles adicionales, el CIO históricamente ha usado múltiples sombreros sin el beneficio o la gloria de un título formal que marque su terreno expandido. El cambio exitoso al trabajo remoto y la transformación digital acelerada durante los años de la pandemia elevaron la estatura de los CIO , ganándose la confianza y el reconocimiento de los líderes empresariales que estaban ausentes en el pasado. Ahora que la tecnología es un habilitador generalizado de todos los aspectos del negocio, los CIO tienen la visibilidad de extremo a extremo y los conocimientos multifuncionales de los que carecen otros ejecutivos, sin mencionar la supervisión de los activos empresariales clave, como datos y análisis.

“Siempre tuvimos líderes empresariales que asumieron otros roles, pero el CIO no ha sido considerado para una de esas ventajas: siempre estaban debajo de otro ejecutivo que sí lo era”, asegura John Hill, vicepresidente senior y director de información digital de MSC Industrial Supply, donde dirige la estrategia digital, el comercio electrónico, el marketing, las soluciones de venta, la innovación en la metalurgia y el análisis avanzado. “Dada la importancia de la tecnología en todas las operaciones, estamos viendo un mayor impulso para que alguien con una perspectiva técnica asuma otras responsabilidades”.

Ampliación del mandato de los CIO

Hill fue contratado para MSC específicamente para el puesto recién creado, que fusionó las diferentes funciones comerciales en una organización digital mejor equipada para operar y escalar al ritmo de los negocios modernos. La experiencia cruzada de Hill en roles técnicos y no técnicos, junto con períodos de CIO en compañías de indumentaria y seguros , le dieron una amplia capacidad de liderazgo en la cadena de suministro y la planificación estratégica.

John Hill, vicepresidente sénior y director de información digital de MSC Industrial Supply.

“Fue ese amplio conjunto de experiencias lo que resultó atractivo para MSC”, señala. “No era solo alguien que era un líder funcional que tiene experiencia en tecnología. Dirigí TI y funciones comerciales, por lo que entiendo lo que se necesita y cómo encaja todo desde una perspectiva tecnológica”.

Jonnala de CommScope también acredita la capacidad de impulsar los resultados comerciales como clave para su mandato en expansión. Comenzando con el caos de la cadena de suministro que comenzó durante la pandemia, la organización de TI de Jonnala presentó escenarios y soluciones de manera proactiva a los líderes empresariales para abordar las interrupciones, lo que estableció confianza, explica.

En el futuro, el grupo de Jonnala aprovechó los conocimientos basados ​​en datos para equilibrar el abastecimiento de piezas con la demanda de una mejor gestión del inventario y mantener el flujo de producción. También jugaron un papel decisivo en el desarrollo de modelos que optimizaron los costos de flete y las rutas logísticas, todos los puntos críticos durante y después de la pandemia. “Dado que la distribución y la logística para las empresas globales son muy complejas, es una progresión natural y agrega más valor para la empresa combinar la responsabilidad del CIO con la cadena de suministro y las operaciones”, afirma Jonnala.

La supervisión conjunta del diseño de productos, la experiencia del usuario y los datos también es un territorio natural de CIO plus, especialmente para una empresa nativa digital como Ally, donde todos los servicios y procesos financieros se centran en la tecnología, según Sathish Muthukrishnan, quien fue contratado para servir como director de información, datos y digital. Muthukrishnan ocupó un puesto similar en Honeywell Aerospace, pero obtuvo la mayor parte de sus habilidades de transformación digital en American Express, donde sentó las bases de API para los exitosos programas de asociación digital de la empresa.

Sathish Muthukrishnan, director de información, datos y digital deAlly Financial.

Muthukrishnan dice que muchos CIO que organizan la transformación digital no encabezan también la transformación empresarial, que es donde él y otros candidatos a CIO plus se destacan del resto. En su función en Ally, una empresa de servicios financieros digitales, Muthukrishnan dirige una única organización responsable de la definición del producto, el diseño de la experiencia del usuario, la creación del producto, la recopilación y protección de datos relevantes y la gestión y ejecución de las soluciones de principio a fin.

“La forma en que manejamos lo digital es diferente y debería ser diferente”, explica. “No lideras con la tecnología. Debe comprender la experiencia única del cliente que está tratando de crear, cómo se traduce en valor comercial y cómo darle vida utilizando tecnología de punta”.

Angela Yochem, vicepresidenta ejecutiva y directora de transformación y digital de Novant Health, tiene un largo historial de funciones de CIO en empresas grandes y medianas, pero su misión siempre ha sido hacer más, principalmente clave para el trabajo de transformación.

Yochem pulió su liderazgo de CIO en algunas de las empresas más grandes haciendo la revisión habitual del patrimonio tecnológico, pero pronto pasó a una serie de organizaciones medianas para desarrollar habilidades que no tenía anteriormente, incluida la creación de productos digitales con línea de negocio, trabajando con prensa e inversores internacionales, incluso colaborando con propietarios en la venta de un negocio.

“Imagínese a un CIO de una compañía Fortune 10 hablando con analistas de inversiones; deberían hacerlo, pero no lo hacen”, explica. “Pude tomar todo el aprendizaje y el músculo que construí y aplicarlo a problemas que no se compartimentan fácilmente en el dominio específico de alguien. Me volví muy bueno para encontrar caminos limpios y rápidos a través de la complejidad para obtener los mejores resultados para los entornos en los que serví”.

Angela Yochem, vicepresidenta ejecutiva y directora de transformación y digital de Novant Health.

En Novant Health, Yochem se ha expandido a las responsabilidades de P&L como gerente general de Novant Health Enterprises. La nueva división comercial independiente sirve como incubadora de soluciones y asociaciones que ayudarán a Novant a desbloquear nuevas oportunidades clínicas y de crecimiento para el sistema de atención médica. Yochem cree que sus experiencias como líder en tecnología la posicionan bien desde una perspectiva de conciencia contextual para identificar dónde puede haber una oportunidad para la expansión comercial. Desde una perspectiva personal, el rol de CIO-plus de Novant Health aumenta su capacidad para tener un impacto en el futuro de la prestación de atención médica.

“Para mí, se trata de aplicar mi conjunto de habilidades fuera del rol de CIO a los desafíos más grandes y apremiantes de la actualidad”, asevera. “Animo a todos los líderes tecnológicos a usar su superpoder de visión de rayos X para ayudar al resto del negocio a identificar dónde puede haber oportunidades de expansión que pueden no ser obvias para otros líderes”.

Hacer realidad el papel positivo

Con la llegada de la nube y los servicios administrados, la responsabilidad principal del rol de CIO ha evolucionado desde la administración de la infraestructura del centro de datos, la seguridad y los correos electrónicos hasta la transformación digital y comercial y la toma de posesión de la generación de ingresos para varios segmentos del negocio. Los CIO preparados para estos roles de tipo plus deben estar bien versados ​​en habilidades no tradicionales y no orientadas a la tecnología, incluida la comunicación en el lenguaje comercial de la sala de juntas, una proclividad para interpretar planes financieros y comerciales y hacer crecer un libro de negocios, dice Andrew Brock, presidente de servicios digitales y tecnológicos y CIO de Associa, una firma de administración de bienes raíces.

Con experiencia en operaciones comerciales y de TI, Brock se incorporó a Associa como jefe de personal del CIO. Eventualmente asumió el rol de CIO, estableciendo credibilidad en la gestión de TI, estableciendo una organización de servicios compartidos y siendo un buen administrador para generar ingresos y administrar fondos. Esas victorias lo ayudaron a obtener un papel destacado como presidente y director ejecutivo de HOAM Ventures, una filial de Associa operada de forma independiente que se especializa en propiedad y tecnología inmobiliaria.

Andrew Brock, presidente y director ejecutivo de HOAM Ventures.

Empresas HOAM

Antes de que se considere que cualquier CIO dirija una división de P&L como HOAM o desempeñe un rol de tamaño grande, debe dominar el bloqueo y abordaje básico de TI, creando una organización sólida y estable. “Si todos están molestos por la horrible calidad de la mesa de ayuda o no hay un 99,99 % de tiempo de actividad, nadie busca al CIO para asumir más”, dice. “Esas funciones básicas deben funcionar para dar a los CIO la capacidad de pensar en otras cosas y tener la credibilidad para hacerlo”.

Si bien es importante establecer la confianza y la competencia, los CIO ansiosos por el desafío del rol adicional no deben esperar a que les entreguen las llaves de otra función: deben solicitar el rol de manera proactiva y explicar por qué es un negocio inteligente.

Eso es lo que hizo Scott Strickland en su puesto actual como CIO y vicepresidente ejecutivo en Wyndham Hotels & Resorts, así como en compromisos anteriores de CIO-plus. Cuando Strickland se unió a Wyndham en 2017, se desempeñó como CIO tradicional, pero pronto amplió su cartera con la gestión de proveedores, vendiendo el argumento de que debido a que la TI constituía la mayor parte del gasto, tenía sentido centralizar bajo una sola organización y administración.

Con ese rol adicional en su haber, Strickland pronto fue seleccionado para otros roles adicionales junto con una estructura de informes directos al CEO. Ahora dirige la estrategia y las operaciones del centro de contacto global, incluso para empleados, invitados y franquicias, siendo esta última una vertical comercial de generación de ingresos. Strickland también es responsable de los Servicios de distribución de Wyndham, que supervisa y rige la plataforma de Servicios de reserva central.

Scott Strickland, director de información y vicepresidente ejecutivo de Wyndham Hotels & Resorts.

Hoteles y centros turísticos Wyndham

“Si está interesado en dirigir algo, pregunte”, sostiene. “Presente el caso comercial de por qué eso tendría sentido, construya alianzas con sus pares y busque algo que se considere un punto débil”.

No subestime la importancia de conectar los puntos entre las posibilidades de la tecnología con la realidad de lo que cualquier capacidad en particular puede hacer por el negocio. Cualquier CIO que busque un rol adicional debe estar bien versado en las métricas y los modelos que mueven la aguja en los resultados comerciales.

“Si cree que la tecnología cuántica es la próxima mejor tecnología y experimenta con ella y gasta 50 millones de dólares antes de descubrir el caso de uso, eso no está sirviendo a las partes interesadas, los clientes, los inversores y los empleados”, advierte Muthukrishnan de Ally.

Al final, las recomendaciones habituales (forjar una verdadera asociación con el negocio, el papel de la tecnología de marketing para permitir los resultados y el éxito del negocio y perpetuar un enfoque maníaco en el cliente) posicionará a los CIO para asumir nuevos roles y responsabilidades ejecutivas.

“Por la forma en que las empresas y el mundo se están transformando, es inevitable que los líderes tecnológicos también se conviertan en líderes empresariales”, apunta Muthukrishnan. “Asumirán una responsabilidad adicional para que las empresas puedan invertir con confianza en tecnología, y los accionistas y clientes vean el valor de esa inversión. Se convertirá en la norma”.

Beth Stackpole, CIO.com