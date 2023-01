Los CIO hispanos trabajan para cerrar la brecha en áreas de TI en EU

La representación hispana y latina en las áreas de TI sigue siendo baja, pero gracias a los esfuerzos de los profesionales hispanos y latinx y sus empleadores con visión de futuro, el futuro parece más brillante.

Cuando Pete Torres hizo la transición a la industria de TI después de servir en el ejército, se encontró con una notable falta de representación hispana en las conferencias y eventos a los que asistía. Incluso cuando era joven, la idea de una carrera en tecnología “no era realmente una opción”, recuerda, debido en parte a los problemas de décadas de la industria de TI con la representación hispana y latina.

Ahora como director de ingeniería en Capital One, Torres se encuentra entre muchos de su generación que buscan cambiar la ecuación e inspirar a los estudiantes hispanos y latinos a considerar la TI como una opción viable para desarrollar una carrera significativa.

Para Torres, tener hijos propios fue un punto de inflexión, y comenzó a pensar en la importancia de inculcar el interés en los campos STEM a una edad temprana. Consideró lo que le hubiera gustado saber cuando era más joven y analizó cómo “proponer esta carrera profesional potencial a otras personas que podrían no ser conscientes de ella”, lo que lo inició en un viaje de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que continúa para este día.

Inspirar a una nueva generación y diversificar la fuente de talento

Según Pew Research, los profesionales hispanos y latinos ocupan solo el 8% de los roles STEM en la fuerza laboral de Estados Unidos, a pesar de representar el 17% del mercado laboral total. Además, los empleadores valoran menos su trabajo, ya que los profesionales de TI hispanos ganan solo el 83% de lo que ganan sus colegas blancos, una cifra que ha bajado del 85% en 2016. Todo esto, a pesar de los esfuerzos de toda la industria en los últimos años para rectificar la diversidad. problemas en TI y STEM.

Para Torres, el camino a seguir requiere operar en dos líneas de tiempo a la vez. Primero, Torres ha trabajado para fortalecer la diversidad a nivel profesional en Capital One. Y en segundo lugar, su trabajo para ayudar a crear oportunidades para que los jóvenes se embarquen en carreras tecnológicas. A través del grupo de recursos para empleados hispanos (ERG) de Capital One, Torres y sus colegas han pasado “mucho tiempo llegando a los jóvenes e impulsando la diversidad de pensamiento” en toda la organización.

Este trabajo incluye ayudar a crear una fuente de talento más diversa, como lo demuestran los esfuerzos de Capital One para conectar a los estudiantes subrepresentados a nivel universitario con oportunidades tecnológicas, así como el trabajo de los capítulos locales con las escuelas primarias. Este alcance brinda a los jóvenes la oportunidad de ver a personas que trabajan en TI que comparten su “apellido o educación similar, hablando con traje y corbata; solo les da confianza y les permite saber que [TI] es ahora una carrera profesional y una oportunidad”, afirma.

Qualcomm es otra empresa que diversifica su cartera de talentos a través de programas que tienen en cuenta la representación insuficiente de personas hispanas y latinas.

Cisco Sanchez, quien obtuvo su primer trabajo en FedEx a través de InRoads, un programa de pasantías que crea caminos profesionales para estudiantes desatendidos, ascendió en las clasificaciones de FedEx durante 25 años antes de comenzar como CIO en Qualcomm hace poco más de un año. En FedEx, Sánchez fue patrocinador del Comité de Liderazgo de Diversidad, que ahora ha trasladado a su carrera en Qualcomm, donde forma parte de LatinQ ERG. LatinQ se enfoca en identificar los sesgos en toda la organización y ayuda a garantizar que haya fuentes de talento sólidas que brinden a todos los empleados la misma hoja de ruta hacia el éxito, dice Sánchez.

Cisco Sánchez, CIO de Qualcomm.

Un gran movimiento que Qualcomm ha hecho en sus esfuerzos de reclutamiento de TI es evitar caer en la trampa de contratar solo de un puñado de colegios y universidades prestigiosas, explica Sánchez. Como alguien que provino de un canal de talento no tradicional, Sánchez sabe que hay muchas habilidades de TI que se pueden enseñar a cualquiera que esté motivado y tenga interés en aprender.

Además, dice Sánchez, con el rápido ritmo de los cambios tecnológicos, un título de cuatro años no garantiza que estará al día con las últimas habilidades después de la graduación. Como tal, Qualcomm ha pasado a buscar candidatos que tengan diferentes tipos de educación: certificados, títulos no informáticos y personas sin experiencia que puedan capacitarse rápidamente en las últimas habilidades de codificación.

“Es este esfuerzo consciente de ‘¿Cómo reentrenamos un poco nuestra mente para comenzar a girar en una dirección diferente?’ Cuando abres la posibilidad de contratar a una población más grande de personas, también creas la posibilidad de tener candidatos más profundos y diversos”, asevera.

Mentoría para marcar la diferencia

El valor de la tutoría y el patrocinio no puede subestimarse cuando se trata de fomentar y hacer crecer su carrera. Pero para los grupos subrepresentados en la industria tecnológica, puede ser difícil encontrar mentores y patrocinadores dentro y fuera de la organización. La tutoría se trata de crear conexiones que ayuden a los profesionales a comprender mejor lo que se necesita para pasar al siguiente nivel, asegura Tim Grijalva, presidente de tecnología GoDaddy LatinX y director de aprendizaje.

“Creo que las personas que tienen oportunidades, ya sea académicamente o que hayan tenido mentores en su vida, han tenido más exposición para comprender” lo que se necesita para desarrollar una carrera, señala. “Se trata de conversaciones. Se trata de hacer preguntas para entender cómo te conviertes en gerente o director. Para la gente de la comunidad latina misma, es un desafío porque creo que no todos sienten que algunos de esos logros más altos están disponibles para ellos como latinos. Y a menudo es difícil entender a quién puede preguntar y con quién puede tener conversaciones para entender [un camino a seguir en tecnología]”.

Tim Grijalva, presidente de tecnología LatinX y director de aprendizaje de GoDaddy.

De hecho, hubo un momento en que el propio Grijalva no estaba seguro de poder conseguir un trabajo en Go Daddy sin tener experiencia en ingeniería. Pero después de conseguir un trabajo en aprendizaje y ventas, su carrera creció con la organización, colocándolo en el camino hacia el liderazgo.

Torres de Capital One dice que tiene suerte de haber encontrado sólidas oportunidades de tutoría a lo largo de su carrera y acredita a sus mentores como aliados cuya fe y confianza en él le ayudaron a darle una plataforma para su carrera. Y ahora, Torres está pagando ese apoyo hacia adelante.

“Ahora me veo en una posición en la que puedo empujar o levantar a la gente, y eso es extremadamente importante para mí. La importancia de tener esa tutoría, conciencia, capacidad de compartir ideas con alguien y obtener perspectiva y comprensión de la forma en que otras personas piensan fue invaluable para mi crecimiento y mi desarrollo”, añade Torres.

El poder de los ERG y las oportunidades para construir un camino hacia el liderazgo

Otra forma en que las empresas están ayudando a tener un impacto es facilitando y empoderando los ERG. Estos grupos brindan a los empleados un espacio seguro donde pueden conectarse con otras personas que comparten antecedentes o experiencias similares, brindándoles conexiones más fuertes en el trabajo. Dichos entornos pueden ser cruciales para capacitar a los empleados para que expresen sus opiniones y brinden comentarios auténticos y genuinos, lo cual es vital para que la empresa avance.

“Según mi experiencia, nos reunimos y somos muy auténticos”, asegura Torres sobre su experiencia con ERG en Capital One. “Llevamos nuestros corazones en nuestras mangas y se presenta de manera muy natural. Una vez más, eso es probablemente el resultado de nuestra educación y nuestras experiencias. Lo que aprendí es que [puede ser percibido como] algo intimidante por los demás, y que no venía de un lugar de miedo, sino de una falta de comprensión. Así que he pasado mucho tiempo en mi carrera de liderazgo enfocándome en crear ese lugar seguro para que las personas sean ellas mismas y sean auténticas”.

Los ERG también brindan a los empleados la oportunidad de conectarse, trabajar en red y hacer crecer sus carreras dentro de la organización. Una gran parte de DEI no es solo quién y cómo recluta y contrata, sino también si sus esfuerzos de diversidad continúan en toda la escala organizacional. Construir diversidad en el liderazgo se trata de crear y exponer a grupos subrepresentados a oportunidades.

En Qualcomm, los paneles de contratación diversos ayudan a garantizar que haya menos sesgos en el proceso de contratación, dice Sánchez, quien agrega que los paneles de la empresa reflejan la diversidad que quieren ver en la organización. Una vez que se contrata a los candidatos, los bootcamps de codificación interna pueden ayudar a abrir nuevas oportunidades dentro de la organización.

En cuanto a las oportunidades de liderazgo, Torres dice que Capital One trabaja en estrecha colaboración con grupos sin fines de lucro como el Consejo Ejecutivo Hispano de TI (HITEC) para desarrollar programas de liderazgo y ejecutivos emergentes y clases universitarias tecnológicas para que los empleados trabajen en el desarrollo de nuevas habilidades.

Devolviendo y empujando hacia adelante

Al igual que Torres, Grijalva también cree en el poder de ayudar a elevar a la próxima generación. Con ese fin, Latinx and Technology ERG de Go Daddy ha establecido una asociación con una escuela secundaria local en Arizona que tiene una demografía mayoritariamente hispana y negra, donde revisan los currículums de los estudiantes de tercer y cuarto año.

También ayudan a los estudiantes a comprender mejor cómo sus antecedentes y experiencias pueden mejorar sus currículos e incluso ayudarlos en las entrevistas. Grijalva dice que mantienen conversaciones con los estudiantes sobre cómo presentarse a las entrevistas de trabajo, qué desafíos podrían enfrentar y que “no es necesario que hables un inglés perfecto para lograr una entrevista”, declara.

“Porque la mayoría de las veces, cuando buscas trabajo en una entrevista de trabajo, los líderes buscan compromiso y dedicación. Y al tener esas conversaciones más jóvenes, realmente comienzan a comprender que no importa mucho el color de [su] piel o [su] acento en esta reunión. Realmente de lo que se trata es de tener un mentor que les muestre una hoja de ruta”, afirma Grijalva.

Y efectivamente, están marcando la diferencia.

Sarah K. White, CIO.com