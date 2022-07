Los CIO se enfrentan al aumento de los costos de la nube

La fiebre de la pandemia hacia la nube tiene a muchos líderes de TI a la mitad de las migraciones, enfrentando facturas mensuales altísimas, una economía deteriorada y el retorno de la inversión aún muy lejano en el horizonte.

En lo profundo de un cambio masivo a la nube, el CIO de McDermott International, Vagesh Dave, se encontró en una encrucijada implacable: mientras los ingenieros engullían los vastos recursos informáticos disponibles en la nube, el jefe de TI del constructor de la plataforma petrolera notó que la factura mensual era muy alta con poco rendimiento.

Para detener la marea, Dave optó por trasladar una serie de cargas informáticas de servicio pesado a servidores locales en un centro de datos reducido.

“Crucé ese puente hace unos dos años”, recuerda el CIO con sede en Houston sobre el impacto de la etiqueta. “Traté de poner muchos sistemas SAP en la nube y descubrí que los costos de cómputo son muy altos”.

David no está solo. Muchos CIO en las fases media y última de sus migraciones a la nube están cada vez más atrapados en un atolladero desconcertante: les entregan a sus CFO facturas mensuales masivas en la nube sin un retorno de la inversión que lo muestre.

Accenture, por ejemplo, sostiene que muchos de sus clientes en la fase del 30% y el 50 % de sus migraciones a la nube están absorbiendo costos exorbitantes de la nube cuando los resultados comerciales esperados aún no se han materializado.

“Muchos de nuestros clientes están atrapados en el medio”, afirma Ashley Skyrme, directora general sénior y líder de la práctica de Consultoría y Estrategia Global Cloud First en Accenture. “El grifo está abierto y tienen estos costos crecientes porque la disponibilidad y la escalabilidad de la nube son altas y más empresas la están adoptando”.

Y a medida que avanza la migración, los costos de la nube pronto ocupan el segundo lugar, después de la nómina, en la bolsa corporativa, dicen los expertos. La complejidad de navegar por el uso y los costos de la nube ha generado una industria artesanal de proveedores de SaaS que se alinean para ayudar a las empresas a reducir sus facturas de la nube.

Una fuente que se negó a ser nombrada afirma que hubo una desalineación en los incentivos de ventas durante la pandemia: los vendedores de plataformas en la nube fueron incentivados para vender tantas licencias de acceso a la nube y ciclos de uso de la nube como fuera posible durante la recesión comercial a compradores empresariales que se sintieron tentados por descuentos y es posible que se haya comprometido en exceso para servicios mensuales en la nube que no generarían un ROI proporcional en un período de tiempo aceptable.

Y los costos se están acumulando incluso cuando los desarrolladores comienzan las innovaciones que pueden o no traducirse en ingresos para la empresa.

Además, los principales ejecutivos de TI están administrando la eliminación gradual de sus centros de datos para garantizar que todos los procesos comerciales en aplicaciones locales de larga data se conviertan correctamente en aplicaciones nativas de la nube. Si un aspecto de la aplicación nativa de la nube está codificado incorrectamente, por ejemplo, podría costar millones de dólares, anulando la razón principal para migrar a la nube.

La mayoría de los CIO que se encuentran en esta situación confían en que sus considerables inversiones en la nube mostrarán buenos rendimientos, especialmente aquellos que apostaron en grande y aceleraron su migración a la nube cuando el negocio se estancó durante la pandemia.

Pero eso es poco consuelo para los CIO que, a mitad de una migración a la nube, deben explicar a los nerviosos CFO por qué los costos están aumentando en espiral, con poca innovación o nuevos ingresos a la vista. Y con la economía agriándose, algunos están frenando el uso o tomando la rampa de salida para reducir costos.

“Los costos de la nube están aumentando”, señala Bill VanCuren, CIO de NCR. “Planeamos administrar dentro del acuerdo de gran volumen y otras técnicas para reducir las VM [máquinas virtuales]”.

Naturalmente, el uso intensivo de la nube está agravando los costos de mantenimiento o desmantelamiento de los centros de datos que se mantienen en línea para garantizar la continuidad del negocio a medida que continúa la migración a la nube.

Pero más importante para el problema de los costos crecientes es la falta de comprensión de que los modelos de cómputo, almacenamiento y consumo en la nube pública son variados, complicados y, a menudo, mal entendidos, dicen los expertos.

Sin duda, la aceleración de las migraciones a la nube durante la pandemia ha llevado a este cuello de botella, sostienen los CIO.

“Comparo la nube con un modelo de ‘todo lo que pueda comer’, que puede llevar a un consumo excesivo”, advierte Andi Karaboutis, CIO global de National Grid. “Cuando vas a la nube, las personas ven que pueden obtener más de todo, y pueden terminar donde los costos se disparan”.

Costos de la nube en una encrucijada

Según la Guía mundial de gastos en la nube, elaborado por IDC, el gasto total en la nube pública aumentó a 383,600 millones de dólares en 2021, frente a los 307,700 millones de dólares de 2020, con un total de casi 700,000 millones de dólares gastados por empresas de todo el mundo en la nube durante la pandemia.

Actualmente, el gasto en la nube representa aproximadamente el 30% de los presupuestos generales de TI y superará los 1.3 mil millones de dólares para 2025, según Dave McCarthy, vicepresidente de investigación de servicios de infraestructura en la nube de IDC. Este gasto incluye todo, desde infraestructura en la nube y servicios de aplicaciones hasta servidores y almacenamiento, hasta servicios profesionales y administrados.

El buffet de todo lo que puedas comer está permitiendo a los desarrolladores e ingenieros lanzar proyectos innovadores y prometedores que probablemente generarán nuevas fuentes de ingresos para sus empresas a largo plazo. Pero las enormes facturas mensuales son cada vez más desconcertantes para los contadores y directores financieros con la recesión económica y el miedo a la recesión.

“La facilidad de poner en marcha los recursos [de la nube] redujo gran parte de la fricción en el aspecto inicial de las cosas, pero introdujo un nuevo problema”, aseveró McCarthy en la Cumbre del Futuro de la Nube de CIO.com en abril. “Presentó la factura inesperada, cuando el director financiero llega corriendo por el pasillo y dice: ‘¿Por qué se duplicó nuestra factura de la nube el mes pasado? Porque ciertamente no lo presupuestamos, y ¿quién lo va a arreglar?’”.

Jennifer Hays, vicepresidenta sénior y directora de eficiencia y garantía de ingeniería de Fidelity Investments, refiere que el modelo de nube desafía los métodos comerciales tradicionales de control de costos.

“En la mayoría de las empresas tradicionales, hay silos entre ingeniería, finanzas y compras, y se equilibran entre sí y controlan el presupuesto”, dice. “La nube lo pone completamente de cabeza”.

Muchos ejecutivos están realmente preocupados por cuánto dinero están gastando y desperdiciando en la nube, agrega Hays, quien también se desempeña como presidente de la Junta de Gobierno de la Fundación FinOps en la Fundación Linux.

“Fundamentalmente, está en los diferentes modelos de consumo lo que complica nuestra realidad”, abunda Hays sobre la diferencia central entre los costos de la nube y los costos del centro de datos. “Este modelo descentralizado realmente cambia todos los comportamientos y procesos establecidos para controlar los costos”.

Aquí, la conveniencia juega un papel muy importante. “Hay acceso instantáneo a más de un millón de SKU diferentes en tres grandes proveedores que los ingenieros pueden comprar y adquirir… pero también hay muchas ineficiencias que tienden a ocurrir y tendemos a ver muchos giros excesivos dentro del espacio de la nube”, dijo. dice.

Hays cita una encuesta de 2020 que estimó que entre el 30% y el 35% de todo el gasto en la nube se desperdició en ciclos de acceso de uso, lo que es similar al motor de un automóvil que se deja encendido hasta que se agota la gasolina.

En la nube, el gas nunca se acaba, pero el medidor sigue funcionando.

Los primeros usuarios instan a la moderación

Aquellos que comenzaron sus migraciones a la nube muy temprano, mucho antes de la pandemia, generalmente implementaron servicios de manera más gradual y algunos aprovecharon los atractivos acuerdos de licencia que Amazon, Microsoft y Google ofrecieron temprano para impulsar la adopción de la nube empresarial.

Joe Edwards, director de infraestructura y operaciones de TI en la Autoridad de Agua y Alcantarillado del Distrito de Columbia, no estaba entre el grupo que comenzó a correr hacia la nube durante la pandemia y está contento por ello.

“Los costos de la nube han aumentado a medida que usamos más y más”, explica Edwards, quien inició la migración de DC Water a la nube hace más de una década. La organización ahora ejecuta el 97% de sus cargas de trabajo en la nube pública. “Hay varias cosas que debe hacer cuando se trata de la nube porque es muy diferente que en las instalaciones”.

Expedia, con su amplia cartera de servicios de viaje, fue otro de los primeros en adoptar la nube. Un problema que Robert Duffy, vicepresidente de desarrollo y plataforma de tiempo de ejecución de Expedia, detectó temprano fue que los desarrolladores de diferentes marcas usaban diferentes herramientas y plataformas sin una estrategia DevOps coherente. Duffy puso fin a esto y estandarizó una herramienta de desarrollo para todas las marcas de Expedia a fin de controlar los costos de desarrollo y compartir innovaciones e inversiones en todos los servicios de viaje de la compañía.

Fue una gran victoria en la reducción de costos y la generación de nuevas fuentes de ingresos para una industria lista para sacar provecho de las innovaciones tan pronto como las restricciones pandémicas retrocedieran, explicó Duffy durante una reciente cumbre de la nube.

“Muchos desarrolladores estaban bastante temprano en la adopción de la nube y, ya fuera AWS o Google, terminamos con un gran ecosistema y luego detuvimos a todos. Simplemente estaba minando nuestros recursos”, dijo Duffy. “Y luego migramos toda la empresa a esta herramienta única para un proceso de trabajo y tuvimos la suerte de poder hacerlo en medio de la pandemia. Es uno de los aspectos positivos de la industria de los viajes”.

El auge de FinOps

La complejidad de los costos de la nube es real. Además del uso de la nube no supervisado, también hay que tener en cuenta las licencias de la nube sin usar, el acceso que se deja activado accidentalmente durante las noches y los fines de semana, y los costos variables del ciclo según la cantidad de procesadores utilizados para ejecutar el código. Por ejemplo, la extensa aplicación nativa de la nube de un desarrollador puede requerir dos CPU para ejecutarse, mientras que una aplicación de elevación y cambio se movió desde el centro de datos en su forma actual, en lugar de reescribirla de forma nativa en la nube, puede requerir solo una CPU. pero se puede aprovisionar erróneamente en un servidor de dos CPU.

McCarthy de IDC y otros anticipan que la mayoría de las empresas tendrán que contratar ejecutivos de operaciones financieras profesionales, también conocidos como FinOps , para administrar los millones de dólares en costos de la nube, particularmente en medio de una transformación digital.

Gartner sostiene que los CIO pueden reducir su factura de servicios en la nube haciendo ajustes en sus arquitecturas, sus operaciones y sus términos comerciales.

La firma de investigación, por ejemplo, desaconseja el levantamiento y cambio de aplicaciones heredadas. En su lugar, los CIO deberían optar por una aplicación nativa de la nube moderna diseñada con una arquitectura de microservicios, afirma Gartner. Dichos costos, por ejemplo, en la implementación de cargas de trabajo en Kubernetes, son difíciles de monitorear, pero al final a menudo dan sus frutos, agregan los expertos.

Los CIO también deben asegurarse de que sus entornos de nube se adapten a los requisitos actuales y que los centros de datos y los servidores que ya no se necesitan se desmantelen, agrega Gartner.

Karaboutis de National Grid cree firmemente en el dimensionamiento correcto. Los CIO que migran a la nube deben crear modelos de uso adaptados para varios grupos de usuarios y emplear modelos de contracargo para que cada unidad de negocios sea financieramente responsable del uso de la nube, dice.

El CIO de Ciena, Craig Williams, está de acuerdo.

“Redimensionar es simplemente asegurarse de que está construyendo lo que es correcto para sus clientes, optimizando para sus necesidades. No está sobredimensionando o subestimando lo que necesitan”, agrega Williams. “Los líderes de TI deben comprender que no pueden simplemente ir a la nube y listo. TI debe planificar en consecuencia. Es como poner comida en el refrigerador: si pones demasiada, estás desperdiciando dinero y comida. Si pones muy poco allí, tu familia o tus clientes no estarán contentos”.

Gartner también aconseja a los CIO que negocien términos comerciales con sus proveedores de nube, como compromisos basados ​​en volumen o tiempo. Otra opción es pasar de instancias bajo demanda a instancias reservadas.

Edwards, de DC Water, aconseja estudiar todas las ramificaciones de costos de la nube, incluidos los tipos de licencias de nube y los planes de uso junto con el acceso a la nube.

“Antes de poner algo en la nube, tómese el tiempo para realizar el análisis. No mencione algo o haga que mencionen algo simplemente porque es fácil y simple”, aclara Edwards. “Haga el análisis sobre el costo primero; asegúrese de investigar el tipo de licencia y el tipo de sistema operativo que necesita usar antes de hacerlo”.

Otro CIO aconseja adoptar una infraestructura de nube híbrida porque existen riesgos reales de continuidad del negocio al migrar todas las aplicaciones empresariales desde un centro de datos local a la nube.

“Nunca he creído que se deba tener una estrategia que se enfoque para ‘ir todo a la nube’”, dice Paul Gaffney, CTO de la cadena estadounidense de grandes almacenes Kohl’s. “Siempre sentí que era una simplificación exagerada del problema y conllevaba un montón de riesgos”.

