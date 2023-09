Los CIO se preocupan por la IA generativa y tienen razones justificadas para ello

La IA generativa está a punto de ser la tecnología de la información de mayor trascendencia de la década. Hay muchas promesas, pero aún debemos esperar nuevos desafíos para las plataformas de datos empresariales.

Muchos CIO se están retorciéndose las manos por la Inteligencia Artificial (IA) generativa. Pero no, las visiones apocalípticas de la nueva e innovadora tecnología que nos reemplazaría (e incluso nos destruiría) no los mantienen despiertos por la noche.

Más bien, les preocupa cuál es la mejor manera de armar a sus empleados de la manera más rápida y segura posible con lo que podría llegar a ser la tecnología de la información más importante de la década. Los chatbots de IA generativa como ChatGPT de OpenAI están surgiendo como las mejores herramientas de generación de contenido sin código, con la capacidad de capacitar a prácticamente cualquier empleado para producir borradores de presupuestos y propuestas de clientes (incluso jingles publicitarios y presentaciones artísticas) en sólo segundos. Muchos de los chatbots pueden incluso generar código sobre la marcha en lenguajes de programación como C++ y Python.

Haga esto bien y los CIO podrán ayudar a sus organizaciones a superar a sus competidores mejorando drásticamente las operaciones, racionalizando el marketing y mejorando el servicio al cliente. Desaprovecha la oportunidad y, bueno, de eso se trata todo este malestar.

“Los CIO no tienen por qué entrar en pánico este mes porque todo el mundo acaba de empezar”, afirmó Shaown Nandi, director de tecnología de Amazon Web Services. “Pero si no se pone en marcha un plan para incorporar la IA generativa, en dos a cinco años se quedará atrás. Sus productos, sus soluciones serán más limitadas. Y tendrá el centro de llamadas más lento y con peor rendimiento”.

Lo más común es que las organizaciones que desarrollan planes para la IA generativa opten por ajustar modelos de terceros como GPT 4.0 de OpenAI, LLaMA de Meta, Google LaMDA o la serie Titan de Amazon, con sus propios datos patentados. Además, muchas plataformas de datos empresariales están agregando interfaces de IA generativa para hacer que sus servicios sean más accesibles y valiosos.

Ambas opciones hacen que la IA generativa sea mucho más rápida y menos costosa de implementar que construir sus propios modelos básicos desde cero. También ofrecen el potencial de una mayor precisión, privacidad y seguridad que los chatbots de IA generativa disponibles públicamente como ChatGPT, Google Bard o Microsoft Bing.

“Todos los proveedores con los que contactamos están incorporando IA generativa a sus productos”, afirmó John Musser, director de ingeniería de Ford Pro, el negocio comercial de Ford Motor Company. “Entonces, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar eso y poner encima nuestra propia salsa especial Ford Pro?”

Naturalmente, lo que usted puede hacer (y el riesgo que eso implica) depende al menos en la misma medida del estado de su propia plataforma de datos empresariales.

“Su plataforma de datos es la base de los modelos básicos”, afirma Ram Venkatesh, director de tecnología de Cloudera. “Si su plataforma no está preparada para permitir que más personas de su organización hagan más con sus datos, entonces no está preparado para la IA generativa. Es así de simple”.

En efecto. A medida que los CIO se enfrentan a los innumerables peligros de entregar las joyas de datos de la empresa a un motor de creación construido por otra persona, la gobernanza rápidamente asciende a la cima de la lista de prioridades.

Además, la mayoría de las organizaciones también están conteniendo el potencial de daño al limitar los modelos generativos de IA a roles de apoyo. Lo que significa que ningún modelo tendrá el poder de tomar decisiones. Y no podrán interactuar con los clientes. Por ahora al menos.

“¿Puedo ayudarlo?”

Uno de los aspectos más interesantes de la IA generativa para las organizaciones es su capacidad para poner a trabajar datos no estructurados, seleccionando rápidamente información que hasta ahora ha sido difícil de alcanzar mediante las técnicas tradicionales de aprendizaje automático.

Eso hace que la tecnología sea ideal para el servicio y soporte al cliente, que normalmente tienen el desafío de dar sentido a montañas de datos no estructurados, desde registros de interacciones con clientes hasta videos de capacitación. En general, cuanto más complicada y compleja sea la matriz de decisiones, mayor será el potencial de mejora.

Como en el sector sanitario, afirma Charles Boicey, director de innovación de Clearsense, un proveedor de plataforma de datos como servicio para el sector sanitario. Entre otras grandes ventajas, considera que los modelos de IA generativa superan el proceso muy manual de creación de chatbots.

“Teníamos un equipo de personas que escribían nuevas respuestas a preguntas que nos llegaban y en las que aún no habíamos pensado”, manifestó Boicey. “Estábamos construyendo respuestas a cada maldita pregunta. Los modelos de lenguaje grande eliminarán gran parte de eso, porque podremos obtener respuestas perfectamente buenas de la IA”.

Y en seguros, según Alex Cook, jefe de capacidades estratégicas de New York Life Insurance Co. La aseguradora está desarrollando una herramienta basada en inteligencia artificial para ayudar a los representantes de servicio al cliente a responder mejor preguntas de amplio alcance sobre temas complejos. Como, por ejemplo, la pregunta de un cliente sobre una cláusula adicional de una póliza de 35 años que la compañía ya no ofrece, pero que aún está vigente.

“Obtener respuestas a preguntas como esa no es fácil, ¿verdad?”, cuestionó Cook. “A menudo hay representantes de servicio que ni siquiera habían nacido cuando se lanzaron esos productos.

“Muy a menudo hoy en día, tendrán que poner al cliente en espera o devolverle la llamada”, continuó Cook. “No es muy eficiente ni es una gran experiencia para el cliente. La intención es que estas herramientas de IA generativa permitan que sea una conversación única con una respuesta rápida”.

Y Ford Pro, una empresa que brinda servicios telemáticos además de flotas de vehículos y cargadores de vehículos eléctricos, está creando un chatbot con tecnología LLM para brindar a los equipos internos un acceso más rápido y preciso a la documentación.

El estado final de la falta de código

La democratización de la IA ha sido el grito de guerra de las herramientas sin código o de código bajo desde hace algunos años, y la IA generativa está llevando el concepto a otro nivel. Con un chatbot respaldado por IA generativa, los conocimientos que normalmente se limitan al ámbito de los científicos de datos y los analistas de negocios ahora pueden estar al alcance de cualquiera que tenga acceso.

Clearsense, Ford Pro y New York Life están desarrollando esa capacidad. Con buena razón.

Lo más emocionante para Venkatesh de Cloudera no es sólo que más personas puedan buscar respuestas a partir de los datos. Además, hay más datos accesibles que nunca.

“El tipo de datos más difícil de entender es el que no está estructurado”, afirmó Venkatesh. “Pero es crítico. ¿Cuál fue la experiencia del cliente? ¿Resolvimos el problema? ¿Cuántas veces tuvieron que llamar? ¿Y por qué no vimos esto antes? Gran parte de eso está oculto en el historial de chat, no en todas las filas y columnas de datos estructurados.

“Ya no es necesario enseñar modelos de que préstamo e hipoteca se pueden usar indistintamente en algunos contextos. Los LLM lo aprenden por sí solos. Por lo tanto, el costo de extraer el significado semántico es probablemente 100 veces menos costoso que hace 18 meses. Eso es enorme.”

No representa

Al menos por ahora, la mayoría ve la IA generativa como una herramienta para acelerar la toma de decisiones y la interacción humana. Si alguien está desarrollando aplicaciones basadas en IA para tomar decisiones o hablar directamente con los clientes, no lo he encontrado. Sin embargo, sorprendentemente la gente está bastante dividida en cuanto a si creen que ese día llegará o no.

Musser y Cook de Ford de New York Life creen que eso probablemente sucederá para algunas aplicaciones, una vez que se bloqueen las barreras de seguridad y se elimine la posibilidad de alucinaciones. Boicey de Clearsense no está tan seguro.

“No entendemos completamente cómo, cognitivamente hablando, los humanos generan respuestas”, dijo. “Así que invariablemente nos perderemos algunos tipos de aportes y conclusiones. Llámalo intuición. Llámelo experiencia. Lo que sea que haga que un humano contemple la respuesta de la IA genética y diga: ‘Sí, lo entiendo, pero no es la decisión correcta para este paciente’.

Nandi de AWS está de acuerdo y dice que el costo potencial de entregar las claves supera los beneficios.

“Particularmente para una industria regulada, será necesario contar con barreras de seguridad y controles realmente buenos”, dijo Nandi. “Y, por cierto, ¿una de las barandillas más fáciles que puedes implementar? Una persona inteligente”.

Mike Feibus, CIO.com