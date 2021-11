Los diez dispositivos IoT más denunciados por las mujeres que sufren maltrato doméstico

La firma en seguridad Avast y Refuge, la organización benéfica nacional contra el maltrato doméstico en el Reino Unido, han señalado los diez principales dispositivos conectados a Internet de las Cosas (IoT) que, las víctimas de maltrato doméstico reportan con más frecuencia como utilizados contra ellas.

Aunque fabricantes como Amazon, Google y Apple toman precauciones para mitigar el abuso, en las manos equivocadas, los dispositivos IoT pueden usar dispositivos conectados a Internet para dañar y ejercer control sobre sus víctimas. Refuge ha experimentado un aumento de informes de mujeres que buscan orientación sobre cómo asegurar su tecnología, y apoyo con los dispositivos más comunes reportados a Refuge como sigue:

RING doorbells

Amazon Alexa & Amazon Echo

Google Home Hub

Sistemas Nest y termostatos inteligentes

Televisores inteligentes

Enchufes inteligentes

Rastreadores de fitness y Smartwatches (Apple Watch)

Sistemas inalámbricos

Cerraduras inteligentes

Cámaras de videovigilancia



A pesar de los informes que Refuge ha recibido, una investigación más amplia de 2,000 mujeres en el Reino Unido realizada por Avast y Refuge descubrió que casi la mitad (48%) era incapaz de nombrar un solo dispositivo que creía que podía ser vulnerable a los abusos, aumentando al 60% para las mayores de 55 años. Además, el 66% de las mujeres no sabían dónde obtener información para ayudar a proteger los dispositivos de su casa si creían que habían sido comprometidos por un abusador, lo que aumenta al 79% para las mayores de 45 años.

La investigación también ilustra cómo se utiliza esta tecnología en situaciones de abuso: poco más de la mitad (64%) de las mujeres en el Reino Unido tienen el control de administración de los dispositivos IoT en sus propios hogares; una de cada cuatro (27%) declaró que el acceso de administración de estos dispositivos no se ha compartido de manera equitativa o con transparencia en su hogar; y el 18% de las mujeres dijo que no tienen control sobre la configuración de Wi-Fi en su casa, pero su pareja o miembro de la familia sí. Además, el 41% de las mujeres del Reino Unido declaró que su pareja o un miembro de su familia conoce la contraseña de sus dispositivos personales, y el 72% de ellas afirmó haberla facilitado voluntariamente.

Al respecto, Ruth Davison, directora ejecutiva de Refuge, declaró: “aunque los resultados de esta investigación son muy preocupantes, creemos que sólo arañan la superficie de una realidad mucho más dura. Muchas mujeres pueden no ser capaces de detectar los signos de que han sido obligadas a dar su contraseña a una pareja abusiva, o no son conscientes de que un miembro abusivo de su hogar las está espiando a través de su Wi-Fi. La realidad es que una de cada cuatro mujeres sufrirá algún tipo de abuso doméstico a lo largo de su vida, y el abuso tecnológico forma parte cada vez más de ese problema, por lo que Refuge se ha asociado con Avast. No sólo intentamos concienciar sobre este problema, sino que queremos equipar a las mujeres para que puedan mitigar los peligros potenciales de estos dispositivos en las manos equivocadas”.

Para ayudar a las mujeres a recuperar el control de sus dispositivos digitales y su entorno, Avast y Refuge han unido sus fuerzas para lanzar una herramienta de seguridad doméstica IoT. Esta herramienta interactiva está diseñada para destacar las formas en que los dispositivos domésticos inteligentes pueden ser mal utilizados y ayudar a las mujeres a mantener sus dispositivos seguros y libres de abusos.

La herramienta interactiva reproduce un entorno doméstico típico, destacando estos dispositivos in situ. Cuando se hace clic en cada dispositivo, se ofrecen a las mujeres pasos fáciles de seguir para asegurar el dispositivo.

Jaya Baloo, CISO de Avast, dijo: “las Naciones Unidas calificaron el abuso doméstico y la violencia contra las mujeres en el punto álgido de la crisis de la Covid-19 como una ‘pandemia en la sombra’ y el abuso tecnológico juega un papel importante en este problema creciente. Nuestros investigadores de amenazas descubrieron que se ha producido un aumento del 93% en el uso de aplicaciones de spyware y stalkerware en el Reino Unido desde que se introdujeron las medidas de bloqueo y pusimos a prueba estos diez dispositivos denunciados a Refuge. Todos ellos son extremadamente populares y comunes, por lo que nos hemos centrado en proporcionar consejos claros y prácticos a las mujeres sobre cómo mantener sus dispositivos protegidos del uso indebido”.

La historia de Louise sobre el abuso tecnológico

Louise*, una superviviente del abuso tecnológico apoyada por Refuge, dijo:

“Mi agresor trabaja en el sector de la tecnología y controlaba la red Wi-Fi de nuestra casa. Me decía que era demasiado estúpida para entenderlo. Durante el encierro, sus abusos se intensificaron y tuve que tomar medidas para protegerme. Configuré algunos dispositivos domésticos inteligentes para grabar los abusos.

Nunca se me ocurrió que mi pareja maltratadora pudiera hackear estos dispositivos y utilizarlos contra mí; para espiarme, para escuchar mis llamadas, para vigilarme. Cuando salía de casa, volvía con mis cosas sucias o desaparecidas. Pero cuando comprobaba los registros de las cámaras de mi casa, las grabaciones de esos momentos no estaban allí.

No podía entenderlo. Dudaba continuamente de mí misma. Mi maltratador negaba haber tocado algo, pero dejaba caer indirectas para hacerme saber que conocía el contenido de mis conversaciones privadas. Era aterrador, confuso y traumático. No sabía a dónde acudir para pedir ayuda, pero encontré a Refuge y me puse en contacto con ellos para pedirles apoyo. Me ayudaron a reconocer mis experiencias como abuso tecnológico y a recuperar poco a poco el control de mis dispositivos. Aunque el abusador ya no vive en mi casa, todavía me cuesta relajarme del todo con la tecnología. Nunca me olvido de que podría estar escuchando y observando. Nunca te libras de ello”.

*El nombre ha sido cambiado