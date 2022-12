Los líderes de TI ajustan las prioridades presupuestarias a medida que cambia la perspectiva económica

A pesar de la incertidumbre económica, es probable que los presupuestos de TI se mantengan estables durante los próximos dos años, y los CIO reportarán inversiones clave en seguridad, análisis, automatización, nube y talento de TI.

La planificación presupuestaria durante tiempos económicos inciertos nunca es la actividad favorita de los CIO. Pero los próximos dieciocho meses no se perfilan para ser tan desafiantes como algunos pueden temer. En su mayor parte, los presupuestos se mantienen estables o crecen en un solo dígito, con inversiones continuas en seguridad, análisis y la nube, entre otras áreas.

Gartner predice que el gasto en TI para 2023 crecerá un 5.1 % en comparación con este año, externa John-David Lovelock, analista vicepresidente distinguido de la firma. “No hemos cambiado nuestro pronóstico en tres trimestres”, dice, señalando que el producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos está, técnicamente, ya en territorio de recesión y lo ha estado durante los últimos seis meses. Él predice un debilitamiento continuo del PIB durante los próximos tres años, con un efecto mínimo, si es que lo hay, en el gasto en TI.

La firma de analistas IDC espera más de un objetivo móvil en los presupuestos tecnológicos debido a la volatilidad del mercado, la fortaleza del dólar estadounidense, las tasas de inflación y el continuo crecimiento global lento debido al arrastre económico de China y otros países clave.

Si los factores económicos se mantienen relativamente estables, el gasto en TI crecerá entre un 5% y un 6% el próximo año, afirma Stephen Minton, vicepresidente del programa de información y análisis de clientes. Él está de acuerdo con Lovelock en que se necesitará una recesión global importante y sostenida para reducir eso e, incluso si eso sucede, dice Minton, el gasto en TI seguirá creciendo, aunque probablemente en un 3%.

La seguridad encabeza la lista

Según la encuesta State of the CIO de este año, la ciberseguridad y la gestión de riesgos son las principales áreas de inversión para el 45 % de los líderes de TI encuestados. Sin duda, ese es el caso del grupo de tecnología corporativa de Illinois Tool Works (ITW), una empresa de fabricación industrial de 14,500 millones con sede en Chicago, afirma Ron Mathis, director de operaciones de TI corporativas. ITW está descentralizado, explica Mathis, y sus cientos de empresas afiliadas son tratadas como organizaciones empresariales con sus propias prioridades y responsabilidades.

Pero en ITW en la empresa, la seguridad cibernética es la principal prioridad “por mucho”, dice, y ha sido la principal inversión durante todo el tiempo que ha estado en ITW. Sus equipos dedican una “parte significativa de su tiempo a proteger los activos de la empresa”, agrega Mathis. Su equipo también actualiza el paquete de software corporativo de ITW.

La seguridad también es clave para Eduardo Ruiz, CIO de la Asociación de Escuelas y Programas de Salud Pública en Washington. “Estamos gastando mucho más en seguridad”, señala. “A lo largo de los años, nos hemos basado en estar bajo el radar para justificar no tener que gastar tanto, pero ya no podemos hacer eso”. Hay más ataques automatizados que son cada vez más sofisticados, y la protección de puntos finales, los sistemas de inicio de sesión único y más capacitación del personal son áreas de crecimiento del gasto en su tienda.

Muchos líderes de TI se están dando cuenta de que su superficie de ataque es “demasiado grande”, advierte Lovelock de Gartner. Entre los trabajadores temporales, las aplicaciones en la nube, la subcontratación y las plataformas específicas de la industria, la forma en que “aseguran esta dinámica masiva está cambiando. No pueden mantenerse a la vanguardia utilizando enfoques tradicionales de seguridad”. Y aunque muchas empresas ya hicieron inversiones significativas en seguridad después de COVID, con el trabajo remoto que requiere nuevas tácticas, la seguridad ahora se está volviendo más profunda y amplia. Casi tres de cada cinco CIO (57%) que reportaron un aumento de presupuesto este año citaron la necesidad de mejoras de seguridad como la razón clave para recibir ese aumento en el gasto, según la encuesta State of the CIO.

La nube sigue dominando

Las migraciones a la nube todavía están ocurriendo, con el 22% de los encuestados de CIO que lo etiquetan como una prioridad de gasto principal. Parte de eso se debe a que los proveedores de la nube transmiten aumentos de precios que justifican diciendo que necesitan continuar actualizando sus centros de datos y pagando a sus empleados, según los analistas. El costo de los servicios relacionados con la nube aumentó entre un 5% y un 7% este año en comparación con el anterior, dice IDC.

Megan Duty, vicepresidenta de tecnología y ejecución de proyectos en Puritan Life Insurance Company of America.

Parte del crecimiento proyectado se debe a los nuevos usuarios; no todo está todavía en la nube. “No estamos ni cerca del punto de saturación”, asevera Minton de IDC. Algunas industrias, incluidos los servicios financieros, están tomando las migraciones a la nube muy lentamente debido a la sensibilidad de los datos involucrados. “Todavía esperamos un crecimiento de dos dígitos” en los gastos de la nube, pero al mismo tiempo, el equipo local no va a desaparecer por completo, aunque está disminuyendo como parte del gasto total en TI, dice.

Algunos programas personalizados requieren más tiempo para trasladarse a la nube, al igual que las aplicaciones transfronterizas que son más comunes en Europa que en Estados Unidos, explica. Además, “es difícil apagar un sistema en la nube una vez que lo enciende”, apunta Minton, y la industria continúa moviéndose del gasto CapEx al gasto OpEx debido al cambio a la nube.

Megan Duty, vicepresidenta de tecnología y entrega de proyectos de Puritan Life Insurance Company of America en Scottsdale, Arizona, explica que la nube ha sido un enfoque importante para su empresa en los últimos años. Mantener esos sistemas en funcionamiento requiere la mayor parte de su presupuesto, dice, pero los proyectos relacionados con la seguridad cibernética, la automatización y la experiencia del cliente son donde está el nuevo gasto.

El gasto en análisis, automatización y experiencia del cliente está en aumento

Alrededor del 35% de los CIO mencionaron el análisis como una de las principales prioridades de gasto y el 27% nombró las tecnologías de experiencia del cliente como tales. Para Puritan’s Duty, eso significa crear y mejorar más portales de clientes como el que la compañía lanzó para su anualidad Canvas. Otra área de inversión incluye herramientas entregadas a los agentes de ventas.

Ken Piddington, vicepresidente y CIO de US Silica en Katy, Texas, explica que sus temas clave son “velocidad y agilidad”, por lo que sus prioridades son el análisis de datos y la automatización, que considera “apuestas en la mesa” para ayudar a todos los empleados a hacer su trabajo. con mayor eficacia y rapidez. “Queremos ayudar a que nuestra organización se mueva más rápido”, y el objetivo es “permitir que las personas inteligentes hagan las cosas” que sólo ellos pueden hacer.

Ken Piddington, vicepresidente y director de información de US Silica.

Hasta la fecha, los proyectos que incluyen la automatización de procesos robóticos se han llevado a cabo principalmente dentro de TI, pero el plan es expandir RPA más al campo, dice.

Lovelock de Gartner dice que los esfuerzos de automatización en general se han enfocado más internamente, para permitir que los grupos fuera de TI sean más efectivos y capaces de escalar sin agregar nuevos empleados. “Las empresas no quieren despedir, pero tampoco quieren tener que contratar cuando empiecen a crecer de nuevo”, explica.

IDC espera que los grandes datos y el análisis sean una de las cuatro plataformas clave, junto con la nube, los dispositivos móviles y las redes sociales, que impulsarán el crecimiento del gasto en TI tradicional durante los próximos cinco años. “Mientras tanto, los ahorros de costos generados por la nube y la automatización harán que se desvíen más gastos hacia nuevas tecnologías”, como IA, robótica, realidad virtual y aumentada, y blockchain, estima IDC.

Lidiar con la inflación o comprar menos con más

En estos días, los líderes de TI están más atentos que de costumbre a los precios y, en algunos casos, están comprando sus contratos de nube a largo plazo para tener más flexibilidad. “El liderazgo ejecutivo no quiere escuchar que estamos encerrados y no podemos movernos”, argumenta Piddington de US Silica. Los proveedores “quieren ser honesto contigo, pero nunca quieren ser honesto contigo”, agrega, y los contratos a corto plazo pueden ayudar a incentivarlos a hacerlo.

Para obtener la máxima flexibilidad, Lovelock de Gartner sugiere dividir los contratos de tres o incluso cinco años en períodos de seis meses.

Aunque la escasez de la cadena de suministro y otros factores han provocado que los precios aumenten durante dos o tres años, Minton de IDC dice que los compradores de TI ya han tenido suficiente. “Ahora hay retroceso”, dice, y cuando una vez más hubo tolerancia por las razones detrás de los aumentos de precios de los proveedores, los líderes de TI ahora dicen que simplemente no pueden seguir el ritmo y deben mantener los presupuestos dentro de un rango estrecho.

Piddington está de acuerdo y dice que la situación está obligando a los ejecutivos de TI a “ser más inteligentes” y comprender dónde se encuentran las oportunidades dentro de la relación con cada proveedor para “accionar las palancas correctas”. Tener relaciones sólidas con los proveedores, y no solo participar en acuerdos transaccionales, puede “brindarle más potencial” para crear la flexibilidad para trabajar con ellos en la fijación de precios. Lovelock está de acuerdo y dice que “una relación a largo plazo vale dinero para los proveedores este año”.

Puritan Life’s Duty señala que regularmente realiza revisiones de costos. “No tenemos mucha grasa para empezar, pero cada trimestre miro lo que tendremos que hacer” en el próximo trimestre o dos y lo reviso con anticipación. “Revisamos el gasto constantemente y nos aseguramos de que todo el gasto proporcione valor”, explica.

Pagar más por la mano de obra de TI

Otro elemento clave para el presupuesto es el personal de TI. De los CIO que informaron un aumento en el presupuesto este año, el 48 % dijo que ese aumento se debió a la necesidad de invertir en nuevos talentos y habilidades. Aún así, aproximadamente el 20% de todos los trabajos de TI están abiertos en estos días, con una migración “masiva” que se está produciendo desde la TI corporativa a los proveedores de tecnología, dice Lovelock de Gartner. “No vemos el final de eso por más de cinco años”.

Mathis de ITW dice que adquirir y retener talento es su segunda prioridad presupuestaria, sólo un poco por detrás de la seguridad. “Es realmente difícil en este momento: encontrar y retener talento y todo el arreglo laboral pandémico”. Ha perdido algunos empleados por ofertas de precios más altos, a pesar de que sentía que ya estaban siendo pagados “muy competitivamente”.

Para retener al personal clave, los líderes de TI deben estar preparados para los aumentos de salarios y beneficios, y deben volverse más creativos . Así como los CIO han pasado del control directo y la propiedad de todo lo relacionado con la tecnología a un papel más de orquestación, dice Lovelock, la cuestión del talento gira en torno a “si necesita tener las habilidades o si necesita tener acceso a las habilidades”. La próxima ola de arbitraje laboral es encontrar una IA, no encontrar un nuevo país” para la contratación cercana o la subcontratación, dice.

Para el futuro inmediato, dice Lovelock, los problemas de presupuesto serán, si no completamente estables, al menos manejables. Concéntrese en la gestión de riesgos, aconseja, y “tenga un poco de fe en su CFO y CEO. Reconocen el valor que proporciona y los presupuestos de TI no se verán afectados de la misma manera que en 2009 y 2001”.

Johanna Ambrosio, CIO.com