Los líderes de TI toman nota: el futuro es lo que crean

Los desastres de TI de alto perfil están imponiendo las visiones distópicas y los macropesimismos que saturan la conciencia cultural. Sólo luchando contra la perpetuación de los pecados de TI del pasado y aceptando otra posibilidad, podemos hacer algo más brillante.

El nuevo año trae entusiasmo por las nuevas prioridades y los logros por venir, resoluciones para aprovechar las oportunidades y superar los desafíos , y la oportunidad de evaluar los aprendizajes del año anterior y pasar la página de los proyectos y errores del pasado.

En el escenario ideal de comienzo de año, las organizaciones habrían terminado de celebrar y celebrar los logros del año anterior y realizar análisis forenses de causa raíz de las iniciativas que no cumplieron con las expectativas. Ahora, entrando en el primer trimestre con la frente en alto y rebosante de confianza, la empresa debería embarcarse con entusiasmo en programas diseñados para cumplir la promesa completa de metas y objetivos explícitamente articulados.

Sin embargo, esta no es la situación en muchas, probablemente la mayoría, de las organizaciones digitales y de TI en la actualidad.

Después de haber completado mi recorrido por el C-suite en 12 mercados verticales, descubrí que las tres palabras que se usaban con más frecuencia para describir la actitud general hacia 2023 eran “incertidumbre”, “vientos en contra” y “conservador”. Esto me ha llevado a concluir que el trabajo número 1 de los líderes digitales y de TI en 2023 es “des-cancelar” el futuro. Tienen que hacer que sus organizaciones crean y se comporten como si 2023 fuera a ser mejor que 2022.

Navegando por un tsunami de macropesimismos

El mensaje general de una multiplicidad de disciplinas es la falta de esperanza y optimismo. “Doom Porn”, por ejemplo, libro que se asemeja a The Population Bomb de Paul Ehrlich, y MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them, de Nouriel Roubini, continúan encabezando las listas de los más vendidos de no ficción.

Los pronosticadores de mi antiguo lugar de reunión, el Banco Mundial, nos dicen que el crecimiento será de un 1.7% menos que impresionante. Mi compañero de clase en Carnegie Mellon, el extraordinario administrador de fondos de cobertura, David Tepper, les dijo a los televidentes de CNBC que “no pueden luchar contra los federales” y que las acciones no irán a ninguna parte en 2023.

“Más de dos tercios de los economistas de 23 grandes instituciones financieras que hacen negocios directamente con la Reserva Federal están apostando a que Estados Unidos tendrá una recesión en 2023”, según The Wall Street Journal .

En la comunidad de política exterior, la tristeza se ha convertido en un lugar común en “Occidente” en los últimos años.

Voces importantes en el movimiento ecologista aconsejan que adoptemos un “ futuro de menos, una vida restringida, purgada de alegría ”.

Robert Silverberg, en su introducción a This Way to the End of Times: Classic Tales of the Apocalypse , nos recuerda que “el mercado de la profecía apocalíptica ha sido alcista durante miles, o más probablemente millones de años”. Puede que nos guste nuestro futuro ficticio, oscuro y distópico, pero al novelista de ciencia ficción William Gibson le preocupa que las personas hayan renunciado al futuro en el que realmente vivirán:

“A lo largo del siglo XX vimos constantemente invocar al siglo XXI. … ¿Con qué frecuencia escucha a alguien invocar el siglo XXII? Incluso decirlo nos resulta desconocido. Hemos venido a no tener futuro”.

Re-branding el futuro

El hecho de que la imagen macro sea menos que halagüeña no es una excusa para sentarse y esperar hasta 2023. Los líderes digitales y de TI deben volver a presentar a las partes interesadas un futuro en el que quieren vivir. 2023 puede ser un gran año. Para que esto suceda, las organizaciones digitales y de TI deben restablecer la confianza en que su agencia mejorará las cosas.

Paso uno: TI/Digital necesita limpiar la casa. Necesitamos una purga impulsada por las habilidades y las actitudes de los incompetentes que ocupan tantos puestos críticos. Cheryl Smith, ex CIO de Keyspan, McKesson y West Jet y autora de The Day Before Digital Transformation: Unlocking Digital Transformation for Business Leaders , ha lamentado durante mucho tiempo la falta de acreditación en el ámbito de CIO/CDO. Se requiere que los abogados dominen un cuerpo básico de conocimientos. Al igual que los médicos, enfermeras y contadores. Cualquier yahoo que pueda hacer un espejo puede ser un CIO/CDO.

Debra Hockemeyer, que ha diseñado y gestionado múltiples transformaciones digitales en múltiples industrias, está igualmente sorprendida por la forma en que se gestiona TI/Digital en muchas empresas importantes en la actualidad. “Hay una manera de ofrecer los beneficios de lo digital de manera constante, confiable y asequible”, dice.

En pocas palabras, no se debe permitir que ocurran problemas básicos de bloqueo y abordaje de TI como los que recientemente devastaron a Southwest Airlines y la FAA . Aplicando las palabras de Glenn Kelman, CEO de Redfin, al ámbito tecnológico y digital, debemos ” dejar de hacer estupideces “.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, da en el clavo cuando exige un análisis de la causa raíz de lo que sucedió exactamente. Los nombres de los profesionales de TI sic que detuvieron toda la infraestructura de la aviación deberían estar pegados en todas las aulas de ciencias del país con la advertencia: “¡No sean estos muchachos!” El contratista para el que trabajan debe tener prohibido todo trabajo gubernamental por no menos de cinco años.

Permítanme ser perfectamente claro: no estoy en contra de cometer errores en el ámbito digital/de TI. Esta es la única forma en que nuestra disciplina puede crecer. Estoy abogando por que cometamos nuevos errores. No podemos, como tantas organizaciones, tener tanto miedo de “romper algo” que no realicemos experimentos y sofoquemos toda innovación. Las explosiones en Southwest y la FAA no fueron innovaciones que salieron mal. Fueron actos delictivos de incompetentes.

¿Segundo paso? Imagine de manera colaborativa un futuro que funcione, y en el que podamos trabajar.

